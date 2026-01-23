ETV Bharat / state

एक ही पंडाल में निकाह और फेरे, नूंह में दिखी सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है. दरअसल शुक्रवार को पिनगवां में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें सामाजिक सौहार्द की ऐसी मिसाल दिखी, जो शायद लंबे समय तक याद रखी जाएगी. सर्व समाज कन्या विवाह समिति पिनगवां ने बाग वाले मंदिर परिसर में 5वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया. इस पंडाल के नीचे एक तरफ वैदिक मंत्रों के साथ फेरे हो रहे थे, तो दूसरी ओर मौलवी निकाह पढ़ा रहे थे. ये दृश्य ना सिर्फ देखने लायक था, बल्कि मेवात क्षेत्र की गंगा-जमुनी तहजीब को भी जीवंत करता नजर आया.

नूंह विवाह सम्मेलन में दिखा सामाजिक सौहार्द: इस सम्मेलन में कुल 15 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिनमें 13 हिंदू और 2 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे. खास बात ये रही कि सभी शादियां पूरी तरह से निशुल्क कराई गईं. सम्मेलन में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और बढ़-चढ़कर कन्यादान किया. पूरा माहौल आपसी प्रेम, भाईचारे और उत्साह से भरा रहा. सर्व समाज कन्या विवाह समिति का ये प्रयास उन गरीब माता-पिता के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते.

एक ही पंडाल में निकाह और फेरे

15 हिंदू जोड़ों की शादी और दो मुस्लिम जोड़ों का हुआ निकाह: समिति द्वारा प्रत्येक जोड़े को दहेज के रूप में 101 बर्तन, गैस सिलेंडर, बेड, कूलर, पंखा सहित रोजमर्रा के उपयोग का तमाम घरेलू सामान भेंट किया गया. इसके साथ ही विवाह समारोह में भोजन की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई थी. बाग वाले मंदिर प्रांगण को समिति की ओर से भव्य रूप से सजाया गया था, जिससे पूरा परिसर उत्सव स्थल में तब्दील नजर आया.

'हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल': सर्व समाज कन्या विवाह समिति पिनगवां के प्रधान शेखर ने कहा कि "इस तरह के सम्मेलन जो हमारी गंगा, जमना की तहजीब है. इसको बढ़ावा मिलता है. मेवात में हमेशा से हिंदू-मुस्लिम भाईचारा रहा है. हमारी कोशिश यही रहती है कि इस भाईचारे को आगे बढ़ाए. एक दूसरे का मान-सम्मान करें. इसलिए ये सम्मेलन आयोजित करवाया है. जिसमें हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है."