नक्सलगढ़ में सरेंडर्ड नक्सलियों की बजी शहनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने दिया नया जीवन

कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि मां दंतेश्वरी के दिव्य प्रांगण में आयोजित यह समारोह हमारे समाज की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है. उन्होंने नवदंपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों के संस्कारों और भावनाओं का संगम है. उन्होंने वर-वधु से आग्रह किया कि जिस प्रकार वे अपने माता-पिता का सम्मान करते आए हैं, उसी तरह सास-ससुर को भी माता-पिता समान मानकर उनका सम्मान करें. साथ ही उन्होंने वर पक्ष को यह भी स्मरण कराया कि पत्नी के सम्मान, सुरक्षा और भावनाओं का आदर करना पति का पहला कर्तव्य है. आपसी प्रेम, विश्वास और सहयोग ही दांपत्य जीवन को सफल और मधुर बनाते हैं.

मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर स्थित मेंढक डोबरा मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 191 जोड़े परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ पवित्र दांपत्य सूत्र में बंधे. माँ दंतेश्वरी की पावन उपस्थिति और 48 वैदिक कुंडों में मंत्रोच्चार की गूंज ने पूरे आयोजन को आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामाजिक समरसता के अद्भुत संगम में परिवर्तित कर दिया.

दंतेवाड़ा/सुकमा : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी अपना नया जीवन शुरु किया.नक्सलगढ़ में कई आत्मसमर्पित नक्सलियों ने सामूहिक विवाह करके पुरानी जीवन को भुलाकर नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाया है.

सरेंडर्ड नक्सलियों की बजी शहनाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसमर्पित नक्सली युगल ने भी रचाया विवाह



समारोह का सबसे विशेष और प्रेरणादायी पल था आत्मसमर्पित नक्सली युगल हिड़में और बामन का विवाह संस्कार. दोनों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हुए सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की. यह विवाह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश है कि हिंसा छोड़कर प्रेम, शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है.

दंतेवाड़ा में सरेंडर्ड नक्सली जोड़े का विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा में आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े ने किया विवाह

नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल में वर्षों से भय, हिंसा और बंदूकों की गूंज के बीच जब कोई नई उम्मीद जन्म लेती है, तो वह केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश बन जाती है. मंगलवार को सुकमा के हड़मा स्टेडियम में ऐसा ही एक ऐतिहासिक और भावुक दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 107 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ.



मुख्यमंत्री कन्या विवाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



इस भव्य आयोजन के बीच सबसे अधिक भावनात्मक क्षण वह था, जब एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लिए. ग्राम दोर्रामंगू, पंचायत मेहता निवासी वर मगडू एवं वधु माड़वी बुधारी का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह उस लंबी और कठिन यात्रा का प्रतीक था. ये यात्रा बंदूक, जंगल और हिंसा से निकलकर शांति, सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता तक पहुंची है.

सरेंडर्ड नक्सलियों की बजी शहनाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



हमने 29 जनवरी 2025 को माओवाद का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण किया था. लगभग 12 वर्षों तक माओवादी संगठन से जुड़े रहने के बाद साहसिक निर्णय लिया. एक समय ऐसा था जब हिंसा ही जीवन का रास्ता लगती थी, लेकिन शासन की पुनर्वास नीति, विकास की योजनाओं और विश्वास के माहौल ने सोचने पर मजबूर किया. आत्मसमर्पण के बाद शासन के सहयोग और सम्मान ने यह भरोसा दिलाया कि मुख्यधारा में लौटकर भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन संभव है-मगड़ू,वर



सरकार की नीतियां हो रही हैं कारगर



मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत उनका विवाह संपन्न होना इस बात का प्रमाण बना कि सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर जीवन बदलने का काम कर रही हैं. इस दृश्य ने मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम कर दीं। कई लोगों के लिए यह पल उम्मीद का प्रतीक बन गया कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाना न केवल संभव है, बल्कि समाज भी उसे खुले दिल से स्वीकार कर रहा है।





