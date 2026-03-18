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ईद से पहले बाजारों में दिखने लगी रौनक, दुकानों पर खरीदारों की उमड़ने लगी भीड़

लक्सर: ईद के त्योहार पर इस बार बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. ईद से पहले लोग कपड़े, जूते, इत्र, फल, मेवे और कॉस्मेटिक्स सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. ईद की खरीदारी के कारण लक्सर में देर रात तक बाजार खुल रहे हैं.

ईद ने बाजारों में रौनक बढ़ा दी है. ईद के त्योहार में अब एक दिन ही बचा हैं. यदि 19 मार्च को चांद निकला है तो 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. ऐसे में लोग ईद से संबंधित सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं.

लक्सर में मेन बाजार में कपड़े, जूते, सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स और इत्र की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है. लक्सर में आम दिनों में शाम ढलते ही बंद हो जाने वाला बाजार देर रात तक गुलजार दिख रहा हैं. बिक्री बढ़ने से दुकानदार भी खासे खुश नजर आ रहे हैं.

दुकानदार निशांत गोयल, मनीष व शिखर ने बताया कि उन्होंने ईद के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी. नया सामान पहले ही मंगवाया गया है. लोग कपड़ों और जूतों की सबसे अधिक खरीदारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी.