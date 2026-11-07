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धनतेरस और दीपावली पर देवघर के बाजार में रौनक, सोना और ऑटोमोबाइल कारोबार में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह

खरीदारी को लेकर बाजार में रौनक ( ETV Bharat )

देवघर: दीपावली को लेकर देवघर समेत पूरे संथाल परगना के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. धनतेरस से लेकर दीपावली तक बाजार में सैकड़ों करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है. खासकर सोना और ऑटोमोबाइल के कारोबार में इस वर्ष अच्छी तेजी देखने को मिली है. बाजारों में धनतेरस से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, धनतेरस के दिन करीब 30 से 35 करोड़ रुपये के सोने की बिक्री हुई है. वहीं धनतेरस से दीपावली तक देवघर जिले में सोने का कारोबार 40 से 45 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की है. इस वर्ष धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जिले में बाइक और कार की बिक्री 45 से 50 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, अब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 20 करोड़ रुपये का कारोबार हो चुका है. संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव निरंजन कुमार बताते हैं कि सोने और ऑटोमोबाइल को छोड़ दें तो अन्य कारोबार में उम्मीद के मुताबिक तेजी देखने को नहीं मिली है.