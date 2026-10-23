75 साल के राम सुगर और 30 साल की रीना की शादी निकला पब्लिसिटी स्टंट, महिला ब्लॉगर ने वीडियो जारी कर शादी कैंसिल करने का सुनाया फैसला
औरैया की ब्लॉगर रीना राजपूत ने पति की वापसी के बाद बदला फैसला, पति के साथ दोबारा शादी रचाने का वाडियो किया जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:57 PM IST
औरैया: यूपी के औरैया में 75 वर्षीय राम सुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना राजपूत की शादी और सगाई का पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रचा गया एक ड्रामा साबित हुआ है. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही इस अनोखी प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आ गया करनी थी शादी बुजुर्ग के साथ लेकिन शादी हो गई पति के साथ ही दोबारा. ब्लॉगर रीना ने वीडियो जारी कर राम सुगर से शादी करने से इनकार कर दिया है. रीना के मुताबिक, उनका पति वापस लौट आया है और दोनों ने दोबारा शादी कर ली है. इसके बाद उन्होंने राम सुगर के साथ अपनी सगाई रद्द करने का ऐलान किया है.
फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उलूल जुलूल हरकत
सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आजकल इस तरह के अजीबोगरीब रील्स बनाकर उलूल जुलूल हरकत करने वालों की बाढ़ सी आ गई है. औरैया का ये मामला भी कुछ वैसा ही निकला. रीना ने वीडियो में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया था. उस समय परिवार में विवाद चल रहा था.इसी वजह से उन्होंने राधा से बात की थी कि वह उसके पिता राम सुगर से शादी कर लेंगी. हालांकि, अब दावा कर रही है कि पति की वापसी के साथ सारा विवाद खत्म हो गया है.
रीना ने जारी वीडियो में बताया कि उनके घरवालों ने भी राम सुगर से शादी करने से मना कर दिया है. ऐसे में उन्होंने पहले हुई सगाई को कैंसिल करने का फैसला लिया है. रीना ने साफ कहा कि अब वह राम सुगर से शादी नहीं करेंगी, क्योंकि उनका परिवार फिर से पूरा हो गया है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें अब परेशान न किया जाए.
पति के साथ रचाई शादी
ब्लॉगर रीना की ओर से जारी नए वीडियो में वह अपने पति के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों एक-दूसरे को माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद रीना अपने पति के पैर छूती हैं और फिर उन्हें गले लगा लेती हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं.
सगाई और हल्दी का वीडियो वायरल
दरअसल, राम सुगर और रीना राजपूत की कहानी उस समय चर्चा में आई थी, जब दोनों की सगाई और हल्दी की रस्म से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. 75 वर्षीय बुजुर्ग और 30 वर्षीय ब्लॉगर के बीच शादी की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा था. इसके बाद से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था. लेकिन रीना के नए वीडियो और उनके बयान के बाद ये पब्लिसिटी स्टंट खत्म हो गया. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जारी हैं.
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