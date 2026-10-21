धनबाद का अनोखा बाजार, जहां कम कीमत में मिलती हैं खुशियां, 20 से 100 रुपये तक में मिलते हैं सामान
महंगाई के इस दौर में भी धनबाद में 20 रुपए से लेकर 100 तक में कपड़े और जूते मिल रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 6:53 PM IST
धनबाद: महंगाई के इस दौर में कपड़े और जूते खरीदना आम परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है. लेकिन धनबाद के पुराना बाजार में विजयादशमी के मौके पर एक ऐसा बाजार सजता है, जहां जरूरत का सामान बेहद कम कीमत में मिल जाता है. करीब 50 साल से चली आ रही इस परंपरा में 20, 50 और 100 रुपये तक में कपड़े, जूते-चप्पल और दूसरे सामान उपलब्ध हैं. यही वजह है कि धनबाद शहर के अलावा झरिया, कतरास, गोविंदपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं.
नवमी, दशमी और एकादशी पर उमड़ती है भीड़
धनबाद के पुराना बाजार में विजयादशमी के मौके पर लगने वाला यह विशेष बाजार अपनी सस्ती कीमतों के लिए जाना जाता है. दुर्गापूजा की नवमी, दशमी और एकादशी के दौरान दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती है. यहां टी-शर्ट, शर्ट, पैंट, कुर्ता-पायजामा, गरारा के साथ जूते-चप्पल तक कई तरह के सामान बेहद कम दाम पर मिलते हैं. दुकानदारों के मुताबिक, सालभर के बचे हुए लॉट और कुछ विशेष आकार के सामान को कम कीमत पर बेचा जाता है. कई बार बाजार में 500 रुपये तक में बिकने वाला सामान यहां 50 रुपये में भी उपलब्ध हो जाता है.
50 साल से चल रही है यह परंपरा
दुकानदार एमडी शाहिद ने बताया कि यह बाजार करीब 50 साल से लग रहा है. सस्ता सामान मिलने के कारण धनबाद जिले के अलग-अलग इलाकों से लोग यहां आते हैं. कई बार 200 रुपये का सामान भी पूंजी निकालने के लिए 100 रुपये में बेचना पड़ता है. सामान नया होता है, पुराना नहीं.
कपड़ों के साथ जूते-चप्पलों की भी खूब बिक्री
पुराना बाजार के इस विशेष बाजार में कपड़ों के साथ जूते-चप्पलों की भी अच्छी बिक्री होती है. दुकानदारों का कहना है कि कुछ सामान का आकार या साइज सीमित होने के कारण उसे सामान्य कीमत से कम पर बेचना पड़ता है. इससे ग्राहकों को कम बजट में खरीदारी का मौका मिलता है.
बॉबी कलेक्शन के नाम से मशहूर दुकानदार मोहम्मद जावेद बताते हैं कि यहां लड़के और लड़कियों के कपड़ों की कई वैरायटी कम कीमत पर उपलब्ध रहती हैं. उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा की नवमी, दशमी और एकादशी को हर साल यह बाजार लगता है. हम सालभर के बचे हुए लॉट को कम कीमत पर निकालते हैं. यहां 20, 50 और 100 रुपये तक में कई तरह के कपड़े मिल जाते हैं.
100 रुपये में जूते-चप्पल
जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई देती है. दुकानदार सुब्राम खतीब खान के मुताबिक, यहां एक जोड़ी जूता या चप्पल 100 रुपये में उपलब्ध है. सस्ती कीमतों के कारण कम आय वाले परिवारों के लिए त्योहार पर खरीदारी करना आसान हो जाता है. दुकानदार खतीक खान कहते हैं कि साइज के कुछ जोड़े बच जाते हैं, जिन्हें हम कम कीमत पर बेचते हैं. यहां जूते-चप्पल 100 रुपये में मिल रहे हैं. हर साल इस बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं.
दूर-दराज से पहुंचते हैं ग्राहक
इस बाजार की खासियत सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि दूर-दराज से आने वाले ग्राहकों की भीड़ भी है. कोई बच्चों के कपड़े खरीदने पहुंचा है, तो कोई पूरे परिवार के लिए जरूरत का सामान तलाश रहा है. कई ग्राहकों के लिए यह बाजार सालाना खरीदारी का एक खास अवसर है. कुछ लोग पहली बार यहां पहुंचकर कम कीमत में सामान मिलने से खुश नजर आते हैं.
ग्राहकों का कहना है कि यहां बाजार के मुकाबले सामान काफी सस्ता मिल रहा है. बाहर जो चीज 100 रुपये में मिलती है, वह यहां 50 रुपये में मिल जाती है. इसलिए हम यहां खरीदारी करने आए हैं. लोगों को इस बाजार का बेसब्री से इंतजार रहता है. गरीब तबके के लोगों के लिए यह बाजार काफी फायदेमंद साबित हो रहा है.
कपड़ों से लेकर जूते-चप्पलों तक कम कीमत में खरीदारी का मौका और करीब पांच दशक पुरानी परंपरा—धनबाद के पुराना बाजार का यह विशेष बाजार आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. महंगाई के बीच यह बाजार उन परिवारों के लिए राहत का जरिया बना हुआ है, जो कम बजट में त्योहार की खरीदारी करना चाहते हैं.
ये भी पढ़ें:
28 बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का एक नवंबर से बढ़ेगा किराया, विपणन बोर्ड के फैसले से व्यवसायियों में आक्रोश
देवघर में दुकान में चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर 5 लाख से ज्यादा की मोबाइल चोरी