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मंईयां सम्मान योजना: रांची की 3.89 लाख महिलाओं के खातों में 97.32 करोड़ रुपये ट्रांसफर

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है. जिला प्रशासन ने मार्च माह की सम्मान राशि का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत जिले की कुल 3 लाख 89 हजार 296 महिला लाभुकों के बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल 97 करोड़ 32 लाख 40 हजार रुपये की राशि भेजी गई है.

यह भुगतान पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशि सीधे लाभुकों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे. जिला प्रशासन ने इसे समयबद्ध तरीके से पूरा कर एक बार फिर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण पेश किया है.

अगर प्रखंड और शहरी क्षेत्रों के अनुसार भुगतान की स्थिति पर नजर डालें, तो अनगड़ा में 16,701, अरगोड़ा शहरी क्षेत्र में 13,360, बड़गाईं शहरी क्षेत्र में 9,683, बेड़ो में 20,571 और बुंडू में 8,440 लाभुकों को राशि मिली है. वहीं बुंडू नगर पंचायत में 3,502 और बुढ़मू में 17,816 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. चान्हो प्रखंड में 19,699, हेहल शहरी क्षेत्र में 15,245, ईटकी में 10,334, कांके में 31,548 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,313 लाभुकों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है.

खलारी में 9,580, लापुंग में 11,342, मांडर में 23,079 और नगड़ी में 17,856 महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है. नगड़ी शहरी क्षेत्र में 8,250 लाभुकों को भुगतान हुआ है. इसी तरह नामकुम में 17,847 और नामकुम शहरी क्षेत्र में 9,489, ओरमांझी में 18,147, राहे में 9,522 और रातू में 18,545 महिलाओं को सम्मान राशि मिली है. सिल्ली में 21,120, सोनाहातू में 13,036, तमाड़ में 18,491 और सदर शहरी क्षेत्र में 24,780 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला है.

जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ मिले. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो. यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या आती है, तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करता रहेगा.