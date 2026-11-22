Special: गेंदे के फूलों ने बदली नगड़ी की महिलाओं की तकदीर! घर के काम के साथ हो रही शानदार कमाई, बेटियां भी बनीं आत्मनिर्भर
रांची के नगड़ी में गेंदा फूल की खेती रोजगार का जरिया बन रही है. महिलाएं और छात्राएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 22, 2026 at 7:51 PM IST
रांची: राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड में गेंदा फूल की खेती अब केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है. यहां बड़े पैमाने पर गेंदा फूल की खेती की जा रही है, जिसमें गांव की महिलाएं और किशोरियां बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. खेतों में फूलों की देखभाल से लेकर उनकी तुड़ाई और माला तैयार करने तक की जिम्मेदारी महिलाएं बखूबी संभाल रही हैं, जिससे उन्हें घर के कामकाज के साथ अपनी सुविधा के अनुसार अच्छी आमदनी हो रही है.
10 साल से गेंदा फूल की खेती कर रहे लालमोहन महतो बने प्रेरणा
नगड़ी निवासी किसान लालमोहन महतो पिछले करीब दस वर्षों से गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं. उन्होंने इस खेती को स्थानीय स्तर पर रोजगार के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में विकसित किया है. उनके खेतों में गेंदा फूल की अलग-अलग किस्में तैयार की जाती हैं, जिन्हें बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कई लोगों को काम मिलता है. लालमोहन बताते हैं कि गेंदा की खेती में समय पर सिंचाई, पौधों की देखरेख और सही समय पर तुड़ाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. खासकर त्योहारों के सीजन में फूलों की मांग बढ़ने से किसानों और कामगारों को काफी अच्छी आमदनी होती है.
15 से 20 महिलाओं को मिल रहा नियमित रोजगार
लालमोहन महतो के खेतों में प्रतिदिन करीब 15 से 20 महिलाएं काम करती हैं. इनमें से अधिकांश महिलाएं सुबह अपने घर के काम निपटाने के बाद खेतों में पहुंचती हैं. फूलों की तुड़ाई करने और उन्हें धागे में पिरोकर आकर्षक माला तैयार करने का काम ये महिलाएं करती हैं. यहां काम करने वाली पूनम कच्छप और नीलम कच्छप बताती हैं कि इस काम से उन्हें अपनी मेहनत के बदले सम्मानजनक आमदनी हो जाती है. इससे घर के खर्च में हाथ बंटाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से दूसरों पर उनकी निर्भरता भी खत्म हुई है. इसके अलावा, यह काम आपस में मिलने-जुलने और खाली समय के सदुपयोग का भी जरिया बन गया है.
पढ़ाई के साथ कमाई, आत्मनिर्भर बन रहीं गांव की बेटियां
नगड़ी में फूलों की खेती का सकारात्मक असर गांव की किशोरियों पर भी देखने को मिल रहा है. सुषमा कुमारी और रानी कुमारी जैसी छात्राएं स्कूल और पढ़ाई के बाद अपने खाली समय में खेतों में काम करने आती हैं. फूलों को गूंथकर माला तैयार करने के बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता है. इन पैसों से वे अपनी कॉपी-किताब, पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरतों और जेब खर्च का प्रबंध खुद कर पाती हैं. उनके लिए यह काम पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती
नगड़ी में गेंदा फूल की खेती ने यह साबित कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर नकदी फसलों को बढ़ावा देकर ग्रामीण बेरोजगारी को कम किया जा सकता है. फूलों की खेती, तुड़ाई और माला बनाने की इस पूरी श्रृंखला ने गांव की महिलाओं और किशोरियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. इससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी के नए रास्ते खुल रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.
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