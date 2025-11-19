मार्गशीर्ष अमावस्या कल, पितृ प्रसन्नता के लिए करें ये काम
मार्गशीर्ष अमावस्या पर सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है. अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हवन करना चाहिए.
Published : November 19, 2025 at 5:10 PM IST
बीकानेर: मार्गशीर्ष अमावस्या इस वर्ष 20 नवंबर को पड़ रही है. हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण और पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा पितरों के प्रसन्न होने पर यश और वैभव की प्राप्ति होती है. बीकानेर के ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को ही रहेगी. उदया तिथि के अनुसार 20 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक अमावस्या तिथि रहेगी.
अमावस्या का महत्व: पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व है. अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्मकांड करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है. पितरों की शांति के लिए जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए. साथ ही बहते जल में तिल प्रवाहित करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
दान-पुण्य है आवश्यक: पंडित किराडू ने बताया कि अमावस्या पर सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना गया है. इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. कुंडली में काल सर्प दोष की शांति के लिए इस दिन योग्य पंडित से पूजा करवानी चाहिए. इसके अलावा पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. गायों को हरी घास खिलाने के साथ-साथ उनकी देखभाल के लिए सामर्थ्यानुसार दान भी कर सकते हैं.
इन कार्यों का रखें ध्यान: पंडित किराडू के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हवन करना चाहिए और हवन में आहुति देकर इसे संपन्न करना चाहिए. घर पर सपरिवार पूजा करें तथा अपने पितरों का स्मरण करें. साथ ही कौवे, चिड़िया, श्वान और गायों को भोजन कराएं. माथे पर केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना गया है.