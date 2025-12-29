ETV Bharat / state

एमपी में पहली बार दिखा दुनिया का सबसे फुर्तीला शिकारी मर्लिन फाल्कन, यूरोप से पहुंचा भोपाल

आकार में छोटा होने के बाद भी बड़े पक्षियों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होती है मर्लिन फाल्कन के शिकार करने की क्षमता. 24 से 33 सेंटीमीटर तक होती है इसकी लंबाई.

MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
यूरोप से भोपाल पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 9:34 PM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी भोपाल के वेटलैंड के विशेष जलीय इकोसिस्टम के कारण यहां बड़ी संख्या में पक्षी अपना डेरा डाले रहते हैं. खासतौर से सर्दियों के मौसम में करीबन 320 प्रजातियों के पक्षी देश और विदेशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यहां पहुंचते हैं. ग्रे लेग्ड गू, ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियन कूट जैसे कई पक्षी यहां सर्दियों में आमतौर से देखे जा सकते हैं. लेकिन पहली बार दुनिया के सबसे छोटे और फुर्तीले शिकारियों में से एक मर्लिन फाल्कन को यहां देखा गया है. यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में इस पक्षी को देख गया हो.

पहली बार दिखा मर्लिन फाल्कन

राजधानी भोपाल के बर्ड वॉचर अरूण त्यागी ने भोज वेटलैंड में बर्डिंग के दौरान मर्लिन फाल्कन का देखा है. अरूण त्यागी के मुताबिक आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप में पाया जाने वाला मर्लिन फाल्कन पक्षी को मध्य प्रदेश में पहली बार देखा गया है. आमतौर पर भारत में इसे गुजरात में तक ही देखा जाता है, लेकिन भोपाल के भोज वैट लैंड एरिया में दो दिन पहले देखा गया. इसे यहां देखना रोमांचित करने वाला अनुभव रहा.

बर्ड वॉचर अरूण त्यागी (ETV Bharat)

दुनिया का सबसे फुर्तीला शिकारी है मर्लिन

मर्लिन को दुनिया के सबसे फुर्तीला शिकारी पक्षियों में से एक माना जाता है. इसकी लंबाई 24 से 33 सेंटीमीटर तक होती है. पंखों का फैलाव 50 से 73 सेंटीमीटर तक होता है. यह दूसरे बाजों की तुलना में ज्यादा मजबूत और भारी भरकम होता है. यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज और चपलता दिखाता है. यह अक्सर बहुत तेज और नीची उड़ान भरकर शिकार करते हैं.

MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
रेड क्रेस्टेड पोचर्ड (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)
MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
ब्राह्मिन डक (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)

शिकार करने के दौरान यह जमीन से करीबन 1 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और शिकार का पीछा करते हुए उसे दबोच कर हवा में ले जाता है. यह आमतौर कीट पंतगों के अलावा छोटे चमदागड़ और छोटी चिड़िया को अपना निशाना बनाता है. आकार में छोटा होने के बाद भी इसके शिकार करने की क्षमता बड़े पक्षियों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होती है. यह अपना घोंसला मैग्वाई या फिर कौवों द्वारा छोड़े गए पुराने घोंसलों में बनाता है.

MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
रेवर टर्न (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)
MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
सिनेरियस वल्चर (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)

यूरोप से भोपाल पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध

मर्लिन फाल्कन के अलावा भोपाल के भोज वेट लैंड क्षेत्र में सिनेरियस वल्चर भी देखा गया है. यह विशाल प्रवासी पक्षी आमतौर पर यूरेशिया में ही पाया जाता है. सिनेरियस वल्चर को ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा काला होता है और दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों में इसे गिना जाता है. इसके पंखों का फैलाव करीबन 3 मीटर तक होता है. वल्चर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति में डाला है. सर्दियों के मौसम में ये लंबा सफर करके भोपाल तक पहुंचते हैं. इस गिद्ध का वजन करीबन 14 किलो तक होता है.

MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
सिनेरियस वल्चर (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)
MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
मर्लिन फाल्कन (Photo by Bird watcher Arun Tyagi)

करीबन 230 प्रजाति के पक्षी

बर्ड वॉचर अरूण त्यागी बताते हैं कि भोपाल के वेट लैंड एरिया में सर्दियों के मौसम में देश के अलग-अलग क्षेत्रों और कई विदेशी पक्षी यहां पहुंचते हैं. इनमें साइबेरियन स्टोन चैट, स्पाट बिल्यू डक, यूरेशियन राइनेक, ग्रे लेग्ड गू, रेड स्टार्ट, ब्लैक हेडेड आइबिस, लेसर व्हाइट थ्रोट, ब्राम्हिन डक के अलावा इंडियन स्कीमर, रिवर टर्न, रेड हैडेड वल्चर, ऑस्प्रे को भी यहां आसानी से देखा जा सकता है. यह पक्षी यहां फरवरी तक यहां रुकते हैं और इसके बाद यहां से वापस लौटना शुरू हो जाते हैं. मार्च माह तक ये यहां से चले जाते हैं.

Last Updated : December 29, 2025 at 10:02 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
CINEREOUS VULTURE
MERLIN FALCON ARRIVED IN BHOPAL
BIRD WATCHER ARUN TYAGI
MARILYN FALCON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.