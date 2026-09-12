गणेश चतुर्थी से पहले सजे बाजार, परेडा मूर्ति कला केंद्र में लगा मेला, बढ़ी मूर्तियों की डिमांड
हरिद्वार के परेडा मूर्ति कला केंद्र में भगवान गणेश की मूर्तियों का बाजार लगा है. ओड़िशा के कारीगर मूर्तियां बना रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2026 at 4:18 PM IST
हरिद्वार: गणेश चतुर्थी को लेकर हरिद्वार के बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी के साथ दस दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा. इसके लिए बाजार में भगवान गणेश की विभिन्न आकार और स्वरूप की मूर्तियां पहुंच गई हैं. इस बार भी गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त का संदेश देने के लिए मिट्टी से तैयार मूर्तियों की मांग बनी हुई है.
बाजारों में मूर्तियों की कीमत 100 रुपए से शुरू हो जाती हैं और 10 हजार रुपए तक की मूर्तियां बिक रही हैं. परेडा मूर्ति कला केंद्र में 50 हजार रुपए तक की मूर्तियां बिक रही है. यहां ओड़िशा के मूर्ति कलाकार मूर्तियों को जीवंत स्वरूप देने का काम करते हैं. हालांकि, गंगा में मूर्ति विसर्जित करने को लेकर ज्योतिषाचार्य का मानना है कि उत्तर भारत में भगवान गणेश का घर है. इसलिए यहां नदियों में मूर्ति विसर्जित नहीं करनी चाहिए. मूर्ति विसर्जन करने से पवित्र नदियां प्रदूषित होती हैं.
1980 से मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहा परेडा मूर्ति कला केंद्र: हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. हर साल की तरह हरिद्वार के भूपतवाला स्थित परेडा मूर्ति कला केंद्र में भी गणेश उत्सव को लेकर बड़ी संख्या में मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. यहां 500 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं. मूर्तियों को आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर पारंपरिक कला के साथ अलग-अलग डिजाइन और आकार पर काम कर रहे हैं. गणेश उत्सव के दौरान यहां हरिद्वार के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां मूर्तियां खरीदने पहुंचते हैं. परेडा मूर्ति कला केंद्र में वर्ष 1980 से मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है. केंद्र में मूर्ति निर्माण के लिए ओड़िशा से भी कारीगर बुलाए जाते हैं. कारीगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय शुद्ध मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं, महाराणा प्रताप, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करते हैं.
परेडा मूर्ति कला केंद्र के स्वामी कालीचरण परेडा ने बताया कि, वर्ष 1980 में उनके पिताजी ने हरिद्वार आकर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया था. तब से लेकर आज तक उनका यह कार्य जारी है. वर्तमान समय में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मूर्ति बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. शुद्ध मिट्टी से बनी मूर्तियां विसर्जन के बाद आसानी से पानी में घुल जाती हैं और इससे जल प्रदूषण का खतरा कम रहता है. गणेश उत्सव को देखते हुए इस बार भी मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग बढ़ने लगी है.
अभी दूर दराज से लोग मूर्तियां खरीदने पहुंचने लगे हैं, कई लोगों ने एक महीना पहले ही ऑर्डर दे दिया था. गणेश चतुर्थी आने तक ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी. इसलिए ओड़िशा से सोशल मूर्ति कारीगर बुलाए गए हैं और कारीगरों ने गणेश चतुर्थी से पहले मूर्तियों को तैयार करने के लिए काम तेज कर दिया है. हमारे यहां भगवान गणेश के अलावा भगवान शिव, मां गंगा, महाराणा प्रताप समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं. हरिद्वार के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग अपनी पसंद की मूर्तियां खरीदने के लिए पहुंचते हैं.
-कालीचरण परेडा, संचालक, परेडा मूर्ति कला केंद्र-
बाजारों में बढ़ी मूर्तियों की डिमांड, लोगों को मिला रोजगार: धर्मनगरी हरिद्वार में यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है. हर बार की तरह इस त्योहार से लोगों को रोजगार मिला है. इसलिए गणेश चतुर्थी से पहले हरिद्वार में मूर्तियों के बाजार सजने लगे हैं. यहां भगत सिंह चौक, कुम्हार घड़ा, कनखल चौक बाजार इत्यादि जगहों पर मूर्तियों की दुकानें लग चुकी हैं.
बाजारों में भी 100 रुपए से लेकर 10 हजार तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. कई लोग यहां खुद मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, तो कई लोग देहरादून, रायवाला और सहारनपुर से मूर्तियां लाकर बेचते हैं.
-शिवम, स्थानीय दुकानदार-
गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में उत्साह: गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग बाजारों में आकर खरीदारी कर रहे हैं. स्थानीय महिला शोभा बालियान ने बताया कि,
मैं पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी का उत्सव मना रही हूं बाजार से भगवान गणेश की मूर्ती खरीदती हूं और अपने घर में स्थापित करती हूं. विधि विधान और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश का पूजन किया जाता है. विसर्जन तक उन्हें दुर्वा, मोदक, हलवे इत्यादि सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है. नियमों के मुताबिक, गंगा में भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है. इस उत्सव में कॉलोनी के लोग भी बढ़चढ़कर भागीदारी निभाते हैं. निश्चित रूप से भगवान गणेश के इस उत्सव को मनाने से अभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
-शोभा बालियान, स्थानीय निवासी-
उत्तर भारत में मूर्ति विसर्जित करना अनिष्टकारी: भगवान गणेश की मूर्तियां गंगा या अन्य नदियों में विसर्जन को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं. नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी और ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि,
पवित्र नदियों में मूर्ति विसर्जन करना अनिष्टकारी होता है. महाराष्ट्र में तो मूर्ति विसर्जन की परंपरा है लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. उत्तर भारत तो भगवान गणेश का जन्मस्थल है. यहां विसर्जन की जगह भगवान स्थापित किए जाने चाहिए. भगवान गणेश की मूर्तियों को घर में स्थापित करके सालभर उनका पूजन करना चाहिए. यदि भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है, तो उनके साथ उनकी पत्नियों रिद्धि सिद्धि और पुत्रों शुभ और लाभ का भी विसर्जन हो जाता है. इसके साथ ही पवित्र नदियां दूषित और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गणेश उत्सव मनाया जाना चाहिए लेकिन मूर्तियों का विसर्जन उचित नहीं है.
-मनोज त्रिपाठी, मुख्य पुजारी, नारायणी शिला मंदिर-
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