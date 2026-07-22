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Kishangarh Crime : किशनगढ़ में दिनदहाड़े गोदाम में घुसकर मार्बल व्यापारी को सरियों-डंडों से पीटा

गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला. CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस.

Trader and attacker in the warehouse
गोदाम में व्यापारी और हमलावर (ETV Bharat Kishangarh (Ajmer))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 6:51 PM IST

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किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित मार्बल एरिया में दिनदहाड़े मार्बल व्यापारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. एसयूवी सवार चार से पांच अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर लोहे के सरियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से गोदाम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पूरी वारदात गोदाम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

सीओ सिटी एवं आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. मार्बल व्यापारी गोवर्धन अपने गोदाम पर पहुंचे थे और भाई से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक एसयूवी गोदाम के बाहर रूकी, जिससे चार से पांच युवक उतरे और सीधे व्यापारी के पास पहुंचे. आरोप है कि युवकों ने बिना विवाद के अचानक लोहे के सरियों और डंडों से व्यापारी पर हमला कर दिया. बदमाशों ने कुछ मिनटों में व्यापारी से बेरहमी से मारपीट की और गंभीर रूप से घायल करने के बाद फरार हो गए. हमले में व्यापारी के शरीर पर कई जगह चोटें आई. घायल व्यापारी को तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है.

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घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने घायल व्यापारी के बयान दर्ज किए. गोदाम में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अब हमलावरों की पहचान और तलाश में जुटी है. फिलहाल व्यापारी पर हमला की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस जांच कर रही है.

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INCIDENT CAPTURED ON CCTV
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TRADER BEATEN WITH IRON RODS
PS AJAY SINGH RATHORE
MARBLE TRADER ATTACK IN KISHANGARH

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