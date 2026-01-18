ETV Bharat / state

सागर मैराथन के दौरान मेडल लेकर भागे IMA प्रसिडेंट, मैराथन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हंगामा

इसके बाद खिलाड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया और एक प्रतियोगी खेल परिसर के मुख्य गेट पर चढ़कर बवाल कर किया. बाद में प्रतियोगियों ने चक्काजाम कर दिया. पुलिस के हस्तक्षेप से मामला सुलझा और IMA अध्यक्ष पुलिस के बुलाने पर खेल परिसर पहुंचे और खिलाड़ियों को नगद राशि और पुरस्कार बांटे.

पुलिस के बुलाने पर खेल परिसर पहुंचे IMA अध्यक्ष और खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे

दरअसल खेल परिसर में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और आयुष मंत्रालय ने मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया था. जिसमें सागर के अलावा दूरदराज से युवक और युवतियां हिस्सा लेने पहुंचे थे. लेकिन मैराथन उस वक्त विवादों में घिर गई जब आयोजक IMA अध्यक्ष डॉ. तल्हा शाद पर नगद पुरस्कार और मेडल नहीं दिए जाने के आरोप लगे. हालत ये हुए कि अध्यक्ष मेडल और इनाम की राशि लेकर भाग गए.

सागर: संभागीय खेल परिसर के मुख्य गेट पर चढ़कर हंगामा कर रहा लड़का कोई सड़कछाप या मजनू नहीं, जो शोले फिल्म की तरह अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा कर रहा हो. ये मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला खिलाड़ी है जो मेडल और इनाम राशि न मिलने को लेकर हंगामा कर रहा है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुष मंत्रालय की तरफ से सागर में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. आयोजन का भारी प्रचार-प्रसार किया गया था और काफी संख्या में मैराथन में हिस्सा लेने के लिए युवक-युवतियां पहुंचे थे. प्रतियोगिता के बाद मैराथन के प्रतियोगी इस बात पर भड़क गए कि ना तो उन्हें 10-10 किमी दौड़ने के बाद पानी की व्यवस्था की गई और ना ही प्रमाण पत्र और नगद राशि दी गई. इस बात से नाराज प्रतिभागियों ने जमकर हंगामा कर दिया.

आयुष मंत्रालय की तरफ से सागर में किया गया था मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन

आयोजक आईएमए प्रेसिडेंट डॉ. ताल्हा साद पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाए कि वह नगद राशि और मेडल लेकर भाग गए. प्रतिभागी राकेश ने बताया कि मैं 90 किमी दूर से 500 रुपए खर्च कर कर मैराथन में हिस्सा लेने आया था. लेकिन आयोजक बिना मेडल, बिना सर्टिफिकेट दिए भाग गए. अमिता ने बताया कि टॉप 50 लोगों के लिए मेडल देने को कहा गया था. आयोजक बिना मेडल सर्टिफिकेट दिए भाग गए हैं.

भाजपा नेता कैलाश यादव ने आयोजकों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया. और उसके बाद भी आयोजक मेडल, सर्टिफिकेट और ईनाम की राशि दिए बिना भाग गए.

पुलिस ने संभाला मामला

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे प्रतिभागियों के लिए समझाया गया और फिर आयोजकों से चर्चा कर उन्हें वापस बुलाया गया वही मैराथन दौड़ में प्रतियोगियों के लिए मेडल पुरस्कार राशि भी बांटी गई तब जाकर हंगामा खत्म हुआ लेकिन इस घटना ने आयुष मंत्रालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.