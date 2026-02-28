होली से पहले बढ़ी बाजारों की रौनक, मिलन कार्यक्रमों की धूम, एक्शन में पुलिस प्रशासन
होली के लिए बाजार रंगों से सजने लगे हैं. गुलाल-पिचकारियों की खरीदारी के लिए दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है.
February 28, 2026
मसूरी/लक्सर/खटीमा: रंगों के पर्व होली को लेकर देशभर में धूम है. बाजारों में होली की खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ी है. लोग भी अभी से होली ही तैयारियों में जुटे हैं. जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं. जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. वहीं, पुलिस प्रशासन भी होली के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों को लेकर एक्टिव हो गया है.
मसूरी में होली मिलन कार्यक्रम: मसूरी नगर पालिका की पूर्व सभासद सरिता पवार ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में भव्य महिला होली मिलन समारोह का आयोजन किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया. समारोह का शुभारंभ मसूरी से कांग्रेस विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया. इसके बाद महिलाओं और बच्चों ने एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली का आगाज़ किया. कार्यक्रम में पारंपरिक रंगों की जगह फूलों की होली खेली गई. जिसने वातावरण को सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक बना दिया.
लक्सर के बाजारों की बढ़ी रौनक: लक्सर बाजारों में होली की रंगत दिखाई देने लगी है. दो दिन बाद होली का त्योहार है . दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली है. दुकानों पर रंग बिरंगे रंग गुलाल और पिचकारी लोगों को लुभा रही है. दुकानदारों की मानें तो इस होली पर सबसे ज्यादा अलग-अलग डिजाइन की पिचकारियों की मांग बढ़ी है. इसके अलावा पब्जी, डोरेमोन, स्पाइडर-मैन, मोटू-पतलू हथोड़ा पिचकारियों बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं. वहीं, मोदी जी व योगी जी के मुखौटे भी खूब भा रहे हैं.
होली के लिए रंग, गुलाल और तरह-तरह की पिचकारियों को खरीदने के लिए लोग बाजार आने लगे हैं. थोक और फुटकर की दुकानों पर खूब ग्राहक आ रहे हैं. लक्सर कस्बे के दुकानदार ग्राहकों को खुश करने के लिए तरह-तरह की डिजाइनिंग वाली पिचकारी आर्डर देकर मंगा रहे हैं. जिसमें योगी जी के टैंकर वाली पिचकारी, पब्जी, डोरेमोन, स्पाइडर-मैन और मोटू-पतलू और हथोड़ा पिचकारी बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं.
एक्शन में पुलिस प्रशासन: होलिका दहन और होली को लेकर ऊधमसिंहनगर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि पर्व की आड़ में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स, कच्ची शराब के खिलाफ विशेष अभियान और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.
एसएसपी ने क्या निर्देश दिये
- अराजकता, हुड़दंग या शांति भंग की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
- पर्व की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
- किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
- जनपद के चिन्हित संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती
- इन इलाकों में लगातार गश्त, फ्लैग मार्च और स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय रखते हुए हर गतिविधि पर पैनी नजर
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाएगी
- अवैध कच्ची शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सात दिवसीय विशेष अभियान चलेगा.
- हिस्ट्रीशीटरों, वांछित अपराधियों और संभावित हुड़दंगियों पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत निगरानी
- रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
- संवेदनशील क्षेत्रों में भड़काऊ या अशोभनीय गीतों के प्रसारण पर सख्त रोक लगाई जाएगी
- उल्लंघन की स्थिति में उपकरण जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.