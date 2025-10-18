ETV Bharat / state

धनतेरस पर धनवर्षा! रांची के बाजारों में रौनक, महंगाई के बावजूद लोगों ने जमकर की खरीदारी

रांचीः धनतेरस को लेकर बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है. जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही थी, ठीक उसी तरह लोग धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने में जुटे हैं.

हालत यह है कि राजधानी रांची के हरमू सहित कई बाजारों में भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है. इन सब के बीच लोग पारंपरिक रूप से धनतेरस के मौके पर पीतल के बर्तन से लेकर सोने-चांदी के आभूषण और गाड़ियों को खरीदते हुए देखे गए.

धनतेरस के बाजार पर संवाददाता भुवन किशोर झा की रिपोर्ट और दुकानदारों एवं ग्राहकों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोगों ने जमकर की आभूषणों की खरीदारी

दोपहर बाद लोग राजधानी के बाजारों में खरीदारी करने निकले, जो देर शाम तक जारी रहा. राहत की बात यह है कि आज सोने-चांदी के भाव में कई दिनों के बाद थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है. हालांकि पिछले साल की तुलना में सोने-चांदी के दाम फिर से चढ़े हुए हैं. लेकिन आस्था के आगे महंगाई का भी असर नहीं दिखा और लोगों ने जमकर सोने-चांदी की खरीदारी की.

आभूषण विक्रेताओं में दिखा उत्साह

हरमू के आभूषण विक्रेता संजीव कुमार ग्राहकों के उत्साह देखकर काफी खुश दिखे. उनका मानना है कि सोना-चांदी के भाव में तेजी के बावजूद ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और लोग दोपहर बाद से ही खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. वहीं धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने पहुंचीं नीतू बताती हैं कि इस बार सोना नहीं खरीद कर चांदी का ही सामान की खरीदारी की हैं. हालांकि चांदी का भी भाव काफी बढ़ा हुआ है. इस कारण वह थोड़ा परेशान दिखीं.