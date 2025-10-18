ETV Bharat / state

धनतेरस पर धनवर्षा! रांची के बाजारों में रौनक, महंगाई के बावजूद लोगों ने जमकर की खरीदारी

रांची में धनतेरस पर बाजार गुलजार दिखा और लोगों ने जमकर खरीदारी कर रहे हैं

Dhanteras In Ranchi
धनतेरस पर बर्तन की खरीदारी करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
रांचीः धनतेरस को लेकर बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है. जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही थी, ठीक उसी तरह लोग धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने में जुटे हैं.

हालत यह है कि राजधानी रांची के हरमू सहित कई बाजारों में भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है. इन सब के बीच लोग पारंपरिक रूप से धनतेरस के मौके पर पीतल के बर्तन से लेकर सोने-चांदी के आभूषण और गाड़ियों को खरीदते हुए देखे गए.

धनतेरस के बाजार पर संवाददाता भुवन किशोर झा की रिपोर्ट और दुकानदारों एवं ग्राहकों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोगों ने जमकर की आभूषणों की खरीदारी

दोपहर बाद लोग राजधानी के बाजारों में खरीदारी करने निकले, जो देर शाम तक जारी रहा. राहत की बात यह है कि आज सोने-चांदी के भाव में कई दिनों के बाद थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है. हालांकि पिछले साल की तुलना में सोने-चांदी के दाम फिर से चढ़े हुए हैं. लेकिन आस्था के आगे महंगाई का भी असर नहीं दिखा और लोगों ने जमकर सोने-चांदी की खरीदारी की.

आभूषण विक्रेताओं में दिखा उत्साह

हरमू के आभूषण विक्रेता संजीव कुमार ग्राहकों के उत्साह देखकर काफी खुश दिखे. उनका मानना है कि सोना-चांदी के भाव में तेजी के बावजूद ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और लोग दोपहर बाद से ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. वहीं धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने पहुंचीं नीतू बताती हैं कि इस बार सोना नहीं खरीद कर चांदी का ही सामान की खरीदारी की हैं. हालांकि चांदी का भी भाव काफी बढ़ा हुआ है. इस कारण वह थोड़ा परेशान दिखीं.

Dhanteras In Ranchi
धनतेरस के बाजार में गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा. (फोटो-ईटीवी भारत)

25000 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद

धनतेरस के मौके पर रांची सहित पूरे झारखंड में 25000 करोड़ से अधिक के कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है. इस मौके पर लोग पीतल के बर्तन के साथ-साथ झाड़ू भी खरीदते नजर आए. ऐसी मान्यता है कि झाड़ू लक्ष्मी का रूप है. धनतेरस के मौके पर झाड़ू घर में लाने से सुख-समृद्धि आती है.

Dhanteras In Ranchi
धनतेरस के बाजार में कांसा और पीतल के बर्तन. (फोटो-ईटीवी भारत)

वाहनों की भी रिकॉर्ड बिक्री

वहीं आभूषण और बर्तन के अलावे बाजारों में दो चक्का और चार पहिया गाड़ियों की भी खरीदारी जमकर हो रही है. इस बार जीएसटी की दरों में कमी होने की वजह से गाड़ियों के दाम में भी कमी आई है. जिस वजह से ग्राहकों में उत्साह नजर आ रहा है. गाड़ियों के शोरूम में कुछ दिनों पहले से ही धनतेरस के मौके पर गाड़ी डिलीवरी करने के लिए बुकिंग लोग करा रहे थे. आज जैसे ही वह अवसर आया सुबह से ही लोग नई गाड़ियां लेने के लिए पहुंचने लगे. बहरहाल, धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार गुलजार है और लोग अपनी क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर खरीदारी करने में जुटे हैं.

Dhanteras In Ranchi
धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

