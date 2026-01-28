रायबरेली में गुरु तेगबहादुर मार्केट की इमारत टूटेगी; व्यापारियों ने किया विरोध, जानें कारण
EO स्वर्ण सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:19 PM IST
रायबरेली: शहर का दिल कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर मार्केट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. पीडब्ल्यूडी की सर्वे रिपोर्ट में मार्केट की इमारतों को जर्जर घोषित किया गया है. इससे यहां दशकों से कारोबार करने वाले व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया है. नगर पालिका ने बिल्डिंग तोड़ने का फैसला किया है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया.
गुरु तेग बहादुर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत गांधी ने बताया कि हमें मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि नगर पालिका इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर कर हमें बेदखल करना चाहता है. हमारा व्यापार छीनना चाहते हैं. इसी के विरोध में हमने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है. यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे. हमारे साथ अन्य व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद हैं.
गांधी ने कहा कि हम लोग करीब 48 साल से इस मार्केट में व्यापार कर रहे हैं. एक साजिश के तहत हमें यहां से हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा खराब है, तो पूरी बिल्डिंग को ही जर्जर घोषित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हमने नगर पालिका से कहा था कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग यदि नहीं कर सकते तो हम व्यापारी मिलकर इसको रिपेयर करवा सकते हैं. नगर पालिका ने हमारी बात नहीं मानी.
वह इंतजार कर रहे हैं कि कोई घटना घटित हो जाए और वह लोग बिल्डिंग खाली करवा लें. हम लोग 48 साल से यहां अलॉटमेंट के तौर पर हैं. हमसे जबरदस्ती दुकान खाली नहीं करवाई जा सकती है. इस धरना प्रदर्शन में युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता और प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री पंकज मुरारका के साथ अन्य व्यापारियों ने भी धरना दिया.
नगर पालिक का पक्ष: EO स्वर्ण सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से गुरु तेग बहादुर मार्केट के मरम्मत को लेकर जांच आख्या 15 नवंबर 2025 को दी गई थी. इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता ओम प्रकाश द्वारा बताया गया कि गुरु तेग बहादुर मार्केट की बिल्डिंग का मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया. इसमें यह पाया गया कि भवन का निर्माण 60 साल पहले किया गया था और यह अपनी आयु पूरी कर चुका है.
बिल्डिंग का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भवन का पैरापेट कमजोर है, जो कभी भी गिर सकता है. भवन की छत पर बने छज्जे का प्लास्टर टूटा हुआ है. स्लैब में लगी हुई सरिया भी कई जगह से जंग लगने से गल गई है. भवन के अंदर कई सरकारी कार्यालय और बैंक खुले हुए हैं. इसकी छत का प्लास्टर भी टूटा है.
छत की सरिया गल चुकी है और क्षतिग्रस्त पाई गई है. इससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है. स्वर्ण सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है. ऐसे में जनहानि से बचने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: लोकभवन के सामने महिला ने भांजे संग आत्मदाह का किया प्रयास, जानिए क्यों उठाया ऐसा कदम?