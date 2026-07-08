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ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, पलामू के इस बाजार को मिलेगी पहचान, यहां सिर्फ महिलाएं लगाती हैं मार्केट

पलामू में महिलाओं के द्वारा संचालित बाजार को पहचान मिलने वाली है. प्रशासन ने इसको लेकर पहल की है.

Market run by women in Palamu
सड़क किनारे सब्जी बेचतीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 7:44 PM IST

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पलामूः जिले के चैनपुर के चेडाबार में महिलाओं के बाजार को पहचान मिलने वाली है. महिलाओं के बाजार को स्थायी रूप से जमीन मिलेगी और इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा. दरअसल, ईटीवी भारत ने सबसे पहले खबर के माध्यम से महिलाओं के इस बाजार के बारे में जानकारी दी थी.

प्रतिदिन महिलाएं सड़क किनारे लगातीं हैं बाजार

चेडाबार का इलाका पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है. चेडाबार में 2022-23 में ग्रामीण महिलाओं ने बैठक कर बाजार शुरू करने का निर्णय लिया था. महिलाएं प्रतिदिन चेडाबार में सड़क के किनारे बाजार लगाती हैं, लेकिन गुरुवार को यह साप्ताहिक बाजार में तब्दील हो जाता है.

जानकारी देते जेएसएलपीएस के बीपीओ राजीव भारद्वाज और डीपीएम अनिता केरकेट्टा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महिलाओं के हाथों में बाजार की पूरी कमान

बाजार की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है. महिला दुकानदार सामग्री को बेचती हैं. साथ ही साथ बाजार की सुरक्षा के जिम्मेवारी भी महिलाएं ही उठाती हैं. कोयल नदी के पास इस बाजार में सब्जी, मिठाई, कपड़े समेत कई तरह की सामग्री बिकती है. ग्रामीण परिवेश के इस बाजार में 22 स्वयं सहायता समूह की 300 से भी अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

अधिकारियों की टीम ने किया बाजार का निरीक्षण

महिलाओं के बाजार को विकसित करने और जमीन उपलब्ध करवाने को लेकर मंगलवार को अधिकारियों की एक टीम ने इलाके का दौरा किया था. अधिकारियों की टीम में चैनपुर के बीडीओ, बीपीएम और बीपीओ राजीव भारद्वाज शामिल थे. टीम ने महिलाओं के इस बाजार के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि हाट शेड बनने से महिलाओं को अपने कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री तथा अन्य घरेलू उत्पादों की बिक्री के लिए जमीन मिलेगी.

JSLPS ने दीदी बाड़ी योजना के लिए महिलाओं को दिया था ऋण

2022-23 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से 22 सहायता समूह को दीदी बाड़ी योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाया गया था. दीदी बाड़ी योजना से जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सब्जी का उत्पादन कर रही थीं. सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के बाद महिलाओं को बाजार नहीं मिल रहा था. महिलाओं को बाजार तक पहुंचने के लिए करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा था. हालात को देखते हुए महिलाओं ने आपस में बैठक की थी और बाजार लगाने का निर्णय लिया था. शुरुआत में 50 महिलाएं एकजुट हुई थीं और बाजार की शुरूआत की थी. 2026 तक बाजार से 300 के करीब महिलाएं जुड़ गई हैं.

डीसी के निर्देशानुसार चेडाबार में जहां स्वयं सहायता समूह की दीदियां बाजार लगाती हैं उसके लिए स्थायी शेड के निर्माण की बात कही गई थी. इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी. चैनपुर बीडीओ, चैनपुर सीओ, जेएसएलपीएस के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. मंगलवार को मौके पर टीम गई थी और निरीक्षण किया है. बीडीओ प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं.”- राजीव भारद्वाज बीपीओ, चैनपुर (जेएसएलपीएस)

2022 में दीदी लोगों ने खुद से बाजार लगाना शुरू किया था. उनके संज्ञान में भी आया था दीदी खुद से बाजार लगा रही हैं और इसकी मॉनीटरिंग भी कर रही हैं. यह रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है. फिलहाल रोड के किनारे बाजार लग रहा है. बरसात के दिनों में उनके लिए थोड़ी दिक्कत है. बाजार का विजिट किया गया था. महिलाओं ने शेड उपलब्ध करवाने और बाजार के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग की है . बाजार को लेकर डीसी को जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी. जिसके बाद कमेटी बनाई गई है.” - अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस

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