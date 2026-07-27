सावन में कावड़ यात्रा के लिए सजा बाजार, डमरु महाकाल गमछा टी शर्ट और बैग की बिक्री तेज
सावन में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरु हो गई है. ऐसे में बाजार का जायजा लिया रितेश तंबोली ने.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 6:00 PM IST
रायपुर : साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने वाली है. सावन के महीने में शिव भक्त अलग-अलग नदियों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं. इस कावड़ यात्रा में लोग पूरी तरह से वेशभूषा में तैयार होकर टोलियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर अपनी आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं. कावड़ यात्रा में लगने वाले सामग्री को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार भी लगभग 15 दिनों से सज गया है. कावड़ यात्रा करने वाले लोगों के लिए कई तरह की चीज बाजार में मौजूद हैं. जिसमे कावड़ की लकड़ी, लोटा, झंडा, टीशर्ट, बरमुड़ा, महाकाल गमछा, पिठ्ठू बैग, मोबाइल बैग, डमरू जैसी चीज प्रमुख हैं.
बाजार में कावड़ से जुड़े सामानों की बिक्री बढ़ी
दुकानदार अरिहंत जैन ने बताया कि कावड़ यात्रा में कावड़ को सजाने का समान होता है. प्लास्टिक के सामानों में ओम, त्रिशूल, सांप जैसी चीज, कांवड़ में सजाने के लिए फूल या गुलदस्ता भी लोग खरीदते हैं. लोटा के साथ ही लोटा को बांधने के लिए सीका रस्सी भी आती है. डिमांड में सबसे ज्यादा पिट्ठू बैग और मोबाइल बैग की रहती हैं. टी-शर्ट और लोअर के सेट भी काफी डिमांड में है.
दुपट्टा और गमछा जैसी चीजों की भी डिमांड रहती है. कावड़ यात्रा में लगने वाले सामग्रियों की डिमांड शुरु हो गई है. दुकानदार इन सामानों की खरीदी आज से 15 दिन पहले से शुरू कर दिए हैं. पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ने की वजह से इन सामानों में लगभग 10 से 20% की वृद्धि हुई है- अरिहंत जैन, दुकानदार
सामानों में युद्ध का भी दिख रहा असर
दुकानदार तेजमल विमल कुमार जैन ने बताया कि 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है. सावन के महीने में कावड़ यात्रा को लेकर दुकान भी पूरी तरह से सज चुका है. जिसमें कावड़ की लकड़ी बोल बम के लोटे, बोल बम के टी शर्ट और बरमुंडा है. घुंघरू घंटी दुपट्टे कावड़ यात्रियों में भी सावन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के सामानों में थोड़ी बहुत तेजी आई है.
हम लोग कम मार्जिन और कम प्रॉफिट में काम करते हैं. हमारा काम होलसेल का रहता है. इस बार नेताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है. मोहल्ले के पार्षद भी कावड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. हमारे यहां का सामान छत्तीसगढ़ के साथ ही ओड़िसा के कई दुकानों में सप्लाई होती है. ईरान इजरायल युद्ध का असर देखने को मिला है. जिसकी वजह से दाम में कुछ बढ़ोतरी हुई है- तेजमल विमल जैन, दुकानदार
बाजार में हर कीमत का सामान मौजूद
कावड़ यात्रा का सेट 250 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक मिलता है. झंडे की कीमत 7.50 रुपए 90 रुपए तक है. टी शर्ट की कीमत 65 से लेकर 200 रुपए तक है. बरमुड़ा की कीमत 65 से 100 रुपए तक है. लोटा की कीमत 8 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है. लेडीज कुर्ती की कीमत 200 रुपए है. महाकाल वाला गमछा 25 से लेकर 100 रुपए हैं. ब्रेसलेट 50 रुपए हैं. नीकैप 40 रुपए हैं. कांवड़ में सजाने के लिए फूल 20 से लेकर 80 रुपए तक है. कावड़ की कीमत 30 से लेकर 60 रुपए है. डमरू की कीमत 30 से 100 रुपए तक है. पिट्ठू बैग की कीमत 30 से 100 रुपए हैं. मोबाइल बैग की कीमत 30 से 150 रुपए है.
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