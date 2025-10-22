ETV Bharat / state

रांची में महापर्व छठ की तैयारी: बाजारों में सूप, दउरा और पूजन सामग्रियों की बिक्री शुरू

रांची में छठ पूजा के बाजार सज गए हैं. बाजार में सूप, दउरा और टोकरी की बिक्री शुरू हो गई है.

Chhath Puja Markets In Ranchi
बाजार में सूप और दउरा बेचता दुकानदार. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 3:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः पूरे राज्य में महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है. सूर्य उपासना का यह चार दिवसीय पावन पर्व झारखंड की आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. रांची समेत पूरे राज्य में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है. बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है और छठ घाटों की सफाई का काम भी तेज हो गया है.

25 अक्टूबर से शुरू होगा अनुष्ठान

इस बार छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ होगी. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. अगले दिन खरना, उसके बाद शाम का अर्घ्य और फिर सुबह का अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा. नहाय-खाय के साथ ही व्रती पूरी शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं.

रांची में छठ बाजार पर रिपोर्ट और ग्राहकों एवं दुकानदार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सज गए छठ के बाजार

राजधानी रांची में इन दिनों बाजारों में छठ से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री जोरों पर है. बकरी बाजार, धुर्वा बाजार, चुटिया बाजार, अपर बाजार और हरमू बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में छठ सामग्रियों की दुकानें सज गई हैं. बाजारों में सूप, दउरा, बांस की टोकरी बाजार में उपलब्ध है.

Chhath Puja Markets In Ranchi
रांची में छठ बाजार. (फोटो-ईटीवी भारत)

सूप और दउरा की बिक्री जोरों पर

सूप और दउरा इस पर्व में अहम माना जाता है. इस बार सूप की कीमत 100 से लेकर 150 तक और दउरा की कीमत 400 से 600 के बीच चल रही है. पिछले साल की तुलना में कीमतों में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. इसके बावजूद खरीदारों में उत्साह कम नहीं है.

Chhath Puja Markets In Ranchi
बाजार में सूप और दउरा बेचता दुकानदार. (फोटो-ईटीवी भारत)

बाजारों में बिकने वाले सूप, दउरा और टोकरी सुदूर ग्रामीण इलाकों से लाए जा रहे हैं. खूंटी, गुमला, लातेहार, सिमडेगा और हजारीबाग जैसे जिलों के कारीगर और ग्रामीण परिवार इन वस्तुओं को तैयार करते हैं. ये हाथ से बने बांस और फूस की वस्तुएं पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, जिनकी मांग शहरों में हर साल छठ पर होती है.

पूजन सामग्रियों की एडवांस बुकिंग

वहीं विक्रेताओं का कहना है कि दीपावली के तुरंत बाद से ही छठ बाजार सज जाता है. इस बार भी शहर के विभिन्न हिस्सों में उनकी बिक्री अच्छी चल रही है. कई दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक पहले से ही पूजा सामग्रियों की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, ताकि आखिरी वक्त पर भीड़ की परेशानी न हो. विक्रेताओं ने बताया कि वे साफ-सफाई और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. बांस के सूप-दउरा को अच्छी तरह धोकर और सजाकर बेचा जा रहा है.

Chhath Puja Markets In Ranchi
रांची में छठ बाजार. (फोटो-ईटीवी भारत)

छठ घाटों की सफाई का काम शुरू

दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी छठ घाटों की सफाई और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है. शहर के प्रमुख घाट कांके डैम, हटिया तालाब, धुर्वा डैम, रजरप्पा और हरमू नदी तट पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है. भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और जल सुरक्षा के लिए विशेष दल तैनात किए जाएंगे.

Chhath Puja Markets In Ranchi
रांची में छठ बाजार. (फोटो-ईटीवी भारत)

छठ गीतों से माहौल भक्तिमय

आस्था और श्रद्धा के इस पर्व को लेकर रांची में उत्साह चरम पर है. हर घर में छठ गीत गूंजने लगी है और बाजारों की चहल-पहल इस बात का संकेत दे रही है कि झारखंड की धरती एक बार फिर आस्था, विश्वास और पारंपरिक संस्कारों से रोशन होने जा रही है.

ये भी पढ़ें-

रांची में अंतिम चरण में पहुंची छठ पूजा की तैयारी, उपायुक्त और एसएसपी ने किया घाटों का निरीक्षण

छठ घाट पर कब्जे के खिलाफ एक्शन मोड में रांची नगर निगम, एफआईआर तक के निर्देश

हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू, डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश

TAGGED:

MARKETS IN RANCHI
CHHATH PUJA MARKETS IN RANCHI
CHHATH PUJA PREPARATION
रांची में छठ पूजा के बाजार
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.