होली से पहले बढ़ी बाजारों की रौनक, मिलन कार्यक्रमों की धूम, एक्शन में पुलिस प्रशासन

मसूरी/लक्सर/खटीमा: रंगों के पर्व होली को लेकर देशभर में धूम है. बाजारों में होली की खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ी है. लोग भी अभी से होली ही तैयारियों में जुटे हैं. जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं. जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. वहीं, पुलिस प्रशासन भी होली के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों को लेकर एक्टिव हो गया है.

मसूरी में होली मिलन कार्यक्रम: मसूरी नगर पालिका की पूर्व सभासद सरिता पवार ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में भव्य महिला होली मिलन समारोह का आयोजन किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया. समारोह का शुभारंभ मसूरी से कांग्रेस विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया. इसके बाद महिलाओं और बच्चों ने एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली का आगाज़ किया. कार्यक्रम में पारंपरिक रंगों की जगह फूलों की होली खेली गई. जिसने वातावरण को सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक बना दिया.

लक्सर के बाजारों की बढ़ी रौनक: लक्सर बाजारों में होली की रंगत दिखाई देने लगी है. दो दिन बाद होली का त्योहार है . दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा ली है. दुकानों पर रंग बिरंगे रंग गुलाल और पिचकारी लोगों को लुभा रही है. दुकानदारों की मानें तो इस होली पर सबसे ज्यादा अलग-अलग डिजाइन की पिचकारियों की मांग बढ़ी है. इसके अलावा पब्जी, डोरेमोन, स्पाइडर-मैन, मोटू-पतलू हथोड़ा पिचकारियों बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं. वहीं, मोदी जी व योगी जी के मुखौटे भी खूब भा रहे हैं.