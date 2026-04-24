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धौलुपर में रुकवाई दो नाबालिग भाइयों की शादी, परिजन पाबंद

गांव में फलदान की तैयारी एवं दावत चल रही थी. आधार कार्ड में दोनों लड़के नाबालिग निकले.

The administrative and police team issuing directives to the family members.
परिजनों को पाबंद करती प्रशासन एवं पुलिस की टीम (ETV Bharat Dhaulpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 7:20 PM IST

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धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना इलाके के बिलोनी गांव में शुक्रवार को बाड़ी उपखंड प्रशासन एवं स्थानीय थाना पुलिस ने दो बाल विवाह रुकवाए. प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच परिजनों को बाल विवाह नहीं करने को पाबंद किया. इसके लिए निगरानी रखने को पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात की गई है.

तहसीलदार उत्तम बंसल ने बताया कि बिलोनी में एक व्यक्ति के अपने नाबालिग बेटों की शादी की जा रही थी. इनकी शादी 30 अप्रैल को होने वाली थी. इससे पहले गांव में फलदान की तैयारी एवं दावत चल रही थी. उन्होंने बताया इस पर पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे. नाबालिगों के पिता एवं मां से पूछताछ की और लड़कों के आधार कार्ड मांगे तो दोनों नाबालिग मिले. पुलिस और प्रशासन ने मौका पर्चा बनाया. शादी रूकवा दी और पिता और माता को शादी नहीं करने को पाबंद किया.

पढ़ें: भीलवाड़ा में आखातीज पर रुकवाए बाल विवाह, 16 लोगों को किया पाबंद

शादी से पहले की रस्में रोकी: बंसल ने बताया कि शादी की होने वाली रस्मों को भी रोक दिया गया. गिरदावर, पटवारी एवं पुलिस को निगरानी के लिए तैनात किया. तहसीलदार बंसल ने बताया कि वधू पक्ष बसेड़ी थाना क्षेत्र का विवाह रोकने के बारे में सूचना दे रहे हैं. संबंधित बसेड़ी थाना एवं उपखंड प्रशासन को सूचित कर दिया. बसेड़ी उपखंड प्रशासन वधू पक्ष की छानबीन कर रहा है. बड़े नाबालिग लड़के की शादी के नाम से कार्ड पिता ने छपवा रखा था. प्रकरण की जांच उपखंड प्रशासन एवं पुलिस कर रही है.

पढ़ें:बूंदी : 7 नाबालिग शादियां रुकवाईं, प्रशासन का बाल विवाह पर शिकंजा

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MARRIAGES OF MINORS HALTED
FAMILY MEMBERS RESTRICTED
WEDDING SCHEDULED FOR APRIL 30TH
POLICE SURVEILLANCE IN THE VILLAGE
2 CHILD MARRIAGES STOPPED

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