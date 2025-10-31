ETV Bharat / state

राष्ट्रीय एकता को लेकर दौड़ी पलामू पुलिस, आईजी के नेतृत्व में लिया गया शपथ

पलामू: लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पलामू में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया. मैराथन दौड़ का नेतृत्व पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया. मैराथन दौड़ में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद, आलोक कुमार टूटी, डीएसपी राजीव रंजन एवं राजेश यादव, लायंस क्लब रोटरी क्लब एवं संत मरियम स्कूल के बच्चे शामिल हुए.

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पलामू में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मेदिनीनगर टाउन थाना में जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में, एकता को लेकर शपथ ली गई.