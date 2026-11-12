दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर बाजारों में धूम, 'दउरा-सुपली' के साथ अन्य पूजन सामग्री से सजा बाजार
छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के बाजारों में खूब रौनक है. श्रद्धालु पूजा सामग्री खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में पहुंच रहे हैं.
Published : November 12, 2026 at 8:59 PM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी अब बाजारों में भी दिखने लगी है. जहां इस महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय से शुरू हो रही है, तो वहीं इसको लेकर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. यहां छठ को लेकर पूजा सामग्री और बांस का बना दौरा और सुपली बाजारों में सज चुका है. छठ व्रत करने वाले श्रद्धालु गुरुवार को बाजार पहुंचकर पूजा सामग्री खरीदते नजर आए. इसी कड़ी में कालकाजी इलाके में भी छठ महापर्व को देखते हुए पूजा सामग्री बिक्री के लिए बाजारों में सज गया है.
पूजा सामग्री खरीदने के लिए छठ व्रती महिला नविता देवी ने बताया कि छठ पूजा में जो भी सामग्री की जरूरत होती है, उसे खरीदने के लिए हम बाजार में पहुंचे हैं. हालांकि पूजा सामग्री की कीमत पिछले साल से इस साल महंगी है, लेकिन फिर भी पूजा करना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही. यह अच्छा है कि यहां पर छठ पूजा से संबंधित सभी सामग्री मिल रही है.
विक्रेता ने कहा- इस बार अच्छा होगा व्यापार
छठ पूजा की सामग्री बेच रही महिला राजरानी बताती हैं कि उनकी पूजन सामग्री की दुकान पर पर्व मनाने वाले लगातार आ रहे हैं. यहां ₹120 का सुपली और ₹250 से लेकर 650 तक का दौरा मिल रहा है. बाकी फल आदि भी ₹40 से लेकर ₹120 किलो तक मिल रहा है. उम्मीद है कि इस बार भी छठ महापर्व पर अच्छा व्यापार होगा. उनके अलावा विक्रेता प्रमोद बताते हैं कि हमारे यहां महापर्व छठ से जुड़ी हुई सभी सामग्री उपलब्ध है. आज से ग्राहक आ रहे हैं.
छठ करना है तो महंगा सामान लेना पड़ेगा: श्रद्धालु
उनके अलावा संगीता सिंह बताती हैं कि वह हर साल बिहार जाकर महापर्व छठ करती थीं, लेकिन इस साल वह यहीं दिल्ली में छठ व्रत कर रही है. छठ महापर्व से जुड़ी सभी सामग्री यहां पर उपलब्ध है इसलिए उन्हें इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी. हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन व्रत त्योहार को वरीयता दी जाती है.
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