स्वदेशी अपनाने की अपील के बावजूद दीपावली पर चाइनीज लाइट का बढ़ा क्रेज, रंगीन राइट्स और झालर का भारी डिमांड
दीपावली पर रांची के बाजारों में चाइनीज आइटम की धूम, रंग-बिरंगी लाइटें, बल्ब और झालर ग्राहक प्रयोग कर रहे हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 7:48 PM IST
रांचीः दीपावली खुशियों का पर्व है इस अवसर पर पारंपरिक रुप से मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं मगर समय के साथ इसमें भी बदलाव आया है और लोग बिजली के बल्बों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं. इस मौके पर लगने वाली रंग बिरंगी लाइटें अधिकांशतः चाइना से बनी हैं जो सस्ता और सहज होने की वजह से रांची सहित अन्य बाजारों में दीपावली के मौके पर छा गई हैं.
लोग चाइनीज आइटम की मांग करते हैं
रांची के बाजारों में चाइनीज लाइटों और बल्बों (झालरों) की भरमार है. इस बार बड़ी चाइनीज झालरों, डिजाइनदार झूमरों और रंग-बिरंगी लाइटों की मांग देखने को मिल रही है. डेली मार्केट के व्यवसायी मो.अशफाक कहते हैं कि स्वदेशी झालर महंगा होने की वजह से लोग नहीं खरीदते हैं और चाइनीज आइटम की मांग करते हैं. इस बार अलग-अलग डिजाइन में 50 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की झालर बाजार में आई है.
दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई से रांची पहुंचती हैं चाइनीज लाइट्स
दीपावली के मौके पर चाइनीज लाइट का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है. रांची सहित राज्य के विभिन्न बाजारों तक चाइना में निर्मित यह लाइट मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता से रांची के बाजारों तक यह लाइट पहुंच जाती है. दीपावली के मौके पर सीमित समय में अधिक से अधिक व्यवसाय करने के लिए स्थानीय व्यवसायी कई महीने पहले से इस कारोबार में लग जाते हैं. दुकानदार इम्तियाज कहते हैं कि समय के साथ इसकी मांग में तेजी आई है. दीपावली के मौके पर अपने घरों और दुकानों को रोशनी से सजाने के लिए लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं.
चाइनीज लाइट सस्ती मिल जाती है
दीपावली पर घरों को सजाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की लाइटें और झालरें लोग पसंद कर रहे हैं. ग्राहक मनोज साह कहते हैं कि चाइनीज लाइट जितनी सस्ती मिल जाती है उतने में स्वदेशी नहीं मिलेगी. पारंपरिक दीया तो जलाते हैं मगर घर को सजाने के लिए चाइनीज लाइट ही इस्तेमाल करते हैं.
झारखंड में करीब 200 करोड़ का होता है कारोबार
दीपावली के मौके पर भलें ही केंद्र सरकार स्वदेशी वस्तु और लाइटों का इस्तेमाल करने के लिए अभियान चला रही हो मगर जिस तरह से चाइनीज लाइटों का प्रचलन भारतीय बाजारों में बढ़ा है वह बेहद ही चिंताजनक है. हालत यह है कि एक अनुमान के मुताबिक दीपावली के मौके पर रांची सहित पूरे झारखंड में करीब 200 करोड़ का कारोबार होता है.
चाइनीज लाइटें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही हैं
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बना रही यह चाइनीज लाइट दीपावली के अलावा अन्य दिनों में भी अलग-अलग प्रोडक्ट लेकर ग्राहकों को आकर्षित करती है. इस बार तो रांची के बाजारों में चाइनीस लाइटें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही हैं. दुकानों पर छोटी-बड़ी चाइनीज झालरों के साथ आकर्षक झूमर और सजावटी लाइटें उपलब्ध हैं.
बड़ी झालरों की चमक और अलग-अलग रंगों में जलने वाली लाइटें लोगों को आकर्षित कर रही हैं. घरों के मुख्य दरवाजों, छतों और बालकनी को सजाने के लिए भी लोग झालरें खरीद रहे हैं और सभी का मानना यह है कि जो सहज और सस्ता उपलब्ध होगा ग्राहक स्वाभाविक रूप से उसी तरफ आकर्षित होगा.
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