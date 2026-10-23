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AISA के नेतृत्व में रांची में विरोध मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार हटाने की मांग

AISA का विरोध मार्च ( ETV Bharat )

रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी, देशभर में अब तक हुए सभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने और मताधिकार की रक्षा की मांग को लेकर आज सीपीआई माले की छात्र इकाई आइसा सहित विभिन्न छात्र-युवा, सामाजिक, नागरिक एवं राजनीतिक संगठनों का ‘साझा मार्च’ निकाला गया.

मार्च का मार्ग और नारेबाजी