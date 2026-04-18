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स्वच्छता की सेवा मैराथन : स्वच्छता योद्धाओं के साथ अधिकारी-कर्मचारियों ने संभाली सफाई की कमान

जयपुर: राजधानी में शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए सफाई सेवा मैराथन अभियान चलाया गया. इस विशेष मुहिम में नगर निगम के कमिश्नर से लेकर सफाई कर्मचारियों तक करीब 9000 अधिकारी-कर्मचारी सड़कों पर उतरे और शहर की सफाई की जिम्मेदारी संभाली. कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने भी भागीदारी निभाते हुए स्वच्छता योद्धा की भूमिका अदा की. अभियान की खास बात यह रही कि केवल रोजमर्रा की सफाई तक सीमित न रहकर उन स्थानों पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जहां आमतौर पर सफाई नहीं हो पाती. शहर के कोने-कोने में जमा कचरे को हटाने के लिए विशेष रणनीति के तहत गहन सफाई अभियान चलाया गया, जिससे लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्रों को भी साफ किया जा सके.

कमिश्नर का मैदानी निरीक्षण : नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने खुद फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने लाल कोठी, 22 गोदाम, गवर्नमेंट हॉस्टल, हवा महल, चौगान स्टेडियम, पौण्ड्रिक उद्यान और तालकटोरा जैसे प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया. इस दौरान खुले में कचरा फेंकने वालों को समझाइश दी गई और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया. तालकटोरा में निरीक्षण के दौरान बिना लाइफ जैकेट के सफाई कर रहे कर्मचारियों को देखकर कमिश्नर ने नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जलाशयों की सफाई के दौरान सभी कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों और लाइफ जैकेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. साथ ही संबंधित जोन उपायुक्त को तालकटोरा की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए.

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एक दिन में बड़ा बदलाव का लक्ष्य : निगम आयुक्त कसेरा ने बताया कि इस सेवा मैराथन का उद्देश्य एक दिन में अधिकतम सफाई कर शहर को साफ-सुथरा बनाना है. उन्होंने कहा कि प्रयास यह है कि जहां सामान्य दिनों में झाड़ू नहीं लगती या कचरा नहीं उठता, वहां भी सफाई सुनिश्चित की जाए. खासतौर पर परकोटे के पुराने दरवाजों के आसपास जमा कचरे को उठाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में शहर से करीब 2000 टन कचरा एकत्र किया जाता है, लेकिन इस विशेष अभियान के दौरान इससे डेढ़ गुना कचरा उठाने का लक्ष्य रखा गया है. निगम का उद्देश्य शहर से खुले कचरा डिपो खत्म करना और स्वच्छता के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करना है.