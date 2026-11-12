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दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर बाजारों में धूम, 'दउरा-सुपली' के साथ अन्य पूजन सामग्री से सजा बाजार

बाजार में छठ पर्व से जुड़ी चीजों की बिक्री जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी अब बाजारों में भी दिखने लगी है. जहां इस महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय से शुरू हो रही है, तो वहीं इसको लेकर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. यहां छठ को लेकर पूजा सामग्री और बांस का बना दौरा और सुपली बाजारों में सज चुका है. छठ व्रत करने वाले श्रद्धालु गुरुवार को बाजार पहुंचकर पूजा सामग्री खरीदते नजर आए. इसी कड़ी में कालकाजी इलाके में भी छठ महापर्व को देखते हुए पूजा सामग्री बिक्री के लिए बाजारों में सज गया है.

पूजा सामग्री खरीदने के लिए छठ व्रती महिला नविता देवी ने बताया कि छठ पूजा में जो भी सामग्री की जरूरत होती है, उसे खरीदने के लिए हम बाजार में पहुंचे हैं. हालांकि पूजा सामग्री की कीमत पिछले साल से इस साल महंगी है, लेकिन फिर भी पूजा करना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही. यह अच्छा है कि यहां पर छठ पूजा से संबंधित सभी सामग्री मिल रही है.