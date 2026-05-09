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गोंडा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी, 8 साल के भतीजे ने दूल्हा-दुल्हन को दिलाई शपथ

गोंडा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी. ( Photo Credit; VIRAL )