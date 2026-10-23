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75 साल के राम सुगर और 30 साल की रीना की शादी निकला पब्लिसिटी स्टंट, महिला ब्लॉगर ने वीडियो जारी कर शादी कैंसिल करने का सुनाया फैसला

रीना ने पति के साथ दोबारा रचाई शादी ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: यूपी के औरैया में 75 वर्षीय राम सुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना राजपूत की शादी और सगाई का पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रचा गया एक ड्रामा साबित हुआ है. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही इस अनोखी प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आ गया करनी थी शादी बुजुर्ग के साथ लेकिन शादी हो गई पति के साथ ही दोबारा. ब्लॉगर रीना ने वीडियो जारी कर राम सुगर से शादी करने से इनकार कर दिया है. रीना के मुताबिक, उनका पति वापस लौट आया है और दोनों ने दोबारा शादी कर ली है. इसके बाद उन्होंने राम सुगर के साथ अपनी सगाई रद्द करने का ऐलान किया है.

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उलूल जुलूल हरकत

सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आजकल इस तरह के अजीबोगरीब रील्स बनाकर उलूल जुलूल हरकत करने वालों की बाढ़ सी आ गई है. औरैया का ये मामला भी कुछ वैसा ही निकला. रीना ने वीडियो में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया था. उस समय परिवार में विवाद चल रहा था.इसी वजह से उन्होंने राधा से बात की थी कि वह उसके पिता राम सुगर से शादी कर लेंगी. हालांकि, अब दावा कर रही है कि पति की वापसी के साथ सारा विवाद खत्म हो गया है. Social Media ब्लॉगर रीना ने शादी नहीं करने की घोषणा की (Video Credit;