चमोली के 47 गांवों में विवाह रजिस्ट्रेशन ने पकड़ी रफ्तार, इतने लोग करा चुके पंजीकरण

चमोली: समान नागरिक संहिता के राज्य में लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो गई है. जिसके चलते अब बड़ी संख्या में दम्पत्ति विवाह का ऑल लाइन पंजीकरण करवा रहे हैं. चमोली जिले में वर्तमान तक 47 ग्राम पंचायतों में यूसीसी के तहत शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि जनपद में वर्तमान तक समान नागरिक संहिता के तहत 20 हजार 215 विवाह पंजीकरण पूर्ण कर लिए गए हैं.

27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई. जिसके तहत विवाह, विवाह विच्छेद, लिव-इन-रिलेशन के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया. इसके साथ ही संहिता के तहत वसीयत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई. यूसीसी के तहत चमोली जनपद में वर्तमान तक 20 हजार 215 विवाह पंजीकरण किए गए हैं.

जबकि 95 आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई गतिमान हैं व 876 मामलों को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है. इसके साथ ही जनपद में पूर्व में विवाह पंजीकरण कर चुके 3866 पंजीकरण के मामले को यूसीसी में समायोजित कर लिया गया है. यूसीसी के तहत तलाक के 19 और लिव इन रिलेशनशिप का 1 मामला पंजीकृत किया गया है. वहीं जनपद के विभिन्न विकास खंडों के 25 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की ओर से शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है.

वहीं,27 जनवरी को नागरिक संहिता दिवस के मौके पर जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. चमोली अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि यूसीसी की जानकारी के प्रसार के लिए विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में निबंध,वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.