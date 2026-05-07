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दिल्ली एयरपोर्ट पर बैंकॉक से तस्‍करी कर लाया गया 24 करोड़ का गांजा जब्‍त, तीन गिरफ्तार

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए तीन यात्रियों से 24 करोड़ रुपये से अधिक कीमत का संदिग्ध गांजा बरामद किया.

Marijuana Seized at Delhi Airport
दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 करोड़ का गांजा जब्‍त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपये से अधिक कीमत का गांजा (Marijuana) जब्‍त किया गया है. कस्‍टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए उन तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया. जब्त किए गए मादक पदार्थ का कुल वजन 24 किलोग्राम से ज्यादा है. सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

कस्‍टम अधिकारियों ने बताया क‍ि तीन अलग-अलग मामलों में कुल 24 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया गया और सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. कस्टम विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, सबसे बड़ी बरामदगी 4 मई को हुई. विशेष खुफिया सूचना के आधार पर बैंकॉक से आए एक उज्बेकिस्तान नागरिक को इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया से हिरासत में लिया गया.

अधिकारियों ने यात्री के सामान की गहन जांच की, जिसमें उसके समुद्री हरे रंग के ट्रॉली बैग से 12 पॉलीथिन पाउच बरामद हुए. इन पाउच में संदिग्ध गांजा छिपाकर रखा गया था. बरामद मादक पदार्थ का वजन 18.003 किलोग्राम बताया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 18 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था.

3 मई से शुरू हुआ ये तस्‍करी का खेल

दूसरा मामला 6 मई का है. बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पर रोका गया. एक्स-रे और बैगेज जांच के दौरान उसके काले रंग के ट्रॉली बैग से 11 पॉलीथिन पाउच बरामद किए गए. इनमें हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ मिला, जिसका वजन 5.467 किलोग्राम था. अधिकारियों के अनुसार, इसकी कीमत लगभग 5.46 करोड़ रुपये है. आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

तीसरे मामले में 3 मई को बैंकॉक से टर्मिनल-3 पहुंचे एक भारतीय यात्री को संदेह के आधार पर रोका गया. उसके सामान की तलाशी लेने पर चार पॉलीथिन पाउच बरामद हुए, जिनमें करीब 977 ग्राम गांजा मिला. फील्ड टेस्ट में इस पदार्थ की पुष्टि गांजा के रूप में हुई. इसकी अनुमानित कीमत करीब 97.77 लाख रुपये बताई गई है.कस्टम अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है. फिलहाल तीनों मामलों में आगे की जांच जारी है.

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