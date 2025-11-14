ETV Bharat / state

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025: पितृ दोष मुक्ति के लिए करें पिंडदान, तर्पण और माता लक्ष्मी-विष्णु की पूजा, होगा पापों का नाश

करनाल:सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है. इस समय हिंदू वर्ष का मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या या अगहन अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है. दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इस अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधिवत पिंडदान, तर्पण और अनुष्ठान कर्म किए जाते हैं. यह दिन पितृ दोष मुक्ति और परिवार में सुख-समृद्धि लाने का विशेष अवसर माना जाता है. इस अमावस्या का महत्व अत्यंत पावन है.

कब मनाई जाएगी मार्गशीर्ष माह की अमावस्या: करनाल के पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की दर्श अमावस्या 19 नवंबर को सुबह 9:45 बजे से शुरू होकर 20 नवंबर को दोपहर 12:16 बजे समाप्त होगी. लोगों में यह भ्रम रहता है कि अमावस्या 19 नवंबर को मनाई जाए या 20 नवंबर को. लेकिन हिंदू विधि-विधान के अनुसार अमावस्या 19 नवंबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना की जाती है."

पितृदोष मुक्ति के लिए शुभ मुहूर्त और दान-स्नान: पंडित जी ने आगे बताया कि, "पितृदोष मुक्ति के लिए अमावस्या पर पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त 19 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा. वहीं, दान और स्नान का विशेष महत्व 20 नवंबर को है. दान और स्नान करने का शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:00 बजे से शुरू होकर 5:54 बजे तक रहेगा. इस दिन दान करने और पवित्र नदी में स्नान करने से अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होती है."