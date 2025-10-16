ETV Bharat / state

धनतेरस को लेकर बाजार हुआ गुलजार, GST कटौती का लोग जमकर उठा रहे फायदा

धनतेरस को लेकर कोडरमा का बाजार पूरी तरह सज चुका है. यहां बर्तन से लेकर इलेक्ट्रानिक दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है.

market-buzzing-with-celebration-of-dhanteras-in-koderma
ग्राहक को सामान दिखाते दुकानदार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
कोडरमा: धनतेरस और दीपावली को लेकर कोडरमा के बाजार सज गए हैं. 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के कारण बाजारों में इस बार रौनक कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है. जरूरत के हर सामान में जीएसटी में कमी के कारण दाम में कमी आई है. जिसका लोग लाभ उठाने के लिए भी तैयार हैं. वहीं, धनतेरस और दीपावली को लेकर दुकानदार भी पूरी तरह से तैयार हैं.

GST में आई कमी से बाजार में बढ़ी रौनक

इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर बाइक और कार की खरीदारी पर जीएसटी में 10% की कमी आने के कारण न सिर्फ इनकी कीमतों में कमी आई है, बल्कि ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार भी आकर्षक ऑफर के साथ लोगों को धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

दुकानदारों से बातचीत करते संवाददाता भोला शंकर (ETV BHARAT)

वहीं, सोना और चांदी की कीमतों में उछाल के कारण लोग तांबा, पीतल और कांसा के बर्तन की खरीदारी की विशेष डिमांड कर रहे हैं. लोगों की डिमांड को देखते हुए बर्तन दुकानदारों ने भी व्यापक तैयारी कर रखी है. आकर्षक उपहार और छूट के साथ कॉपर मटका और ब्रास का कुकर भी इस बार विशेष तौर पर मार्केट में दिख रहा है. इसके अलावे छठ के बर्तन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा लिए गए हैं.

market buzzing with celebration of Dhanteras in koderma
धनतेरस के मौके पर बाइक कलेक्शन (ETV BHARAT)

इसके अलावा फर्नीचर दुकानों में भी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है. धनतेरस के मद्देनजर सामानों की खरीदारी पर मिलने वाले छूट के साथ लोगों को इस बार जीएसटी में कटौती का भी लाभ मिलने वाला है. ऐसे में ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही के साथ दुकानदार भी उत्साहित हैं और इसे सीधे तौर पर बाजार में लौटी रौनक के लिए जीएसटी में हुई कटौती को मुख्य कारण मान रहे हैं.

