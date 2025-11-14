मार्गशीर्ष अमावस्या 2025: पितृ दोष मुक्ति के लिए करें पिंडदान, तर्पण और माता लक्ष्मी-विष्णु की पूजा, होगा पापों का नाश
मार्गशीर्ष अमावस्या 19 नवंबर को मनाई जाएगी. इस दिन पिंडदान, तर्पण करने के पितृदोष से मुक्ति मिलती है.
Published : November 14, 2025 at 11:46 AM IST
करनाल:सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है. इस समय हिंदू वर्ष का मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या या अगहन अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है. दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इस अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधिवत पिंडदान, तर्पण और अनुष्ठान कर्म किए जाते हैं. यह दिन पितृ दोष मुक्ति और परिवार में सुख-समृद्धि लाने का विशेष अवसर माना जाता है. इस अमावस्या का महत्व अत्यंत पावन है.
कब मनाई जाएगी मार्गशीर्ष माह की अमावस्या: करनाल के पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की दर्श अमावस्या 19 नवंबर को सुबह 9:45 बजे से शुरू होकर 20 नवंबर को दोपहर 12:16 बजे समाप्त होगी. लोगों में यह भ्रम रहता है कि अमावस्या 19 नवंबर को मनाई जाए या 20 नवंबर को. लेकिन हिंदू विधि-विधान के अनुसार अमावस्या 19 नवंबर को ही मनाई जाएगी. इस दिन विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना की जाती है."
पितृदोष मुक्ति के लिए शुभ मुहूर्त और दान-स्नान: पंडित जी ने आगे बताया कि, "पितृदोष मुक्ति के लिए अमावस्या पर पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त 19 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा. वहीं, दान और स्नान का विशेष महत्व 20 नवंबर को है. दान और स्नान करने का शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:00 बजे से शुरू होकर 5:54 बजे तक रहेगा. इस दिन दान करने और पवित्र नदी में स्नान करने से अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होती है."
मार्ग शीर्ष अमावस्या का महत्व: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत रूप से पवित्र नदी में स्नान करने उपरांत दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. साथ ही कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है. इस अमावस्या पर विशेष तौर पर पितृ दोष मुक्ति के लिए पूजा अर्चना करने का विधि-विधान होता है. पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण और अनुष्ठान कार्य करने से पितृ प्रश्न होते हैं. जिस घर में सुख समृद्धि आती है और वह अपने परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं. इस दिन विधिवत रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का भी विधि विधान होता है. इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से देवता प्रश्न होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवता पीपल के पेड़ में वास करते हैं. इस दिन महादेव और चंद्र देव की पूजा अर्चना करना भी काफी अच्छा माना जाता है.
अमावस्या की पूजा का विधि-विधान: पंडित जी ने बताया कि,
- अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें.
- उसके उपरांत अपने इच्छा के अनुसार दान करें.
- कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं. वह व्रत रखें.
- इस दौरान माता पार्वती ,भगवान शिव, माता तुलसी और चंद्र देव की पूजा अर्चना करें.
- पूजा के दौरान माता पार्वती को सोलह सिंगार की सामग्री अर्पित करें.
- भगवान महादेव को शिवलिंग पर दूध, फल, फूल, भांग, धतूरा और पंचामृत से स्नान करवाएं.
- इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा-अर्चना करना भी काफी अच्छा होता है.
- उनकी पूजा-अर्चना करें.
- उनको पीला रंग के फल-फूल वस्त्र-मिठाई आदि अर्पित करें.
- अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा-अर्चना करें.
- उनको जल अर्पित करें.
- दिन में विष्णु पुराण शिव चालीसा और अमावस्या की कथा सुने.
- शाम के समय आरती करने उपरांत सभी को प्रसाद दें.
- अगले दिन व्रत रखने वाले जातक अपने व्रत का पारण करें.
- व्रत का पारण करने से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करें.
- इस दिन मीठे खीर बनाकर दान करें.
- गरीबों में गर्म कपड़े , गुड और तिल का दान करें.
- पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक अवश्य जलाएं.
- इससे घर में पितरों का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है.
