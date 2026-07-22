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Kishangarh Crime : किशनगढ़ में दिनदहाड़े गोदाम में घुसकर मार्बल व्यापारी को सरियों-डंडों से पीटा

किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित मार्बल एरिया में दिनदहाड़े मार्बल व्यापारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. एसयूवी सवार चार से पांच अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर लोहे के सरियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से गोदाम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पूरी वारदात गोदाम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

सीओ सिटी एवं आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. मार्बल व्यापारी गोवर्धन अपने गोदाम पर पहुंचे थे और भाई से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक एसयूवी गोदाम के बाहर रूकी, जिससे चार से पांच युवक उतरे और सीधे व्यापारी के पास पहुंचे. आरोप है कि युवकों ने बिना विवाद के अचानक लोहे के सरियों और डंडों से व्यापारी पर हमला कर दिया. बदमाशों ने कुछ मिनटों में व्यापारी से बेरहमी से मारपीट की और गंभीर रूप से घायल करने के बाद फरार हो गए. हमले में व्यापारी के शरीर पर कई जगह चोटें आई. घायल व्यापारी को तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है.

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