दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर पूजा सामग्री से गुलजार हुए बाजार, दिख रहा महंगाई का असर

लोगों ने बताया कि इस बार महंगाई थोड़ी अधिक है, फिर भी सभी चीजों को खरीदने का प्रयास है.

दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारी जारी
दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारी जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 26, 2025 at 6:44 PM IST

नई दिल्ली: देशभर में इन दिनों छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है. दिल्ली में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग इस पर्व को मनाते हैं. शनिवार को इसकी शुरुआत 'नहाय खाय' के साथ हो गई, जिसके बाद दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. यहां छठी माता को चढ़ाए जाने वाली पूजा सामग्री की खरीदारी करने के लिए महिलाओं के साथ पुरुष भी पहुंच रहे हैं. वहीं, दुकानदारों ने भी अपनी दुकान पर पर्व से संबंधित संबंधित सभी चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है.

पश्चिमी दिल्ली के द्वारका स्थित डाबड़ी मोड़ पर मौजूद सब्जी मंडी में करीब 70 ऐसे विक्रेता हैं, जो छठ पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें व फल आदि बेच रहे हैं. इस बार इन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है. राजधानी के सरकारी स्कूल में टीचर मीरा ने बताया कि वह बीते 12 सालों से छठ का उपवास कर रही हैं. इसके लिए एक दिन में चीजें इकट्ठी करना मुश्किल है, क्योंकि अंतिम अर्घ्य देने तक इसकी तैयारियां चलती रहती हैं.

छठ महापर्व को लेकर गुलजार हुए बाजार (ETV Bharat)

कोशिश है सभी सामग्री खरीदी जाए: उनके अलावा, बिहार की रहने वाली ज्योति बताती है कि वह पहली बार दिल्ली में छठ का व्रत रख रही हैं. वह बाजार में सामान खरीदने आई थी, लेकिन बिहार की तुलना में दिल्ली में सामान कब महंगा है. फिर भी कोशिश है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री खरीदी जाए. वहीं संगीता नामक महिला ने बताया कि महीने भर पहले से ही इस पर्व की तैयारी शुरू कर देती हैं. कोशिश रहती है कि इसी बाजार से सामान लें क्योंकि छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां यहां आसानी से मिल जाती हैं.

बाजार में महंगाई का असर: वहीं बिहार से दिल्ली आकर बसे दीपक कुमार ने बताया कि छठ पूजा का पर बेहद विशेष होती है. इसके लिए विशेष तैयारियां की जाती है. बीते 12 साल से वह इसी बाजार से पूजा की सामग्री व अन्य सामान लेकर जाते हैं. इस बार बाजार में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है. जो डाला पहले 120 रुपए का मिला करता था वह अब 150 रुपये का मिलने लगा है.

दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारी जारी
दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारी जारी (ETV Bharat)

इसलिए बढ़े रेट: छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप व फलों की बिक्री करने वाले अभिलाष ने बताया, इस बार महंगाई काफी बढ़ गई है, जिसके कारण ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अगर सूप की बात करें तो इसकी कीमतों में काफी उछाल आया है. बिहार में आई भीषण बाढ़ के कारण बांस की फसल खराब हो गई, जिसके कारण सूप और डाला तैयार करने वाले लोगों ने रेट बढ़ा दिए.

यहां से आता है सामान: छठ बाजार डाबड़ी मोड़ के प्रधान प्रभाकर कुमार झा ने बताया, महंगाई के बावजूद भी ग्राहक सामान खरीद रहे हैं. बीते वर्षों की तुलना में इस बार हर चीज पर 20 से 30 फीसदी की बढ़त हुई है. इस बाजार में करीब 70 छोटी बड़ी दुकानें हैं. छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम से मंगाया जाता है. वहीं अब कुछ सामान दिल्ली की मंडी में मिल जाता है. दौरा, बड़ी टोकरी, छोटी टोकरी, ठेकुआ का सांचा, गन्ना, नारियल, अनानास, बड़ा नींबू (गागल), दो कोसिया सहित हाथी, आंवला आदि कई सामग्री मंगवाई जाती है. छठ पूजा में 100 ज्यादा सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है. इस बाजार में सभी सामान आसानी से मिल जाता है.

