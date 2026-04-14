हिमाचल में यहां फटी धरती! ब्यास नदी में स्नान के बाद मार्कंडेय ऋषि ने पिया धरती मां का दूध
मार्कंडेय ऋषि थारस ने हरियानों संग ब्यास नदी में शाही स्नान किया. हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 5:43 PM IST
कुल्लू: देवता मार्कंडेय ऋषि थरास ने आज हजारों देवलुओं व भक्तों के साथ ब्यास व गोमती नदी के तट पर पवित्र स्नान किया. जिला मंडी और कुल्लू की सीमा पर नगवाईं के पास मकराहड़ में ब्यास व गोमती नदी के तट पर ये पवित्र स्नान किया गया. मंगलवार को देवता का ये पर्व यहां पर प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया गया. जिसमें यहां पर धरती माता का दूध पीने की रस्में निभाई गई.
शैतानों को मारे पत्थर
देवता मार्कंडेय ऋषि के पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि यहां पर जमीन में खेत की जुताई के समय देवता का मोहरा मिला था, जो आज भी मौजूद है. यहां इस दिन पवित्र स्नान करने से छुटकारा मिलता है. यहां शैतानों को पत्थर मारने की परंपरा भी कायम है, जिसे स्नान से पहले सांकेतिक रूप से निभाया गया. सुबह 11 बजे देवता थरास गांव से देवलुओं के साथ अपने प्राचीन मंदिर मकराहड़ पहुंचे. यहां पूजा के बाद देवता के कारकून उल्टे पैर ब्यास और गोमती नदी के तट पर स्थित संगम की ओर देवता के आगे चले. इस दौरान हजारों लोगों ने देवता के साथ ब्यास नदी में स्नान किया और बोतलों में पानी भर घर ले गए.
ऋषि ने पिया धरती का दूध
पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इसके बाद देवता उस खेत में जा पहुंचे, जहां एक महिला को सदियों पहले देवता का मोहरा मिला था. यहां पहुंचते ही देवता धरती मां के आंचल से लिपट गए और तीन बार धरती मां का स्पर्श किया. बार-बार देवरथ वापस आता रहा और धरती मां का स्तनपान किया. ये दृश्य देख हजारों भक्तों की भीड़ में ऋषि मार्कंडेय का जयघोष गूंज उठा.
"मान्यता है कि बैसाखी पर इस वक्त धरती फट जाती है और बालक रूपी ऋषि मार्कंडेय को अपनी गोद में लेकर दुलार कर मां दूध पिलाती है. इस दौरान हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने. मंदिर पहुंचते ही देवता के गुर ने भविष्यवाणी कर सुख शांति का संदेश दिया." - पुरुषोत्तम शर्मा, पुजारी, देवता मार्कंडेय ऋषि मंदिर
बैसाखी पर पुरानी परंपराओं का किया निर्वहन
देवता के कारदार जीवन प्रकाश ने मंडी-कुल्लू सराज से आए देवताओं के प्रमुख कारकूनों का स्वागत किया. इस संगम पर्व में बंजार और मंडी सराज से भी बड़ी संख्या में देवताओं के देवलू पहुंचे थे. पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि हर साल हजारों श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए यहां पर आते हैं और देवता का आशीर्वाद लेते हैं. देवता मार्कंडेय ऋषि ने बैसाखी के अवसर पर पुरानी परंपरा का निर्वाह किया और हजारों लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दिया.