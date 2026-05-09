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गोंडा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी, 8 साल के भतीजे ने दूल्हा-दुल्हन को दिलाई शपथ

जयमाला स्टेज पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद दूल्हा-दूल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई.

गोंडा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी.
गोंडा में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
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गोंडा : जिले में एक शादी समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वैवाहिक कार्यक्रम में आठ साल बच्चे ने जयमाला स्टेज पर धार्मिक मंत्र की जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और दूल्हा-दूल्हन को शपथ दिलाई. इसके बाद दूल्हा-दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्म अदा किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के सतिया गांव के रहने वाले सुभाष वर्मा (28) की शादी बस्ती जिले की रहने वाली अर्चना वर्मा से तय हुई थी. 6 मई को सुभाष बारात लेकर पहुंचा. कक्षा 2 में पढ़ने वाले सुभाष के भतीजे तन्मय पुत्र जैस वर्मा ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शादी संपन्न कराई.

8 साल के भतीजे ने दूल्हा-दुल्हन को दिलाई शपथ. (Video Credit; VIRAL)

अन्य शादियों की तरह यहां किसी पंडित ने मंत्र नहीं पढ़े. स्टेज पर भतीजे ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और दूल्हा-दुल्हन वरमाला पहनाकर एक दूसरे के हो गए. इस दौरान समारोह में मौजूद अन्य लोगों ने भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ी.

सुभाष वर्मा मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है. वहीं परिजन जैस वर्मा ने बताया, आज के समय में धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है. उससे हमारा समाज लगातार बांटता जा रहा है. मैंने संविधान की उद्देशिका को पढ़कर के शादी इसलिए कराई, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा चीज है जो सर्वमान्य है. जिसके शरण में आज नहीं तो कल सब लोगों को जाना है. जब संविधान के शरण में कल जाना है हम शुरुआत क्यों ना वहीं से करें.

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