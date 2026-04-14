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हिमाचल में यहां फटी धरती! ब्यास नदी में स्नान के बाद मार्कंडेय ऋषि ने पिया धरती मां का दूध

ब्यास व गोमती नदी के मार्कंडेय ऋषि थारस का शाही स्नान ( ETV Bharat )

कुल्लू: देवता मार्कंडेय ऋषि थरास ने आज हजारों देवलुओं व भक्तों के साथ ब्यास व गोमती नदी के तट पर पवित्र स्नान किया. जिला मंडी और कुल्लू की सीमा पर नगवाईं के पास मकराहड़ में ब्यास व गोमती नदी के तट पर ये पवित्र स्नान किया गया. मंगलवार को देवता का ये पर्व यहां पर प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया गया. जिसमें यहां पर धरती माता का दूध पीने की रस्में निभाई गई. शैतानों को मारे पत्थर देवता मार्कंडेय ऋषि के पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि यहां पर जमीन में खेत की जुताई के समय देवता का मोहरा मिला था, जो आज भी मौजूद है. यहां इस दिन पवित्र स्नान करने से छुटकारा मिलता है. यहां शैतानों को पत्थर मारने की परंपरा भी कायम है, जिसे स्नान से पहले सांकेतिक रूप से निभाया गया. सुबह 11 बजे देवता थरास गांव से देवलुओं के साथ अपने प्राचीन मंदिर मकराहड़ पहुंचे. यहां पूजा के बाद देवता के कारकून उल्टे पैर ब्यास और गोमती नदी के तट पर स्थित संगम की ओर देवता के आगे चले. इस दौरान हजारों लोगों ने देवता के साथ ब्यास नदी में स्नान किया और बोतलों में पानी भर घर ले गए.