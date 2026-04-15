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डूंगरपुर में रुकवाई 2 नाबालिग भाई–बहन की शादी, प्रशासन ने की परिजनों से समझाइश

जब टीम सूचना पर मौके पर पहुंची, तो देखा कि बालक–बालिका के शरीर पर हल्दी लगी हुई थी.

Dhambola Police Station
पुलिस थाना धंबोला (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 7:33 PM IST

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डूंगरपुर: जिले में चाइल्डलाइन, सृष्टि सेवा संस्थान, धंबोला पुलिस और सीमलवाड़ा प्रशासन की ओर से बांकडा पंचायत क्षेत्र के नया गांव में बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की गई. टीम ने 14 साल की बालिका और उसके 15 वर्षीय भाई की शादी रुकवाई और परिजनों को पाबंद किया गया.

सीमलवाड़ा एसडीएम विवेक गुर्जर ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित चाइल्डलाइन को ग्राम पंचायत बांकड़ा के नयागांव में भाई–बहन के बाल विवाह होने की सूचना मिली थी. सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र मीणा, पुलिस थाना धंबोला से एएसआई छतर सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर कमलेश जैन, अनीता भील और सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक सुरेश होली के साथ एएनएम रेखा वाघेला की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने देखा कि घर में शादी की रस्में चल रही थीं और बालक-बालिका के शरीर पर हल्दी लगी हुई थी.

ऐसे रुकवाई नाबालिगों की शादी (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: 16 साल की बेटी ने दिखाई हिम्मत, रुकवाया खुद का बाल विवाह, 2 को प्रशासन ने बचाया

परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि बालक की शादी 18 अप्रैल और बालिका की शादी 21 अप्रैल को होनी तय थी. जब टीम ने आधार कार्ड और मार्कशीट जैसे दस्तावेजों की जांच की, तो पाया कि बालिका की उम्र मात्र 14 वर्ष और बालक की उम्र लगभग 15 वर्ष ही थी. इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर मौजूद माता-पिता और परिजनों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों के बारे में समझाया. टीम की समझाइश के बाद परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार की और लिखित में शपथ ली कि जब तक बच्चे कानूनी उम्र के नहीं हो जाते, वे उनकी शादी नहीं करेंगे. मौके पर उपस्थित अधिकारियों और परिजनों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा तैयार कर बाल विवाह रुकवा दिया गया.

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बाल विवाह रुकवाया
ADMIN COUNSELS FAMILY MEMBERS
ADMIN TEAM HALTED CHILD MARRIAGE
MINOR SIBLINGS MARRIAGE HALTED

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