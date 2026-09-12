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गणेश चतुर्थी से पहले सजे बाजार, परेडा मूर्ति कला केंद्र में लगा मेला, बढ़ी मूर्तियों की डिमांड

हरिद्वार: गणेश चतुर्थी को लेकर हरिद्वार के बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी के साथ दस दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा. इसके लिए बाजार में भगवान गणेश की विभिन्न आकार और स्वरूप की मूर्तियां पहुंच गई हैं. इस बार भी गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त का संदेश देने के लिए मिट्टी से तैयार मूर्तियों की मांग बनी हुई है.

बाजारों में मूर्तियों की कीमत 100 रुपए से शुरू हो जाती हैं और 10 हजार रुपए तक की मूर्तियां बिक रही हैं. परेडा मूर्ति कला केंद्र में 50 हजार रुपए तक की मूर्तियां बिक रही है. यहां ओड़िशा के मूर्ति कलाकार मूर्तियों को जीवंत स्वरूप देने का काम करते हैं. हालांकि, गंगा में मूर्ति विसर्जित करने को लेकर ज्योतिषाचार्य का मानना है कि उत्तर भारत में भगवान गणेश का घर है. इसलिए यहां नदियों में मूर्ति विसर्जित नहीं करनी चाहिए. मूर्ति विसर्जन करने से पवित्र नदियां प्रदूषित होती हैं.

1980 से मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहा परेडा मूर्ति कला केंद्र: हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. हर साल की तरह हरिद्वार के भूपतवाला स्थित परेडा मूर्ति कला केंद्र में भी गणेश उत्सव को लेकर बड़ी संख्या में मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. यहां 500 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं. मूर्तियों को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर पारंपरिक कला के साथ अलग-अलग डिजाइन और आकार पर काम कर रहे हैं. गणेश उत्सव के दौरान यहां हरिद्वार के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां मूर्तियां खरीदने पहुंचते हैं. परेडा मूर्ति कला केंद्र में वर्ष 1980 से मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है. केंद्र में मूर्ति निर्माण के लिए ओड़िशा से भी कारीगर बुलाए जाते हैं. कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय शुद्ध मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं, महाराणा प्रताप, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करते हैं.

परेडा मूर्ति कला केंद्र के स्वामी कालीचरण परेडा ने बताया कि, वर्ष 1980 में उनके पिताजी ने हरिद्वार आकर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया था. तब से लेकर आज तक उनका यह कार्य जारी है. वर्तमान समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मूर्ति बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. शुद्ध मिट्टी से बनी मूर्तियां विसर्जन के बाद आसानी से पानी में घुल जाती हैं और इससे जल प्रदूषण का खतरा कम रहता है. गणेश उत्सव को देखते हुए इस बार भी मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग बढ़ने लगी है.