सहकारी समिति के कथित घोटाले के विरोध में चाकसू के बाजार रहे बंद, पूर्व विधायक का अनशन जारी
चाकसू में सहकारी सेवा समिति के कथित घोटाले के विरोध में गुरुवार को व्यापक बंद रहा.
Published : July 16, 2026 at 4:32 PM IST
चाकसू (जयपुर): राजस्थान महिला सहकारी सेवा समिति में कथित घोटाले के विरोध में गुरुवार को चाकसू में व्यापक बंद देखने को मिला. पीड़ित परिवारों की जमा पूंजी वापस लौटाने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर व्यापारियों, किसानों, सामाजिक संगठनों तथा आमजन ने आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया. बंद के दौरान चाकसू कृषि उपज मंडी सहित अधिकांश बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे.
कई परिवारों की जमा पूंजी फंसी: वहीं, पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का आमरण अनशन सातवें दिन भी जारी रहा. चाकसू के शील की डूंगरी क्षेत्र स्थित सिकोइकॉडिकोन संस्था द्वारा संचालित राजस्थान महिला सहकारी सेवा समिति में कथित घोटाले के बाद बड़ी संख्या में परिवार अपनी जमा पूंजी वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं. पीड़ितों का आरोप है कि उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई समिति में जमा है, लेकिन समय बीतने के बावजूद उन्हें राशि वापस नहीं मिल पा रही है. इसी मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है.
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अनशन का सातवां दिन: गुरुवार को बंद के आह्वान का व्यापारियों ने समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. कृषि उपज मंडी में भी इसका पूरा असर दिखाई दिया. किसानों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आमजन ने पीड़ित परिवारों के समर्थन में आवाज बुलंद की. बंद के दौरान चाकसू में “न्याय दो, मेहनत की कमाई वापस दो” और “हजारों पीड़ित परिवारों को उनकी जमा पूंजी लौटाओ” जैसे नारे गूंजते रहे.
सोलंकी के स्वास्थ्य में गिरावट: ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल मीणा ने बताया कि पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी 10 जुलाई से अंबेडकर सर्किल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं. गुरुवार को उनके अनशन का सातवां दिन रहा. लगातार अनशन के चलते उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है. सोलंकी का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवारों को उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिलती और मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
बंद को मिला व्यापारियों का समर्थन: कृषि मंडी पूर्व हरिनारायण चौधरी ने बताया कि आंदोलन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी वर्ग और आमजन का भी समर्थन मिल रहा है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर पीड़ितों की वर्षों से अटकी जमा पूंजी वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बंद के दौरान चाकसू में आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया और पूरा कस्बा पीड़ित परिवारों के समर्थन में एकजुट नजर आया.
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