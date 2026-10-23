AISA के नेतृत्व में रांची में विरोध मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार हटाने की मांग
रांची में AISA के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार के विरोध में एक मार्च निकाला गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 8:59 PM IST
रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी, देशभर में अब तक हुए सभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने और मताधिकार की रक्षा की मांग को लेकर आज सीपीआई माले की छात्र इकाई आइसा सहित विभिन्न छात्र-युवा, सामाजिक, नागरिक एवं राजनीतिक संगठनों का ‘साझा मार्च’ निकाला गया.
मार्च का मार्ग और नारेबाजी
यह मार्च रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट (शहीद चौक की ओर) से शुरू होकर परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक गया. इस दौरान मार्च में शामिल युवा, छात्र और लेफ्ट संगठनों से जुड़े नेता-कार्यकर्ता केंद्र की सरकार, भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.
संगठनों की भागीदारी
SIR के विरोध और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में भाकपा माले और सीपीएम के नेता भी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज हमलोगों ने ‘People Against SIR’ के बैनर तले देशभर में SIR के खिलाफ आंदोलन किया है. इसी के तहत आज रांची में यह मार्च निकाला गया है.
आरोप और मांगें
मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य रूप से ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए साजिश रचकर देश की जनता को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की पहली मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त किया जाए. दूसरी मांग है कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके मताधिकार की रक्षा की जाए. तीसरी मांग चुनाव आयोग के गठन में बदलाव और उसके लोकतांत्रिकीकरण की है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यीय चयन पैनल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए.
आंदोलन जारी रखने का ऐलान
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक SIR की प्रक्रिया रद्द नहीं होती, चुनाव आयोग का लोकतांत्रिकीकरण नहीं किया जाता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जाता, तब तक विभिन्न संगठन एक मंच पर एकजुट होकर आंदोलन जारी रखेंगे.
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