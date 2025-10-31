राष्ट्रीय एकता को लेकर दौड़ी पलामू पुलिस, आईजी के नेतृत्व में लिया गया शपथ
पलामू में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गाय. जिसमें पुलिस विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए.
पलामू: लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पलामू में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया. मैराथन दौड़ का नेतृत्व पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया. मैराथन दौड़ में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद, आलोक कुमार टूटी, डीएसपी राजीव रंजन एवं राजेश यादव, लायंस क्लब रोटरी क्लब एवं संत मरियम स्कूल के बच्चे शामिल हुए.
राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पलामू में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मेदिनीनगर टाउन थाना में जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में, एकता को लेकर शपथ ली गई.
राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पूरे देश में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी आलोक में पलामू पुलिस ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस दौरान राष्ट्रीय एकता को लेकर शपथ ली गई है एवं मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया है: शैलेंद्र सिन्हा, जोनल आईजी
राष्ट्रीय एकता को लेकर दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस, लायंस क्लब, रेड क्रॉस, रोटरी क्लब एवं संत मरियम स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं: रीष्मा रमेशन, एसपी
राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर देश की एकता, अखंडता एवं भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. इसके साथ ही सभी ने एक स्वर में देश की एकता और शांति बनाए रखने की अपील के साथ संदेश दिया.
