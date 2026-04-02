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पंडरा बाजार समिति का हालः बाजार पर्यवेक्षक निलंबित, अधिकार 10 हजार का और काट दिए थे 4 करोड़ रुपए का चेक

रांची के पंडरा बाजार समिति में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया. मामले में बाजार पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया है.

PANDRA MARKET COMMITTEE IN RANCHI
पंडरा बाजार समिति, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 5:24 PM IST

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रांचीः एक तरफ राज्य में बाजार समितियों की बदहाल स्थिति को सुधारने की कवायद की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर इन बाजार समितियों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें भी आ रही हैं. ताजा मामला राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति का सामने आया है, जहां बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद को मिली है. शिकायत मिलने के बाद कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रबीन्द्र सिंह के द्वारा आरोप के घेरे में आए कृषि बाजार समिति के बाजार पर्यवेक्षक साधन कुमार को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

बैंक के संज्ञान में भी मामला दिया गया

कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रबीद्र सिंह ने इस पूरे मामले में एजी को भी संज्ञान में देते हुए इसकी जांच कराने का आग्रह किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए रबीन्द्र सिंह ने कहा कि निलंबित बाजार पर्यवेक्षक को 10 हजार तक चेक काटने का अधिकार था मगर उसने 4 करोड़ का चेक काटकर बैंक के माध्यम से भुगतान कराया है. इस संदर्भ में बैंक को भी संज्ञान में दिया गया है कि आखिर चेक का भुगतान कैसे हो गया.

जानकारी देते कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रबीन्द्र सिंह (Etv Bharat)

विवादों में रही है पंडरा बाजार समिति

पंडरा बाजार समिति हमेशा से विवादों में रही है. बाजार समिति की बदहाल स्थिति सुधारने के बजाय मार्केटिंग बोर्ड में बैठे कर्मचारी, अधिकारी अनियमितता करने में लगे रहते हैं. स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बाजार समिति में सचिव के पद पर दो-दो लोग पदस्थापित हैं.

अनुशासनहीनता का लगा आरोप

ताजा मामला साधन कुमार का प्रकाश में आने के बाद कृषि विपणन पर्षद ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी बाजार पर्यवेक्षक को निलंबित करते हुए चाईबासा स्थानांतरित कर इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है. कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रबीद्र सिंह के अनुसार साधन कुमार को इससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उन पर वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना वित्तीय अनियमितता, उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है.

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