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स्वदेशी अपनाने की अपील के बावजूद दीपावली पर चाइनीज लाइट का बढ़ा क्रेज, रंगीन राइट्स और झालर का भारी डिमांड

दीपावली पर चाइनीज लाइट का बढ़ता क्रेज ( Etv Bharat )

रांचीः दीपावली खुशियों का पर्व है इस अवसर पर पारंपरिक रुप से मिट्टी के दीये जलाए जाते हैं मगर समय के साथ इसमें भी बदलाव आया है और लोग बिजली के बल्बों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं. इस मौके पर लगने वाली रंग बिरंगी लाइटें अधिकांशतः चाइना से बनी हैं जो सस्ता और सहज होने की वजह से रांची सहित अन्य बाजारों में दीपावली के मौके पर छा गई हैं.

लोग चाइनीज आइटम की मांग करते हैं