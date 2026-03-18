ईद से पहले बाजारों में दिखने लगी रौनक, दुकानों पर खरीदारों की उमड़ने लगी भीड़
यदि 19 मार्च को चांद निकला है तो 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. इसीलिए बाजारों में ईद की रौनक बढ़ गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST
लक्सर: ईद के त्योहार पर इस बार बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. ईद से पहले लोग कपड़े, जूते, इत्र, फल, मेवे और कॉस्मेटिक्स सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. ईद की खरीदारी के कारण लक्सर में देर रात तक बाजार खुल रहे हैं.
ईद ने बाजारों में रौनक बढ़ा दी है. ईद के त्योहार में अब एक दिन ही बचा हैं. यदि 19 मार्च को चांद निकला है तो 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. ऐसे में लोग ईद से संबंधित सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं.
लक्सर में मेन बाजार में कपड़े, जूते, सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स और इत्र की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है. लक्सर में आम दिनों में शाम ढलते ही बंद हो जाने वाला बाजार देर रात तक गुलजार दिख रहा हैं. बिक्री बढ़ने से दुकानदार भी खासे खुश नजर आ रहे हैं.
दुकानदार निशांत गोयल, मनीष व शिखर ने बताया कि उन्होंने ईद के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी. नया सामान पहले ही मंगवाया गया है. लोग कपड़ों और जूतों की सबसे अधिक खरीदारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी.
वहीं, बाजार में टेलर की दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही है. नए कपड़े सिलवाने के लिए लोग टेलर की दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ईद पर पहले ही बुकिंग होने के कारण पहले ही व्यस्त चल रहे टेलर अब नए आर्डर नहीं ले रहे हैं.
ईद की तैयारी में जहां मुस्लिम समुदाय के लोग घर को सजा रहे हैं तो वहीं में बाजार स्थित जामा मस्जिद भी रंग बिरंगी लड़ियों की रोशनी में चमक रही है. हालांकि अभी तक ईद को लेकर संशय से बना हुआ है. ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 मार्च को वह तो ईद के चांद पर निर्भर करता है. यदि चांद 19 तारीख में नजर आता है तो 20 तारीख को ईद मनाई जाएगी. अगर 20 तारीख में चांद नजर आया तो 21 मार्च को ईद का पर्व मनाया जाएगी.
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