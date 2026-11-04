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त्योहारी सीजन को लेकर बाजार में रौनक, भीड़-भाड़ को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड में

भीड़-भाड़ को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड में ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: आगामी धनतेरस, दीपावली, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न करवाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ प्रतीक अग्रवाल के दिशा-निर्देशानुसार बल्लभगढ़ जोन के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. बाजारों, धार्मिक स्थलों, प्रमुख चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

18 स्थानों पर नाकाबंदी कर की जाएगी चेकिंगः पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "बल्लभगढ़ शहर, आदर्श नगर, सदर बल्लभगढ़, तिगांव एवं छायंसा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमें दो शिफ्ट में ड्यूटी करेंगी. प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. अंबेडकर चौक, बस स्टैंड, चावला कॉलोनी, अग्रसेन चौक, डीलर चौक, मलेरना रोड, सब्जी मंडी, चंदावली पुल, जाट चौक बाईपास एवं IMT चौक सहित प्रमुख 18 स्थानों पर नाकाबंदी कर चेकिंग की जाएगी."