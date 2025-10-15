ETV Bharat / state

पटाखों से सजा बाजार! 20% तक बढ़ी कीमतें, ग्रीन क्रैकर्स की मांग में इजाफा

रांची में दिवाली की रौनक दिखने लगी है. बाजार में तरह-तरह के पटाखे मिल रहे हैं.

market-decorated-for-diwali-green-crarckers-demand-increased-in-ranchi
पटाखों से सजी दुकान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read
रांची: दीपावली का पर्व रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ-साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है. हर साल की तरह इस बार भी राजधानी रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक पटाखों की रौनक दिखाई दे रही है. मोरहाबादी मैदान में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी विशेष पटाखा बाजार सजाया गया है.

सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय गाइडलाइनों का पालन करते हुए यहां पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं. फायर सेफ्टी, बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बाजार में कई बड़े ब्रांड के ग्रीन और इको-फ्रेंडली पटाखे उपलब्ध हैं. पिछले दो वर्षों से ग्रीन पटाखों का चलन बढ़ा है. इस वर्ष भी ग्राहकों की पहली पसंद यही बन रहे हैं.

दुकानदारों से बातचीत करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV BHARAT)

कीमतों में उछाल, रौनक बरकरार

विक्रेताओं के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार पटाखों की कीमतों में 15 से 20 फीसदी तक का इजाफा हुआ है. इसके बावजूद दीपावली के जोश में कमी नहीं है. ग्राहकों का कहना है कि कीमतें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन त्योहार पर थोड़े बहुत पटाखा फोड़ना तो बनता ही है.

पटाखों से सजी दुकान (ETV BHARAT)

पर्यावरण और सुरक्षा दोनों पर फोकस

कंपनियों ने इस साल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम धुआं और कम आवाज वाले पटाखे बनाए हैं. ये ग्रीन श्रेणी में आते हैं और वातावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही बच्चों के लिए भी बाजार में सुरक्षित और रंगीन पटाखों की विशेष रेंज उपलब्ध है. विक्रेताओं का कहना है कि बच्चों के लिए ऐसे पटाखे तैयार किए गए हैं, जिनसे किसी भी प्रकार की चोट या प्रदूषण की संभावना बेहद कम है.

market-decorated-for-diwali-green-crarckers-demand-increased-in-ranchi
पटाखा खरीदते ग्राहक (ETV BHARAT)

बाजार में रौनक आने की उम्मीद

फिलहाल पटाखा बाजार में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली नजदीक आने के साथ ही ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी. मोरहाबादी का यह पटाखा बाजार इन दिनों रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक पैकेजिंग से दमक रहा है. पटाखों के शौकीनों के लिए यहां हर तरह की वैरायटी मौजूद है. पारंपरिक फुलझड़ी से लेकर नए डिजाइन वाले इको-फ्रेंडली क्रैकर्स तक. दीपावली की तैयारी के बीच राजधानी रांची का पटाखा बाजार इस समय पूरी तरह सज-धज कर त्योहार का स्वागत करने को तैयार है.

