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धनबाद का अनोखा बाजार, जहां कम कीमत में मिलती हैं खुशियां, 20 से 100 रुपये तक में मिलते हैं सामान

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: महंगाई के इस दौर में कपड़े और जूते खरीदना आम परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है. लेकिन धनबाद के पुराना बाजार में विजयादशमी के मौके पर एक ऐसा बाजार सजता है, जहां जरूरत का सामान बेहद कम कीमत में मिल जाता है. करीब 50 साल से चली आ रही इस परंपरा में 20, 50 और 100 रुपये तक में कपड़े, जूते-चप्पल और दूसरे सामान उपलब्ध हैं. यही वजह है कि धनबाद शहर के अलावा झरिया, कतरास, गोविंदपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं.

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