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डूंगरपुर में रुकवाई 2 नाबालिग भाई–बहन की शादी, प्रशासन ने की परिजनों से समझाइश

पुलिस थाना धंबोला ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: जिले में चाइल्डलाइन, सृष्टि सेवा संस्थान, धंबोला पुलिस और सीमलवाड़ा प्रशासन की ओर से बांकडा पंचायत क्षेत्र के नया गांव में बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की गई. टीम ने 14 साल की बालिका और उसके 15 वर्षीय भाई की शादी रुकवाई और परिजनों को पाबंद किया गया. सीमलवाड़ा एसडीएम विवेक गुर्जर ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित चाइल्डलाइन को ग्राम पंचायत बांकड़ा के नयागांव में भाई–बहन के बाल विवाह होने की सूचना मिली थी. सूचना पर ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र मीणा, पुलिस थाना धंबोला से एएसआई छतर सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर कमलेश जैन, अनीता भील और सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक सुरेश होली के साथ एएनएम रेखा वाघेला की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने देखा कि घर में शादी की रस्में चल रही थीं और बालक-बालिका के शरीर पर हल्दी लगी हुई थी.