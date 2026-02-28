2 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दिल्ली की महिलाओं की योजनाओं का उद्घाटन, जानें क्या रहेगी पात्रता
2 मार्च का दिन होली के उत्सव के साथ दिल्ली की नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित,राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में कार्यक्रम
Published : February 28, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली : आगामी 2 मार्च का दिन राजधानी दिल्ली की महिलाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है. दिल्ली सरकार इस दिन को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है. यह आयोजन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में संपन्न होगा, जिससे कार्यक्रम की महत्ता और भी बढ़ गई है.
महिलाओं के लिए खोला रेखा सरकार ने पिटारा
इस अवसर पर “मेरी पूंजी, मेरा अधिकार” योजना के तहत 40,642 बालिकाओं को लगभग ₹100 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है. सरकार का मानना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सच्चे सशक्तिकरण की नींव है.महिलाओं की सुरक्षित और निशुल्क यात्रा को ध्यान में रखते हुए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ भी लॉन्च किया जाएगा. इस कार्ड के माध्यम से महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आवाजाही और अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी.
2 मार्च को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना की भी शुरुआत
होली के पावन अवसर पर महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए ₹128 करोड़ की लागत से मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना की भी शुरुआत की जाएगी. इस योजना से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ कम होगा.इसके साथ ही ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.इसके अलावा लाडली योजना की राशि बढ़ाकर बेटियों को वयस्क होने पर एक लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है.
2 मार्च को घोषित होने वाली योजना को लेकर जरूरी जानकारी
2 मार्च को घोषित की गई योजनाओं को लेकर महिलाओं और अभिभावकों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आयु सीमा क्या रहेगी और क्या केवल दिल्ली की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा. आइए पात्रता और आवश्यक कागज़ात को पर योजनावार एक नजर डालते हैं.
मेरी पूंजी, मेरा अधिकार योजना
यह योजना मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए है
संभावित आयु सीमा: जन्म से 18 वर्ष तक की बालिकाएं
जरूरी दस्तावेज:
दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
माता/पिता का पहचान पत्र
बैंक खाता विवरण (डीबीटी के लिए)
इस योजना का लाभ आमतौर पर केवल दिल्ली की निवासी बालिकाओं को मिलेगा।
सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (निःशुल्क बस यात्रा)
आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं।
जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड
दिल्ली निवास प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
यह सुविधा केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए होगी।
मुफ्त LPG सिलेंडर योजना (होली विशेष)
आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, जिनके नाम गैस कनेक्शन हो।
जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड
गैस कनेक्शन नंबर
राशन कार्ड (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण
संभावना है कि यह लाभ केवल दिल्ली की पात्र महिला उपभोक्ताओं को दिया जाएगा
दिल्ली लखपति बिटिया योजना
यह योजना बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
संभावित आयु सीमा: स्कूली या किशोर आयु वर्ग की बालिकाएं।
जरूरी दस्तावेज:
स्कूल प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता
भाजपा वादे नहीं बल्कि संकल्प लेती है -संजय गोयल
वहीं सरकार की महिला पूरक योजनाओं को लेकर भाजपा विधायक संजय गोयल ने कहा कि भाजपा वादे नहीं बल्कि संकल्प लेती है और उन्हें पूरा करती है. उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले पार्टी ने जो संकल्प लिए थे, उनमें महिलाओं को राहत देने से जुड़ी योजनाएं प्रमुख थीं. इसी क्रम में दो मार्च को सुबह 10 बजे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में गरीब महिलाओं के खातों में रसोई गैस सिलेंडर की 850 रुपये की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी.
आम आदमी पार्टी ने योजनाओं की घोषाणा को जुमला कहा
वहीं आम आदमी पार्टी की सुंदरनगरी निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने इन घोषणाओं को जुमला करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब तक एक भी रुपया नहीं दिया गया. उनके अनुसार ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और जमीन पर इनका लाभ दिखाई नहीं देता.
ये भी पढ़ें :