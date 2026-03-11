ETV Bharat / state

रेवाड़ी में शादी पर बवाल, बनवारे के दौरान दो गुटों में विवाद, जमकर चले ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे

रेवाड़ी: मंगलवार की रात बावल में बनवारे के वक्त बवाल हो गया. देर रात दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखे दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर और एक दूसरे पर लाठी-डंडे चले. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. बताया जा रहा है कि एक ही गौत्र की लड़की से शादी करने के मुद्दे पर विवाद हुआ. सूचना के बाद दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. इसके बाद पुलिस कस्टडी में बनवारा निकाला गया.

बावल में बनवारे पर विवाद: बुधवार यानी आज शादी होगी, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है. तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दूल्हे के चाचा एवं भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पुष्प कुमार ने कहा कि मंगलवार रात को उनके भतीजे अंकित का बनवारा निकल रहा था. बस्ती में ही प्रेम कुमार और जगदीश पहले से लठ लेकर बैठे हुए थे. अचानक उनके घरों से बनवारे पर ईंट-पत्थर बरसने शुरू हो गए. कई लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया.

दो पक्षों के बीच झड़प: पुष्प कुमार ने कहा कि "हमले में मेरे बेटे अमित समेत कई को चोटें आई. जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. सूचना के बाद देर से आई पुलिस ने स्थिति को संभाला और पुलिस कस्टडी में बनवारा निकलवाया. बस्ती में सारवान गौत्र के परिवार रहते हैं. पहले से हमारे गौत्र में सारवान और सारवान गौत्र में हमारी गौत्र की लड़कियों से शादी हो चुकी है. जिस पर कभी किसी पक्ष ने एतराज नहीं किया. अब मेरे भतीजे की शादी सारवान गौत्र की लड़की के साथ हो रही शादी पर आपत्ति जता रहे हैं. सारवान गौत्र के लोगों ने हमें पहले भी धमकी दी थी. जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी. अब भी सारवान गौत्र की लड़की से शादी करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं."