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भक्ति की अगाध शक्ति ! रूस की मारिया मॉडलिंग छोड़ बनीं संन्यासी, भक्ति से लास्ट स्टेज के कैंसर को मात देने का दावा

बनारस का एक और चमत्कार! महादेव की अनन्य भक्त 'विष्णु प्रिया' की प्रेरणादायक कहानी...

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12 साल से शिव की भक्ति कर रहीं रूस की मारिया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 8:22 PM IST

9 Min Read
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वाराणसी : कुछ कहानियां सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय और चमात्कारिक लगती हैं, लेकिन यथार्थ से उनका गहरा नाता होता है. ऐसी ही एक अनोखी कहानी है, रूस की मारिया की. मारिया करीब 12 साल पहले बनारस आईं और यहां आकर 'विष्णु प्रिया' बन गईं. वह महादेव की अनन्य भक्त हैं और पूरा जीवन ही उनको समर्पित कर दिया है. मारिया कभी मॉडलिंग की चकाचौंध भरी दुनिया का हिस्सा थीं. फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई. वे भारत आईं और इस कदर प्रभावित हुईं कि आध्यात्म की राह पर चल पड़ीं. महादेव की भक्त मारिया का ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना किया. उनका दावा है कि अटूट विश्वास और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने चौथी स्टेज के कैंसर को भी मात दी. अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और बनारस के रंग में रंगकर शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही हैं. पढ़िए मनीष चौहान के संपादन में प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट...

12 साल से शिव की भक्ति कर रहीं रूस की मारिया (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सनातन और सनातन की शक्ति और इस शक्ति में शिव भक्ति की गूंज सात समुंदर पार तक गूंजती है. ये बात हवा हवाई नहीं है. रूस की मारिया इसे सार्थक बना रही हैं. गले में रुद्राक्ष की माला और तन पर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए यह संन्यासिनी बन चुकी हैं. मूल रूप से यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की रहने वाली हैं. पेशे से एक फैशन डिजाइनर थीं और बड़े-बड़े फैशन-शो को होस्ट करती थीं, लेकिन सब कुछ त्यागकर यह अब विष्णुप्रिया बनकर शिव को खुद में समाहित किए हुए हैं. हर-हर महादेव के जयकारों के साथ यह प्रत्येक दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाती हैं. पिछले 12 साल से यह बनारस में रहकर शिव की भक्ति कर रही हैं. इस यात्रा में उन्होंने कैंसर को भी हराया है.

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कौन हैं मारिया (Photo Credit; ETV Bharat)

कैसे हुई महादेव की भक्ति में लीन होने की शुरुआत

ईटीवी भारत से बातचीत में विष्णु प्रिया ने बताया कि रूस में एक दिन उनका बड़ा फैशन शो था, इस दौरान उनकी मॉडल स्टेज पर रैंप वॉक कर रही थी, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आया कि वह किस दुनिया के लिए काम कर रही हैं, जहां सबकुछ बनावटी और फेक है. मन में आए इस ख्याल ने उन्हें परेशान किया. उसके बाद वह घर आईं और टीवी देखने लगीं. तभी उन्हें टीवी पर काशी दिखी, जिसे देखते ही उनके मन में एक अलग सा भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने काशी आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि वह अचानक से भारत और भारत में काशी आएंगी.

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शिव भक्त रूस की मारिया (Photo Credit; ETV Bharat)

पहली बार शिवलिंग को स्पर्श किया मन में आया ऐसा भाव

विष्णु प्रिया (मारिया) ने बताया कि कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से उन्हें 2013 में कामकाज के सिलसिले में भारत आने का मौका मिला, यह उनके लिए अचंभित करने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे भाग्य का निर्णय माना और भारत आईं. भारत आने पर वह गोकर्णनाथ मंदिर गईं, जहां पर पहली बार उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया. वह कहती है कि शिवलिंग को स्पर्श करने के साथ उनके मन में ऐसा भाव आया मानो महादेव ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो और वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारे लोगों ने इस राह पर जाने से रोका, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी. वह बस महादेव की ओर आगे बढ़ती रहीं.

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शिव भक्त रूस की मारिया (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी तो दिखी एक अलग सी चमक

विष्णु प्रिया (मारिया) ने बताया कि जब वह पहली बार काशी आईं और दशाश्वमेध घाट पर पहुंचीं, तो उन्हें काशी की अलग चमक दिखाई दी, जिससे वह पूरी तरीके से अभीभूत हो गईं और उसके बाद वह पहली बार बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचीं. विष्णु प्रिया कहती हैं कि जब वह बाबा विश्वनाथ के दरबार गईं, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो बाबा विश्वनाथ उनसे संवाद कर रहे हों. उसके बाद बाबा के पास जाने का सिलसिला शुरू हो गया. वह कहती हैं कि वह क्रिश्चियन समुदाय से जुड़ी हुई थीं, उनके मन में चलने वाले सवालों के जवाब उन्हें उनके समुदाय की किताबों में नहीं मिले थे, लेकिन जब उन्होंने सनातन की किताबों को पढ़ा और उसके बारे में जाना तो धीरे-धीरे उनके मन के सवाल और भ्रम दूर होते गए, उन्हें अपने जीवन के उलझन के सभी जवाब धार्मिक किताबों में मिलने लगे.

गुरु दीक्षा और संन्यास
गुरु दीक्षा और संन्यास (Photo Credit; ETV Bharat)

गुरु दीक्षा के बाद मारिया से बन गईं विष्णु प्रिया

विष्णु प्रिया कहती हैं कि 14 साल पहले जब वह काशी आईं और महादेव की भक्ति में डूबीं, तो उन्होंने शिव परंपरा को अपनाया और इसी के तहत 2014 में स्वामी कौशलेंद्रगिरि महाराज से गुरु दीक्षा लेकर अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत कर दी. पहले उनका नाम मारिया था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उनका नाम विष्णु प्रिया भारती हो गया. उन्हें उनका यह नाम बेहद पसंद है, विष्णु प्रिया यानी हरि का प्रिय. महादेव को श्रीहरि सबसे ज्यादा पसंद हैं और वह उनकी आराधना करते हैं. उन्हें यह नाम महादेव के और करीब ले जाता है. वह अपने गुरु के पास जाकर समय-समय पर आशीर्वाद लेती हैं, जो मुंबई में मुंबा देवी मंदिर के समीप रहते हैं.

बाबा विश्वनाथ की सेवा से शुरू होती है दिनचर्या

मारिया ने बताया कि उनकी दिनचर्या की शुरुआत महादेव की आराधना से होती है. वह सुबह उठकर सबसे पहले योग करती हैं. उसके बाद उनके दिनचर्या की शुरुआत महादेव के अनुष्ठान से होती है. वह प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दरबार जाती हैं. उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि वह सिर्फ एक बार सुबह ही बाबा को अभिषेक करने जाएं, बल्कि दिनभर में यदि उन्हें 3 से 4 बार भी लगता है कि उन्हें दरबार जाना चाहिए, तो वह हर दिन बाबा से मिलने उनकी आराधना करने के लिए आती हैं. वह पूरी तरीके से सन्यासी जीवन में डूब गई हैं और यही उन्हें अच्छा लगता है, इसी से उन्हें शांति मिलती है.

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मॉडल से सन्यासिनी का सफर (Photo Credit; ETV Bharat)

सात्विक भोजन और सामान्य जीवन

विष्णु प्रिया ने बताया कि सात्विक भोजन और सामान्य जीवन उनकी दिनचर्या है. समय मिलने पर वह आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हैं और महादेव के बारे में जानती हैं. उन्होंने बताया कि यहां आकर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी पूरी की है, जिसमें उन्होंने कत्थक, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान समेत अन्य विषयों को लेकर अलग-अलग कोर्स किए हैं. उन्होंने काशी खंड की किताब को पढ़ा और वहीं से जाना कि काशी में महादेव के कितने स्वरूप हैं और कैसे वो यहां भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं.

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शिव भक्त रूस की मारिया (Photo Credit; ETV Bharat)

कैंसर को दिया है मात

महादेव और अपने संबंधों के बारे में बताते हुए मारिया कहती हैं कि उन्हें महादेव पर अटूट विश्वास है और महादेव ही उनके सबकुछ हैं. वह जीवन के किसी भी मुश्किल दौर में हों, महादेव पर सबकुछ छोड़ देती हैं और वह उनके मुश्किलों को आसान कर देते हैं. वह कहती हैं कि इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि 2022 में जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, तब वह पूरी तरीके से टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की डोर बाबा विश्वनाथ को सौंप दी.

डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पास सिर्फ दो से तीन हफ्ते का समय है, उन्हें भी लगा कि अब वह इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं, लेकिन वो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार मानती हैं कि डॉक्टर के बताने के बाद वह बाबा विश्वनाथ के दरबार गईं, अनुष्ठान किया और सबकुछ बाबा पर छोड़ दिया. दवा के साथ अपने दिनचर्या को करती गईं, फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी उन्होंने हरा दिया. वह कहती हैं कि सबकुछ आपके कर्म पर निर्भर होता है और काशी यही सिखाती है. यहां कुछ भी कुंडली पर निर्भर नहीं होता. यहां सबकुछ आपकी नीयत, आपके कर्म पर होता है. यदि आपका कर्म, नीयत अच्छे हैं तो महादेव आपको हर मुश्किल से बाहर निकलते हैं.

सनातन में दुनियाभर के लोगों की रही है रुचि

काशी और सनातन परंपरा की ओर विदेशी श्रद्धालुओं बढ़ते आकर्षण को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती कहते हैं कि यह कोई नया उदाहरण नहीं है. काशी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं, जब विदेशी लोग काशी की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से आकर्षित होकर अपना जीवन काशी को समर्पित कर दिया. बड़ी संख्या में लोग विदेश से बनारस आते हैं और महादेव की भक्ति लीन हो जाते हैं. देसी श्रद्धालु हों या विदेशी, हर कोई महादेव के प्रति अपनी भक्ति समर्पित करता है और यह सब श्रद्धा में ही नहीं दिखती, बल्कि उनके जीवन में भी दिखता है. काशी में विदेशी मेहमान भी धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आते हैं.

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Last Updated : August 7, 2026 at 8:22 PM IST

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