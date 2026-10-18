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बलौदाबाजार में गेंदा की खेती ने बदली किसानों की किस्मत, धान के बदले फूल दे रहा ज्यादा मुनाफा

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब धान के कटोरे में पीले और नारंगी गेंदा के फूल किसानों की आर्थिक स्थिति बदल रही है. बलौदाबाजार जिले के सिमगा क्षेत्र में किसानों ने परंपरागत धान की खेती के साथ फूलों की व्यावसायिक खेती को अपनाकर आमदनी का नया रास्ता तैयार किया है. खेतों में लहलहाते गेंदा के फूल न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय किसानों, मजदूरों और फूल कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं.

त्योहारों में बढ़ जाती है फूलों की मांग गेंदा फूल की खेती में बाजार की मांग और बिक्री का समय काफी महत्वपूर्ण होता है.राजेश सोनकर ने बताया कि तीज, गणेश उत्सव, विश्वकर्मा पूजा, दिवाली और नवरात्रि जैसे अवसरों पर फूलों की मांग बढ़ जाती है. इन अवसरों पर बाजार में मिलने वाला भाव सामान्य दिनों से अलग हो सकता है.किसान के मुताबिक, फूलों का बाजार भाव लगभग 20 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है. हालांकि यह भाव मौसम, त्योहार, फूलों की उपलब्धता और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है.

आज 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में कई किसान गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं. धान की खेती में जहां मुख्य फसल की कटाई के लिए एक निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है, वहीं गेंदा फूल की खेती में फूल तैयार होने के बाद कई बार तुड़ाई की जा सकती है. यही वजह है कि कुछ किसान इसे अतिरिक्त आमदनी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं- राजेश सोनकर, फूल उत्पादक किसान

अब कई किसानों को मिल रहा रोजगार सिमगा के किसान राजेश सोनकर की कहानी बताती है कि खेती में नए प्रयोग किस तरह आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने आधा एकड़ में गेंदा उगाया था. इसके बाद बाजार में फूलों की मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने धीरे-धीरे खेती का विस्तार किया. राजेश सोनकर की माने तो फूलों का कारोबार बढ़ने के साथ एक एकड़, दो एकड़ और फिर कई एकड़ में खेती शुरू की गई. इसके बाद आसपास के किसानों को भी इस व्यवसाय से जोड़ा गया.

ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सिमगा क्षेत्र के किसान राजेश सोनकर ने बताया कि उन्होंने साल 2005 में लगभग आधा एकड़ से गेंदा फूल की खेती शुरू की थी. शुरुआती दौर में सीमित क्षेत्र में की गई खेती धीरे-धीरे कारोबार में बदलती गई. फूलों की मांग बढ़ने के साथ उन्होंने खेती का रकबा बढ़ाया और दूसरे किसानों को भी इस व्यवसाय से जोड़ना शुरू किया. किसान के मुताबिक, आज सिमगा क्षेत्र में करीब 30 से 40 किसान इस काम से जुड़े हैं और लगभग 50 से 60 एकड़ क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती की जा रही है.

त्योहारों के समय मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना रहती है, लेकिन बाजार में फूलों की अधिक आवक होने या मांग कम रहने पर कीमत घट भी सकती है. ऐसे में फूलों की खेती में उत्पादन के साथ-साथ बाजार की जानकारी और बिक्री की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.





एक एकड़ से 50 हजार रुपए तक की बचत

गेंदा फूल की खेती देखने में आकर्षक जरूर है, लेकिन इसमें लागत भी कम नहीं आतीय. बीज, खाद, दवाइयों, मजदूरी, सिंचाई, तुड़ाई और उपज को बाजार तक पहुंचाने सहित एक एकड़ में शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक लगभग एक लाख से सवा लाख रुपये तक खर्च हो जाता है.हालांकि वास्तविक मुनाफा उत्पादन, बाजार भाव, मौसम और खेती में होने वाले खर्च पर निर्भर करता है.

गेंदा फूल की खेती में बार-बार तुड़ाई होने के कारण अलग-अलग समय पर उपज बेचने का अवसर मिलता है.इससे किसानों को एक ही बार में पूरी फसल बेचने की मजबूरी नहीं रहती. लेकिन फूलों की गुणवत्ता बनाए रखना, समय पर तुड़ाई करना और बाजार तक तेजी से पहुंचाना जरूरी होता है. सभी खर्चों को निकालने के बाद एक एकड़ में करीब 50 हजार से 70 हजार रुपये तक बच सकते हैं- दुर्गेश सोनकर, फूल उत्पादक किसान

छत्तीसगढ़ के बाजारों से दूसरे राज्यों तक पहुंचने की संभावना



सिमगा क्षेत्र में उत्पादित गेंदा फूलों की बिक्री छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में की जाती है. किसान ने बताया कि फूलों को गाड़ियों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाता है और दुकानदारों के ऑर्डर के अनुसार उनकी आपूर्ति होती है. रिपोर्टिंग के दौरान किसान और कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि त्योहारों के सीजन में फूलों की मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों के बाजारों तक भी आपूर्ति की संभावना रहती है. हालांकि अलग-अलग बाजारों तक वास्तविक आपूर्ति और मात्रा की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है. फूलों का कारोबार केवल खेती तक सीमित नहीं है. इसमें तुड़ाई, छंटाई, पैकिंग, परिवहन और दुकानों तक आपूर्ति जैसे कई काम शामिल हैं. यदि किसानों को स्थानीय स्तर पर नियमित खरीदार मिलें और बाजार तक पहुंच आसान हो, तो इस व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है.





खेतों में महिलाओं को मिल रहा रोजगार

गेंदा फूल की खेती स्थानीय स्तर पर मजदूरी का अवसर भी उपलब्ध करा रही है. खेतों में महिलाएं फूलों की तुड़ाई करती दिखाई दीं. बातचीत के दौरान एक महिला कामगार ने बताया कि वह एक दिन में लगभग 60 से 70 किलो तक फूल तोड़ लेती है.

हम कई महीनों से इस काम में लगे हैं,प्रतिदिन 300 से 400 रुपये तक मजदूरी मिलती है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है. फूलों की तुड़ाई के बाद उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर बोरी में पैक करके गाड़ियों के माध्यम से बाजार तक भेजा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में समय और श्रम दोनों की जरूरत होती है- महिला मजदूर





किसानों का दावा, अब तक नहीं मिला सरकारी लाभ



गेंदा फूल की खेती के विस्तार के बीच सरकारी सहायता का मुद्दा भी सामने आया है. राजेश सोनकर ने बताया कि उन्हें अब तक खेती के लिए कोई विशेष सरकारी लाभ या प्रशिक्षण नहीं मिला है. हालांकि, उनके अनुसार, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी खेतों का निरीक्षण करने आए थे और तस्वीरें भी ली गई थीं.उन्हें भविष्य में सहायता मिलने की बात कही गई थी.किसान का यह बयान खेती के क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी की जरूरत को सामने लाता है.फूलों की खेती में कीटों और बीमारियों का प्रबंधन, सही दवाइयों का चयन और बाजार की जानकारी काफी अहम होती है .फंगीसाइड और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है.उन्होंने कहा कि वे कृषि केंद्र से भी दवाइयां खरीदते हैं और इस पर काफी खर्च होता है.ऐसे में किसानों को समय पर विशेषज्ञ सलाह और तकनीकी सहयोग मिलना उनके लिए उपयोगी हो सकता है.



कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग कर रहा प्रोत्साहित



दूसरी ओर, कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आत्मा योजना के अंतर्गत जिले में गेंदा फूल की खेती के प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसानों को फूलों की खेती के प्रति जागरूक करना और आय के वैकल्पिक स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.





धान के साथ फूलों की खेती, किसानों के लिए नया विकल्प



बलौदाबाजार जिले की पहचान लंबे समय से धान उत्पादन से जुड़ी रही है.लेकिन बदलते समय में खेती से बेहतर आय हासिल करने के लिए फसलों में विविधता लाना भी जरूरी होता जा रहा है. हालांकि इसमें निवेश, मजदूरी, सिंचाई, कीट-रोग प्रबंधन और बाजार के उतार-चढ़ाव जैसे जोखिम भी हैं. इसलिए खेती का क्षेत्र बढ़ाने से पहले किसानों के लिए लागत और संभावित आमदनी का हिसाब लगाना जरूरी है. सिमगा क्षेत्र में आधा एकड़ से शुरू होकर कई किसानों तक पहुंची गेंदा फूल की खेती यह दिखाती है कि पारंपरिक खेती के साथ नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं. यदि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, उचित बाजार और बिक्री की बेहतर व्यवस्था मिले, तो यह खेती उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण रोजगार को भी मजबूती दे सकती है.