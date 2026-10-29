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करवा चौथ पर चमका मेरठ का सर्राफा बाजार; दामों में गिरावट से उमड़ी सुहागिनों की भारी भीड़

करवा चौथ पर चमका मेरठ का सर्राफा बाजार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: करवा चौथ के मौके पर मेरठ के सर्राफा बाजार में ग्राहकों का खासा उत्साह देखने को मिला. सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट की वजह से लोगों ने खरीदारी में काफी रुचि दिखाई. सुहाग के इस महापर्व पर बाजारों में दिनभर रौनक रही. इस दौरान ईटीवी भारत ने सर्राफा बाजार का जायजा लिया और यह जानने का प्रयास किया कि इस बार बाजार में क्या नया ट्रेंड चल रहा है. सुहागिनों को कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं.

करवा चौथ पर चमका मेरठ का सर्राफा बाजार (Video Credit; ETV Bharat) आभूषण के दुकान पर तीसरी पीढ़ी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे शम्मी सपरा का कहना है कि इस बार लाइट वेट ट्रेडिशनल डिजाइन और एंटीक फिनिश वाली जूलरी की सबसे ज्यादा मांग है. एंटीक टेंपल जूलरी में पारंपरिक देवी-देवताओं की आकृतियों वाले नेकलेस और हार सेट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं.

आभूषण (Photo Credit; ETV Bharat) ज्वैलर शिवा ने बताया कि मिनिमलिस्ट और लाइट वेट डायमंड सेट्स भी महिलाओं को खूब भा रहा है. इसी तरह यूथ के बीच हल्के वजन के डायमंड पेंडेंट सेट, ब्रेसलेट और इयररिंग्स का क्रेज तो काफी दिखाई दे रहा है. रोज गोल्ड फिनिश वाले स्टोन जड़े चोकर्स की भी खासी डिमांड है. ट्रेडिशनल में बात करें तो कुंदन और पलकी वर्क वाले भारी झुमके भी लोगों को लुभा रहे हैं. जूलरी खरीदती महिला (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं, खरीदारी करने पहुंची सीमा ने कहा कि वह चोकर सेट और कड़े देखने आई हैं, जो उन्हें काफी पसंद भी आए. उन्होंने कहा कि मेरठ की जूलरी हर जगह पसंद की जाती है. इसलिए यहां देशभर से लोग खरीदारी करने आते हैं. ग्राहक रिया ने कहा कि वह भी करवा चौथ की खरीदारी करने आई हैं, उन्हें इस समय जो ट्रेंडिंग में डिजाइन हैं वह पसंद आए हैं. बाजार में और भी काफी विकल्प हैं. जूलरी (Photo Credit; ETV Bharat)