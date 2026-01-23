ETV Bharat / state

चमोली के 47 गांवों में विवाह रजिस्ट्रेशन ने पकड़ी रफ्तार, इतने लोग करा चुके पंजीकरण

चमोली जिले में विवाह पंजीकरण के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं. कई गांवों में शत-प्रतिशत विवाह पंजीकरण हुआ.

UCC
यूसीसी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
चमोली: समान नागरिक संहिता के राज्य में लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो गई है. जिसके चलते अब बड़ी संख्या में दम्पत्ति विवाह का ऑल लाइन पंजीकरण करवा रहे हैं. चमोली जिले में वर्तमान तक 47 ग्राम पंचायतों में यूसीसी के तहत शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि जनपद में वर्तमान तक समान नागरिक संहिता के तहत 20 हजार 215 विवाह पंजीकरण पूर्ण कर लिए गए हैं.

27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई. जिसके तहत विवाह, विवाह विच्छेद, लिव-इन-रिलेशन के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया. इसके साथ ही संहिता के तहत वसीयत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई. यूसीसी के तहत चमोली जनपद में वर्तमान तक 20 हजार 215 विवाह पंजीकरण किए गए हैं.

जबकि 95 आवेदनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई गतिमान हैं व 876 मामलों को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है. इसके साथ ही जनपद में पूर्व में विवाह पंजीकरण कर चुके 3866 पंजीकरण के मामले को यूसीसी में समायोजित कर लिया गया है. यूसीसी के तहत तलाक के 19 और लिव इन रिलेशनशिप का 1 मामला पंजीकृत किया गया है. वहीं जनपद के विभिन्न विकास खंडों के 25 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की ओर से शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है.

वहीं,27 जनवरी को नागरिक संहिता दिवस के मौके पर जनपद के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. चमोली अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि यूसीसी की जानकारी के प्रसार के लिए विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में निबंध,वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही, विधि विशेषज्ञों की ओर से समान नागरिक संहिता को लेकर जानकारी दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान आयोजित निबंध, वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों और यूसीसी को लेकर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा.

इन गांवों में शत-प्रतिशत विवाह पंजीकरण: धुर्मा, भटियांणा, कुरुड़, बमोथ, नौली, पनाई, पूर्णा, लौसरी, घेस, खेता मानमती, मोपाटा, काण्डई, सल्ला रैतोली झींझी, मेड ठेली, मासौं, दादड़, नैल कुडाव, गाड़ी, रांगतोली, खल्ला, बमियाला, खीरों लामबगड़, औंथ हनुमानचट्टी, सलूड डुंग्रा, उर्गम, देवग्राम, पैनी, रैणी, फरकिया, रैंणी चक सुभाई, नीति, डुमक, जखोला, बड़ागांव, गणाई, सीरी, भगोती, मलतुरा, सिल्टोली, ढमकर, रण्डोली, नैंणी, धानई, गबनी, चमोली, पैनगढ़ और सुनला.

