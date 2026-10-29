करवा चौथ पर चमका मेरठ का सर्राफा बाजार; दामों में गिरावट से उमड़ी सुहागिनों की भारी भीड़
24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 2 लाख दो हजार रुपये किलो रही
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:52 PM IST
मेरठ: करवा चौथ के मौके पर मेरठ के सर्राफा बाजार में ग्राहकों का खासा उत्साह देखने को मिला. सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट की वजह से लोगों ने खरीदारी में काफी रुचि दिखाई. सुहाग के इस महापर्व पर बाजारों में दिनभर रौनक रही. इस दौरान ईटीवी भारत ने सर्राफा बाजार का जायजा लिया और यह जानने का प्रयास किया कि इस बार बाजार में क्या नया ट्रेंड चल रहा है. सुहागिनों को कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं.
आभूषण के दुकान पर तीसरी पीढ़ी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे शम्मी सपरा का कहना है कि इस बार लाइट वेट ट्रेडिशनल डिजाइन और एंटीक फिनिश वाली जूलरी की सबसे ज्यादा मांग है. एंटीक टेंपल जूलरी में पारंपरिक देवी-देवताओं की आकृतियों वाले नेकलेस और हार सेट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं.
ज्वैलर शिवा ने बताया कि मिनिमलिस्ट और लाइट वेट डायमंड सेट्स भी महिलाओं को खूब भा रहा है. इसी तरह यूथ के बीच हल्के वजन के डायमंड पेंडेंट सेट, ब्रेसलेट और इयररिंग्स का क्रेज तो काफी दिखाई दे रहा है. रोज गोल्ड फिनिश वाले स्टोन जड़े चोकर्स की भी खासी डिमांड है. ट्रेडिशनल में बात करें तो कुंदन और पलकी वर्क वाले भारी झुमके भी लोगों को लुभा रहे हैं.
वहीं, खरीदारी करने पहुंची सीमा ने कहा कि वह चोकर सेट और कड़े देखने आई हैं, जो उन्हें काफी पसंद भी आए. उन्होंने कहा कि मेरठ की जूलरी हर जगह पसंद की जाती है. इसलिए यहां देशभर से लोग खरीदारी करने आते हैं. ग्राहक रिया ने कहा कि वह भी करवा चौथ की खरीदारी करने आई हैं, उन्हें इस समय जो ट्रेंडिंग में डिजाइन हैं वह पसंद आए हैं. बाजार में और भी काफी विकल्प हैं.
ज्वेलर्स ने बताया कि आज 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति दस ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2 लाख दो हजार रुपये है. चांदी में लाइट वेट पाजेब और इटेलियन पाजेब खूब पसंद किए जा रहे हैं.
वहीं, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल का कहना है कि मेरठ के सराफा बाजार में आम दिनों में जहां रोजाना लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक का दैनिक होता है. वहीं, सालाना टर्नओवर की बात करें तो यह लगभग 8000 करोड़ तक भी पहुंच जाता है. यहां करीब 2000 से ज्यादा जूलरी की दुकानें हैं. बड़ी संख्या में कारीगरों को रोजगार भी मिलता है. अभी त्यौहार का सीजन है, उसके बाद शादियों का सीजन आ जाएगा. ऐसे में बाजार लगभग दिसंबर तक गुलजार रहने वाला है.
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