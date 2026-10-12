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दिल्ली के कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन और पुलिस पहरे के बीच थमी बाजार की रफ्तार, कारोबारियों को भारी झटका, आम जनता परेशान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक हलचल ने आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालांकि प्रशासन द्वारा अब प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है और बैरिकेड्स भी हटाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार की वह पुरानी रौनक और चहल-पहल गायब है. त्योहारी सीजन के मुहाने पर खड़े इस समय में बाजार की सुस्ती ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी ओर आम जनता भी जगह-जगह भारी पुलिस पहरे और ट्रैफिक पाबंदियों के कारण खासी असहज नजर आ रही है.

दिल्ली के पॉश बाजार कनॉट प्लेस में चल रहे बीते दिनों हुए विरोध प्रदर्शनों का सीधा असर अब दुकानदारों के कारोबार पर पड़ने लगा है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण ऐतिहासिक और व्यस्त रहने वाले इस बाजार में ग्राहकों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है. कनॉट प्लेस में पिछले 50 साल से गिफ्ट शॉप चला रहे गौरवजीत सिंह ने बताया कि हालिया राजनीतिक गतिविधियों के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

व्यापारियों के लिए साल का यह समय यानी नवरात्र और आने वाला फेस्टिव सीजन कमाई का सबसे अहम दौर माना जाता है. इस पर चिंता जताते हुए गौरवजीत ने बताया कि यह समय हमारे सालभर की कमाई का होता है, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि दूर-दूर तक कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा है. प्रशासन द्वारा जंतर-मंतर को खाली कराए जाने और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के कदम को दुकानदारों ने राहत भरा बताया है. गौरवजीत सिंह ने बताया कि जो नुकसान होना था, वह हो चुका है. इसका असर अगले 10 से 15 दिनों तक बाजार पर रहेगा, जिससे इस बार हमारा पूरा फेस्टिव सीजन लगभग न के बराबर ही साबित होगा.

गौरवजीत सिंह ने हालात बयां करते हुए बताया कि पिछले दो दिनों से हमें मजबूरी में दुकानें बंद रखनी पड़ीं, जिससे हम अपना कारोबार नहीं चला सके. आज दो दिन बाद जब दुकानें खुली हैं, तब भी बाजार में कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है. चारों तरफ भारी ट्रैफिक जाम की वजह से ग्राहकों का यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है.

मोटर पार्ट्स दुकानदार हुकुम सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनकी दुकानें पूरी तरह बंद थीं. आज भी ग्राहक तो है ही नहीं. काम तो बिल्कुल नहीं है. सुबह से खाली बैठे हैं. हुकुम सिंह बताते हैं कि सालों के अनुभव में ऐसा दौर पहले कभी देखने को नहीं मिला. जब उनसे पूछा गया कि इस तबाही और नुकसान का जिम्मेदार किसे माना जाए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां और उनका उपद्रव है. हुक्म सिंह के साथ बैठे पवन कुमार ने बताया कि इस नुकसान के लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि सभी जिम्मेदार हैं, जो बाजार में बेवजह का उपद्रव फैलाते हैं. राजनीतिक मिलीभगत और उठापटक पर टिप्पणी करते हुए पवन कुमार ने बताया कि बात सारी पार्टियां एक बराबर हैं. सब कोई एक-दूसरे के पीछे लगी हुई हैं. बीजेपी होती तो कांग्रेस के पीछे लग जाती, कांग्रेस है तो बीजेपी के पीछे लग जाती है.

बाजार में सन्नाटा और 30 प्रतिशत तक गिरा कारोबार

कनॉट प्लेस घूमने पहुंचे सुनील ने पिछले एक हफ्ते से चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान बाजार पूरी तरह शांत और ठप सा पड़ गया था. सुनील के मुताबिक, उन्हें उम्मीद थी कि प्रदर्शन हटने के बाद स्थिति सुधरेगी और आज का दिन कल से बेहतर होगा. लेकिन आज जब मैं यहां आया तो देखा कि दुकानें खुली हैं और बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, लेकिन बाजार पूरी तरह सुस्त है. हर दुकानदार खाली बैठा है और काम बिल्कुल शून्य है. उन्होंने आगे बताया कि प्रोटेस्ट से सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है. दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया गया, हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे जरूरी कामकाज के लिए निकलने वाले लोग भी फंस गए.

दूसरी ओर, सरोजिनी नगर मार्केट से कनॉट प्लेस घूमने आई रुची ने भी मौजूदा हालात पर अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी. रुची ने बताया कि वह करीब एक महीने के लंबे अंतराल के बाद अपनी सहेलियों के साथ सीपी घूमने आई थीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से उनका आना टल रहा था. लेकिन आज कनॉट प्लेस पहुंचने पर उनका अनुभव बिल्कुल अलग और निराशाजनक रहा. रुची ने बताया कि आज यहां हमें कोई भी आम इंसान या खरीदार नजर नहीं आ रहा है. भीड़भाड़ के बजाय हर तरफ सिर्फ पुलिस और भारी चेकिंग दिखाई दे रही है.

बता दें कि ऐतिहासिक जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रोटेस्ट साइट की सूची से पूरी तरह हटा दिया गया है. प्रशासन के इस नए आदेश के बाद अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. माना जा रहा है कि राजधानी में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उनके कारण उत्पन्न यातायात व व्यवस्था संबंधी समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है.



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