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बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मैराथन बैठक, जानें मीटिंग में कौन-कौन से हुए बड़े निर्णय

भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन करते हुए. (ईटीवी भारत)

इस बारे में महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है जो यूनिवर्सिटी सहित कैंपस और अस्पताल वह अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और व्यवस्थाओं को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है.

बीएचयू में सोमवार को करीब 7 घंटे तक चली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में विश्वविद्यालय के अगले 20 साल की कार्ययोजना तैयार की गई. अगले 20 साल में एकेडमिक से लेकर परिसर में बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं और बीएचयू अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर विमर्श हुआ.

बैठक में शामिल होे आए पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडेय और अन्य. (ईटीवी भारत)

बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडेय, महापौर अशोक तिवारी, कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी के साथ कई अन्य लोग मौजूद रहे.

इस दौरान बैठक में 20 साल की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही शैक्षणिक और अस्पताल परिसर में व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर मंथन हुआ और इस पर आपसी सहमति के साथ चीजों को जल्द पूरा करने की बात रखी गई.

वाराणसी: भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 20 साल की कार्य योजना को लेकर सोमवार को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण बैठक हुई.

इस बार की बैठक में तय किया गया कि हॉस्टलों के मेस में भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ खेलकूद का भी विस्तार किया जाएगा. परिसर में वॉलीबॉल और फुटबॉल के अलावा निशानेबाजी, बॉक्सिंग और तैराकी के कोच बढ़ाए जाएंगे.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जगह-जगह चल रहे निर्माण कार्य पर ईसी सदस्यों ने आपत्ति जताई सदस्यों ने कहा कि जितनी जरूरत हो उतना ही नया निर्माण कराया जाए. लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मांग उठी.

बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि अस्थायी कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइल यूजीसी को भेज दी जाए. अस्पताल में डॉक्टरों की कम संख्या पर चिंता जताई गई. सदस्यों ने कुलपति से कहा कि प्रस्ताव बनाकर डॉक्टरों की नियुक्तियां तेजी से की जाएं. इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को कम परेशानी होगी. अस्पताल में मल्टीलेवल पार्किंग जल्दी तैयार कराई जाए.

बैठक में ये भी बात हुई कि तेलुगु प्रोफेसर वेंकटेश्वर लू को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा.

चीफ प्रॉक्टर को लेकर बढ़ रही नाराजगी को भी बैठक में उठाया गया, इस पर नियंत्रण की सहमति बनी. बैठक में डीएसीपी प्रमोशन देने का फैसला लिया गया.

वहीं उप कुलसचिव वेलू को बीएचयू से हटाने का मुद्दा उठा. अस्पताल की सुविधाओं को विस्तार देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टरों की डीएसीपी (डायनेमिक एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन) प्रमोशन पर जल्द काम होगा.

डॉ. सुशील वैद्य का मामला अंतिम में रखा गया तो ईसी के सदस्यों ने कहा कि इसे पढ़ने का समय दिया जाए. अब तीन महीने पर इस पर चर्चा होगी.

वहीं, प्रो. ओमशंकर की पूर्व में चल रही जांच की फाइल की समीक्षा हुई. इस प्रकरण में विवि प्रशासन ने ईसी सदस्यों को बताया कि प्रो. ओमशंकर को एक पत्र देकर जवाब मांगा गया है और 15 दिन में जवाब आ सकता है.

ये रहे मुख्य मुद्दे