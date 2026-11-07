धनतेरस और दीपावली पर देवघर के बाजार में रौनक, सोना और ऑटोमोबाइल कारोबार में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह
धनतेरस और दीपावली के मौके पर अबतक संथाल परगना में 150 से 200 करोड़ रुपये के कारोबार होना का अनुमान है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 7, 2026 at 3:49 PM IST
देवघर: दीपावली को लेकर देवघर समेत पूरे संथाल परगना के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. धनतेरस से लेकर दीपावली तक बाजार में सैकड़ों करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है. खासकर सोना और ऑटोमोबाइल के कारोबार में इस वर्ष अच्छी तेजी देखने को मिली है. बाजारों में धनतेरस से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, धनतेरस के दिन करीब 30 से 35 करोड़ रुपये के सोने की बिक्री हुई है. वहीं धनतेरस से दीपावली तक देवघर जिले में सोने का कारोबार 40 से 45 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की है. इस वर्ष धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जिले में बाइक और कार की बिक्री 45 से 50 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, अब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 20 करोड़ रुपये का कारोबार हो चुका है. संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव निरंजन कुमार बताते हैं कि सोने और ऑटोमोबाइल को छोड़ दें तो अन्य कारोबार में उम्मीद के मुताबिक तेजी देखने को नहीं मिली है.
सोना और गाड़ी खरीदारी में दिखा अधिक रुचि
निरंजन कुमार के अनुसार, सोने की कीमतों में आई कमी और छठ-दीपावली के बाद शुरू होने वाले लग्न के कारण लोगों ने सोने और वाहनों की खरीदारी में अधिक रुचि दिखाई है. वहीं, छोटे दुकानदारों के कारोबार पर इसका खास असर देखने को नहीं मिला है. सचिव के मुताबिक, बाजार में नकदी की कमी के कारण आम लोग बड़े स्तर पर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं. लोग ऑनलाइन खरीदारी को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं. इसके अलावा मॉल कल्चर के बढ़ते प्रभाव के कारण छोटे दुकानदारों की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हुई है.न
निरंजन कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र के उच्च मध्यम वर्ग और संपन्न परिवारों की ओर से भी धनतेरस पर अपेक्षा के अनुरूप खरीदारी नहीं की गई. इसकी एक वजह यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार सालभर खरीदारी करते रहते हैं. जिसके कारण वे केवल धनतेरस और दीपावली के अवसर पर बड़ी खरीदारी करने तक सीमित नहीं हैं.
देवघर में 50 करोड़ को व्यापार होने का अनुमान
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुमान के मुताबिक, पूरे संथाल परगना में धनतेरस से दीपावली तक करीब 150 से 200 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है. वहीं देवघर और आसपास के इलाकों में अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यापार होने का अनुमान है. दीपावली तक जिले में कारोबार का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, अभी पटाखों और फायर क्रैकर्स के कारोबार का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है. ऐसे में यदि पटाखों की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती है तो जिले के कुल कारोबार में और बढ़ोतरी हो सकती है.
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