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ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, पलामू के इस बाजार को मिलेगी पहचान, यहां सिर्फ महिलाएं लगाती हैं मार्केट

सड़क किनारे सब्जी बेचतीं महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )