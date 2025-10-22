ETV Bharat / state

रांची में महापर्व छठ की तैयारी: बाजारों में सूप, दउरा और पूजन सामग्रियों की बिक्री शुरू

सूप और दउरा इस पर्व में अहम माना जाता है. इस बार सूप की कीमत 100 से लेकर 150 तक और दउरा की कीमत 400 से 600 के बीच चल रही है. पिछले साल की तुलना में कीमतों में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. इसके बावजूद खरीदारों में उत्साह कम नहीं है.

राजधानी रांची में इन दिनों बाजारों में छठ से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री जोरों पर है. बकरी बाजार, धुर्वा बाजार, चुटिया बाजार, अपर बाजार और हरमू बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में छठ सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं. बाजारों में सूप, दउरा, बांस की टोकरी बाजार में उपलब्ध है.

इस बार छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ होगी. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. अगले दिन खरना, उसके बाद शाम का अर्घ्य और फिर सुबह का अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा. नहाय-खाय के साथ ही व्रती पूरी शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं.

रांचीः पूरे राज्य में महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है. सूर्य उपासना का यह चार दिवसीय पावन पर्व झारखंड की आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. रांची समेत पूरे राज्य में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है. बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है और छठ घाटों की सफाई का काम भी तेज हो गया है.

बाजारों में बिकने वाले सूप, दउरा और टोकरी सुदूर ग्रामीण इलाकों से लाए जा रहे हैं. खूंटी, गुमला, लातेहार, सिमडेगा और हजारीबाग जैसे जिलों के कारीगर और ग्रामीण परिवार इन वस्तुओं को तैयार करते हैं. ये हाथ से बने बांस और फूस की वस्तुएं पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, जिनकी मांग शहरों में हर साल छठ पर होती है.

पूजन सामग्रियों की एडवांस बुकिंग

वहीं विक्रेताओं का कहना है कि दीपावली के तुरंत बाद से ही छठ बाजार सज जाता है. इस बार भी शहर के विभिन्न हिस्सों में उनकी बिक्री अच्छी चल रही है. कई दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक पहले से ही पूजा सामग्रियों की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, ताकि आखिरी वक्त पर भीड़ की परेशानी न हो. विक्रेताओं ने बताया कि वे साफ-सफाई और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. बांस के सूप-दउरा को अच्छी तरह धोकर और सजाकर बेचा जा रहा है.

छठ घाटों की सफाई का काम शुरू

दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी छठ घाटों की सफाई और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है. शहर के प्रमुख घाट कांके डैम, हटिया तालाब, धुर्वा डैम, रजरप्पा और हरमू नदी तट पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है. भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और जल सुरक्षा के लिए विशेष दल तैनात किए जाएंगे.

छठ गीतों से माहौल भक्तिमय

आस्था और श्रद्धा के इस पर्व को लेकर रांची में उत्साह चरम पर है. हर घर में छठ गीत गूंजने लगी है और बाजारों की चहल-पहल इस बात का संकेत दे रही है कि झारखंड की धरती एक बार फिर आस्था, विश्वास और पारंपरिक संस्कारों से रोशन होने जा रही है.

