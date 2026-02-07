ETV Bharat / state

सड़क नहीं, इसलिए शादी नहीं.. बिहार के 10 गांव की कहानी

रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया: बिहार के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड का 71 माइल मोड़ विकास के दावों के बीच कड़वी सच्चाई बयां कर रहा है. इस प्रखंड के 10 से अधिक गांवों में लोगों ने कई पीढ़ियों से पक्की सड़क नहीं देखी है. गया जिला प्रशासन की फाइलों में भले ही ये गांव नक्शे पर हों, लेकिन धरातल पर सफर शुरू होते ही राहगीर खुद को बेबस महसूस करता है.

जंगल पहाड़ों के रास्ते पर सफर: दरअसल गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड से होकर गुजर रही नेशनल हाईवे 2 पर 71 माइल मोड़ है. यहां से प्रखंड मुख्यालय की लगभग 8 किलोमीटर दूरी है. 71 माइल से ही दुवाट, फुलगुनिया, खैरा, डांग, पिपराही, हरनाही, गुलक टांड़, शिष्या तरी जैसे 10 से अधिक गांवों को जाना होता है. 71 माइल से इन गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है. कच्ची सड़क की स्थिति देख गाड़ी चलाने में भी डर लगता है.

आजादी के बाद से सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीण: इन गांवों में आजादी के 7 दशकों बाद भी एक पक्की सड़क नहीं बन सकी है. 10 से अधिक बड़े गांवों की 20 से 25 हजार की आबादी का एक मात्र सहारा पैदल या घर में खुदकी व्यवस्था के रूप में मोटर साइकिल, ट्रैक्टर का होना ही है. पक्की सड़क नहीं होने के कारण इस सफर में लोग सिर्फ गिर कर घायल ही नहीं होते हैं बल्कि कई की जान भी चली गई है.

फुलगुनिया गांव की 60 साल की बुजुर्ग महिला की दास्तां: ईटीवी भारत संवाददाता सबसे पहले फुलगुनिया गांव पहुंचे और वहां के लोगों की जिंदगी पर सड़क की अनुपस्थिति का क्या असर होता है, जानने की कोशिश की. इसी दौरान टूटे-फूटे कच्चे मार्ग पर थकी हारी एक बुजुर्ग महिला नजर आईं. बुजुर्ग महिला ललिता देवी की उम्र 60 साल है. उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूं. 8 किमी का सफर पैदल तय करना है सो रास्ते भर रुक-रुककर आराम करते हुए जा रही हूं और वापसी भी इसी तरह से करनी है.

स्वास्थ केंद्र जाने के लिए पैदल सफर: अब जरा सोचिए 60 साल की बीमार महिला कैसे इतना लंबा सफर पैदल तय करेगी. लेकिन इलाज के लिए ललिता देवी को 8 किमी नहीं बल्कि लगभग 15 किमी का सफर तय करना है. ललिता देवी फुलगुनिया से 8 किलोमीटर पैदल चलकर नेशनल हाईवे 2 के 71 माइल मोड़ पर पहुंचेंगी फिर वहां से सवारी गाड़ी में बैठकर 8-10 किमी दूर मुख्यालय प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र जाएंगी, ताकि इलाज करवा सकें.

"थक कर बैठ गई हूं. बाराचट्टी जाना है, तबीयत खराब है. डॉक्टर के पास जाना है. पैदल ही जाना है और पैदल ही आना है. ट्रैक्टर या पैदल जाना पड़ता है. पिपराही से राशन लाना पड़ता है, वह भी पैदल ही."- ललिता देवी, ग्रामीण, फुलगुनिया गांव

शादी में आती है परेशानी: गांव के युवक बसंत कुमार और अरुण कुमार कहते हैं कि उनके क्षेत्र के गांवों में शहर की बहु दामाद नहीं मिलते हैं. हद तो ये है कि मेन सड़क के किनारे वाली बाजारों के निवासियों के यहां भी रिश्ता नहीं लग पाता है. इन गांव के अधिकतर लड़के लड़कियों की शादी ब्याह जंगली क्षेत्र के गांवों में ही होती है.

"कुटुम्ब आते हैं, लड़का या लड़की पसंद भी हो कर लेते हैं, लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पाता है. कारण यही बताया जाता है कि रिश्तेदार गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे. सड़क नहीं है, मेन रोड पर घर है तो रिश्ता होगा."- बसंत कुमार, ग्रामीण

शहर की शादी टूटी तो गांव में करनी पड़ी : सड़क के कारण शादी टूटने का दंश अजय कुमार ने झेला है और कहते हैं कि मेरा रिश्ता गयाजी शहर में लगा था. मैं ग्रेजुएट हूं, किसान भी हूं और खेती भी अच्छी हो जाती है, घर भी अच्छा है. मेरा जहां पहले रिश्ता लगा था वहां लड़की वालों को मैं पसंद भी आ गया था. यहां गांव में लड़की वाले दिन तारीख भी तय कर लिए थे, लेकिन जब गांव से गए तो कुछ दिनों बाद फोन करके कहा कि परिवार के लोगों की राय नहीं है कि यहां शादी करें.

"लड़कीवालों ने कहा कि लड़के और परिवार में कोई कमी नहीं है लेकिन गांव में जाने के लिए सड़क तक नहीं है. ऐसे पिछड़े गांव में शादी नहीं कर सकते हैं. हालांकि मेरी शादी हो गई है लेकिन शहर में नहीं हुई बल्कि एक गांव में हुई है."- अजय कुमार, स्थानीय युवक

"सिर्फ कुछ युवकों की ये कहानी नहीं है, बल्कि हर घर की ये कहानी है. पहले हम लोग नक्सलियों के कारण सितम सहे और अब सिस्टम की वजह जिंदगी बर्बाद है. पहले लगता था कि नक्सलियों की वजह से हम लोग सरकारी सुविधाओं से उपेक्षित हैं लेकिन अब तो नक्सलियों के खत्म होने का दावा सरकार भी करती है , फिर क्यों नहीं सड़क बनती है?"- उपेंद्र यादव, ग्रामीण, पिपराही गांव

डंडा बना सुखिया का सहारा: ग्रामीण सुखिया देवी हाथ में डंडा पकड़े हुए फुलगुनिया गांव से 71 माइल जा रही थीं. सुखिया देवी हाथ में डंडा पकड़ कर चलने पर कहती हैं कि गांव तक आने के लिए सड़क नहीं है. रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, पत्थर , झाड़ी और जंगल की पगडंडी है. जिस पर चलना मुश्किल होता है.

"इस उम्र में अगर गिर गए तो हाथ पैर टूटना सुनिश्चित है.सहारे के लिए मैंने लाठी पकड़ रखी है. इस रास्ते पर गाड़ियां नहीं चलती हैं, हम लोग गरीब मजदूर हैं, इसलिए हमारे पास कोई साधन सवारी का नहीं है. पैदल ही चलना एक मात्र सहारा है."- सुखिया देवी, ग्रामीण,फुलगुनिया गांव

2 KM बाद मुश्किलों भरा सफर : कुछ सालों पहले 71 माइल से लगभग 2 किलोमीटर तक मोरम बोल्डर वाली कच्ची सड़क बनी थी, जिस पर छोटी फोर व्हीलर गाड़ियों से चला जा सकता था. अब उसकी स्थिति भी खराब है. जगह-जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. 71 माइल से 2 किलोमीटर पहुंचते ही उसके आगे का रास्ता मुश्किल भरा हो जाता है.

शिष्या तरी गांव की स्थिति: शिष्या तरी गांव के वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि 71 माइल से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए तीन छोटी नदी जिसे हम देहात के धोड़ा भी कहते हैं, उसको पार करना होता है. बारिश के दिनों में इस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी स्थिति हो जाती है.

"8 महीने के लिए क्षेत्र के अधिकतर लोगों ने हाल के सालों में ब्याज पर मोटर साइकिल भी खरीदी है. हालांकि क्षेत्र के लोगों का आय का जरिया खेती बाड़ी या मजदूरी है, जिनके पास खुद का संसाधन नहीं है वह पैदल ही चलते हैं."- वीरेंद्र कुमार,ग्रामीण, शिष्या तरी गांव

मरीजों की हो जाती है मौत: पिपराही गांव 150 घर की आबादी वाला गांव है. गांव में पल्स टू हाई स्कूल, अच्छे कच्चे पक्के मकान, नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई के लिए एक बड़ी टंकी, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य पेंशन का लाभ की व्यवस्था है. गांव में बिजली भी है. लेकिन इस गांव का भी दर्द प्रखंड मुख्यालय के लिए जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं होना है. गांव में पिछले साल ही ट्रैक्टर से एक महिला को प्रसव के लिए प्रखंड अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी.

"ये घटना सिर्फ एक दो बार की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सभी गांव की है. हर साल इस क्षेत्र में बरसात के मौसम में दो तीन बीमार लोगों की मौत समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से हो ही जाती है. अगर बरसात में प्रसव के लिए महिला को ट्रैक्टर पर लेकर जाएं तो बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचते हैं. कभी तो मौत हो जाती है और कभी 71 माइल तक पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर पर प्रसव हो जाता है."- शंभू यादव, ग्रामीण, पिपराही गांव

इलाज नहीं मिलने के कारण आंख खराब: खुशबू देवी शिष्या तरी पास के गांव की रहने वाली हैं. 28 साल की उम्र में उनकी एक आंख खराब हो गई है. ससुर सीता राम शाह के साथ बहेरा आश्रम चंपारण झारखंड से इलाज करा कर मोटरसाइकिल से लौट रही थी. खुशबू देवी कहती हैं कि अभी वो आगे खराब रास्ते के कारण गिर गई थी. वो अस्पताल से इलाज करा कर आ रही है.