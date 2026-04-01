Special Wedding : भगवान कृष्ण बन रहे तमन्ना के जीवनसाथी, परिजन भांडीर वन-वृंदावन से लाए सुहाग की सामग्री
जयपुर जिले के जोबनेर में हो रही इस अनूठी शादी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में गजब का उत्साह.
Published : April 1, 2026 at 2:44 PM IST
जयपुर: भक्ति की नगरी राजस्थान में एक समय मीराबाई हुईं, जो राजपरिवार को छोड़कर भक्ति में इतनी लीन हो गईं कि उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को ही अपना जीवनसाथी मान लिया. आज भी भगवान के प्रति मीराबाई की भक्ति को याद किया जाता है. जयपुर जिले के जोबनेर की तमन्ना कंवर को उनके परिजन और ग्रामीण दूसरी मीराबाई कह रहे हैं. इसका कारण यह है कि तमन्ना 2 अप्रैल को भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा से विवाह रचाएंगी.
परिवार और पूरा गांव इस अनूठे विवाह की तैयारियों में जुटा है. यह आयोजन जोबनेर में 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के मौके पर होगा. इसके लिए परिवार ने बाकायदा 400 कार्ड छपवाए हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं. तमन्ना की शादी के लिए भांडीर वन और वृंदावन स्थित मांग बिहारी मंदिर से राधा-कृष्ण के विग्रह से सिंदूर और सुहाग की सामग्री लाई गई है. वहीं, परिजन अपनी 21 साल की दिव्यांग बेटी की शादी धूम-धाम से भगवान श्रीकृष्ण के साथ करने की तैयारी में जुटे हैं.
चांदी की प्रतिमा पर करवाया सोने का लेप : 21 साल की तमन्ना कंवर की माता डॉ. मंजू कंवर का कहना है कि तमन्ना दिव्यांग है. परिवार भगवान श्रीकृष्ण का भक्त है और उनमें परिजनों की अटूट आस्था है. इसी के चलते अपनी लाडो का विवाह भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ करने का फैसला लिया है. पिता मंगल सिंह खंगारोत का कहना है कि उनकी बेटी के वर के रूप में भगवान कृष्ण की एक खास प्रतिमा तैयार करवाई है. चांदी से बनी इस प्रतिमा पर स्वर्ण का लेप करवाया गया है.
पढ़ें : अनूठी श्रद्धा: श्रीसांवलिया सेठ का 'आधार कार्ड' तैयार, जानिए क्या है खासियत
हल्दी-मेहंदी से लेकर फेरे-विदाई की रस्में होंगी : विवाह की सभी रस्में पूरे रीती-रिवाज के साथ पूरी करवाई जाएंगी. मांगलिक कार्यक्रमों का आगाज मंगलवार को पिले चावल की रस्म के साथ हुआ है. जबकि बुधवार को हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद शाम को महिला संगीत हुआ. उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम को 4:15 बजे गढ़ परिसर स्थित ज्वाला पोल के पास केशवरायजी के मंदिर से बारात रवाना होगी. पाणिग्रहण संस्कार की रस्म के बाद 3 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे विदाई की रस्म पूरी की जाएगी. जोबनेर और आसपास के हजारों लोगों को इस खास आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है.
माता को पूजा करते समय आया विचार : माता मंजू कंवर बताती हैं कि बेटी के जन्म के बाद हर माता-पिता की जिम्मेदारी है कि बेटी का कन्यादान करें. इनकी बच्ची दिव्यांग है. दूसरे बच्चों की शादी होते देखकर मन करता है कि हमारी बच्ची की भी शादी हो. दिव्यांगता के कारण बच्ची की शादी करना संभव नहीं है. जब बेटी 18 साल की हुई तो एक दिन पूजा करते समय यह विचार मन में आया. उसी समय उन्हें बेटी दुल्हन के रूप में नजर आई, लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि शादी में दूल्हा कौन होगा. फिर एक दिन अहसास हुआ कि उनकी बेटी का दूल्हा भगवान कृष्ण होंगे. परिवार के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने भी इसके लिए सहमति दी.
पढ़ें : चौमूं थाने में गूंजी शहनाइयां, SHO ने किया कन्यादान, जानें अजब प्रेम की गजब कहानी
बेटी की देखभाल के लिए मां ने छोड़ी पढ़ाई : तमन्ना की माता बताती हैं कि बेटी की देखभाल के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसकी परवरिश ज्यादा जरूरी थी. आम बच्चों की तुलना में उसका खास ध्यान रखना होता है. जब यह 10-12 साल की हुई तो परिवार के लोगों को पहचानना शुरू किया. इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की. पहले वनस्थली विद्यापीठ से एमफिल किया. उसके बाद पीएचडी की. उन्होंने बताया कि घर में आमतौर पर भक्ति वाले कार्यक्रम टीवी पर ज्यादा देखे जाते, जिन्हें तमन्ना भी बड़े ध्यान से सुनती थी. इससे परिजनों को आभास हुआ कि यह बच्ची भगवान से जुड़ी हुई है. जोबनेर में भागवत कथा हुई तो परिवार के लोग खासतौर पर कथा सुनने बेटी को साथ लेकर आते.
सौभाग्यशाली कि भगवान बन रहे जंवाई : उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, जब बेटी को साथ लेकर कहीं जाती थी तो लोग इसकी हालत को पुराने जन्म के कर्म का फल बताते थे, लेकिन आज सबको यह एहसास होगा कि उनकी बेटी सौभाग्यशाली है. जिसे भगवान वर के रूप में मिल रहे हैं. परिवार भी इस बात से खासा उत्साहित है कि भगवान उनके घर जंवाई बनकर आ रहे हैं. यह परिवार की भगवान पर आस्था और अटूट विश्वास का ही नतीजा मानती मानती हैं कि भगवान कृष्ण की बारात उनके घर आएगी.
पढ़ें : 500 साल पुराना भरतपुर का ब्रज लौठा मंदिर, जहां कृष्ण के दो अद्भुत रूपों की होती है पूजा
राधारानी के मंदिर से लाए सुहाग की सामग्री : उनका कहना है कि बेटी की शादी की तिथि तय करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि उसे वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करवाने ले जाएंगे. वे उसे लेकर वृंदावन गए, जहां प्रेमानंद महाराज के दर्शन हुए. वे भांडीर वन गए. मान्यता है कि इस जगह ब्रह्माजी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था. उस जगह मांग बिहारी मंदिर है. इस मंदिर में राधा रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में सिंदूर दिया जाता है. अपनी बेटी के लिए सुहाग की सामग्री उन्होंने वहीं से ली है.
दो हजार लोग पहुंचेंगे शादी में : पिता मंगल सिंह बताते हैं, पत्नी ने जब बेटी की शादी भगवान श्रीकृष्ण से करवाने की बात कही तो उन्होंने इस मुद्दे पर परिवार के बुजुर्ग लोगों से मशवरा लिया. सभी ने इस प्रस्ताव का खुले मन से स्वागत किया. समाज के लोगों से जब इस संबंध में चर्चा की तो वे भी खुश हुए. पंडितजी ने 2 अप्रैल (चैत्र शुक्ल पूर्णिमा) को शादी का मुहूर्त निकाला. अब पूरे विधि-विधान और रीती-रिवाज से शादी हो रही है. इस शादी में करीब 2 हजार लोगों के आने का अनुमान है.
पहली बार हो रहे अनूठे विवाह का उत्साह : तमन्ना की बहन हर्षिता कंवर भी इस आयोजन को लेकर खासी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि बहन की शादी को लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित हैं. भगवान से उनकी शादी होना अपने आप में सौभाग्य का सूचक है. आसपास के लोग भी यह पहली बार देखेंगे कि ऐसा भी अनूठा विवाह होता है. हर लड़की का सपना होता है कि उसे अच्छा जीवनसाथी मिले. इसके लिए बच्ची के माता-पिता भी प्रयास करते हैं. हमारे माता-पिता ने बहन के लिए भगवान श्रीकृष्ण को वर चुना. यह खुशी की बात है.
पढ़ें : दौसा में अनूठी शादी: राधा ने शिवलिंग को पहनाई वरमाला, मां और मामा ने किया कन्यादान, श्रद्धालु बने बाराती
नियम के साथ व्रत-अनुष्ठान करती हैं तमन्ना : बहन पल्लवी कंवर बताती हैं कि तमन्ना गुरुवार, एकादशी और पुरुषोत्तम मास के व्रत पूरे नियमों से साथ रखती हैं. इन्होंने इतने व्रत किए हैं, जितने कई लोग नहीं कर पाते. इसी का फल है कि अब भगवान खुद इनके जीवनसाथी बनने जा रहे हैं. इस अनूठी शादी को लेकर परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी खासा उत्साहित हैं. वे बोली- शायद यह पूरे देश में अपनी तरह की पहली शादी है. आमतौर पर ऐसे आयोजन कुंडली के दोष को मिटाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन किसी लड़की का भगवान के साथ विवाह, वो भी पूरे रीती-रिवाज के साथ. यह पहला मामला है. इससे पहले हमने मीराबाई के बारे में सुना, जिन्होंने भगवान को अपना जीवनसाथी माना. यह दूसरी मीराबाई है.