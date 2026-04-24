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धौलुपर में रुकवाई दो नाबालिग भाइयों की शादी, परिजन पाबंद

धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना इलाके के बिलोनी गांव में शुक्रवार को बाड़ी उपखंड प्रशासन एवं स्थानीय थाना पुलिस ने दो बाल विवाह रुकवाए. प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच परिजनों को बाल विवाह नहीं करने को पाबंद किया. इसके लिए निगरानी रखने को पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात की गई है.

तहसीलदार उत्तम बंसल ने बताया कि बिलोनी में एक व्यक्ति के अपने नाबालिग बेटों की शादी की जा रही थी. इनकी शादी 30 अप्रैल को होने वाली थी. इससे पहले गांव में फलदान की तैयारी एवं दावत चल रही थी. उन्होंने बताया इस पर पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे. नाबालिगों के पिता एवं मां से पूछताछ की और लड़कों के आधार कार्ड मांगे तो दोनों नाबालिग मिले. पुलिस और प्रशासन ने मौका पर्चा बनाया. शादी रूकवा दी और पिता और माता को शादी नहीं करने को पाबंद किया.

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