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Special: गेंदे के फूलों ने बदली नगड़ी की महिलाओं की तकदीर! घर के काम के साथ हो रही शानदार कमाई, बेटियां भी बनीं आत्मनिर्भर

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड में गेंदा फूल की खेती अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है. यहां बड़े पैमाने पर गेंदा फूल की खेती की जा रही है, जिसमें गांव की महिलाएं और किशोरियां बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. खेतों में फूलों की देखभाल से लेकर उनकी तुड़ाई और माला तैयार करने तक की जिम्मेदारी महिलाएं बखूबी संभाल रही हैं, जिससे उन्हें घर के कामकाज के साथ अपनी सुविधा के अनुसार अच्छी आमदनी हो रही है.

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