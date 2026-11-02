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दो दिनों तक पारसनाथ में चलेगा 'मरांग बुरु' धोरोमगढ़ महासम्मेलन, सीएम होंगे शामिल

गिरिडीहः 'मरांग बुरु धोरोमगढ़ महासम्मेलन' का आयोजन संथाल आदिवासियों की आस्था का केंद्र मरांग बुरु पारसनाथ की धरती मधुबन में होना है. आगामी 4 एवं 5 नवंबर को आयोजित इस महासम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इस दो दिवसीय महासम्मेलन के समापन समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आना अभी तक निर्धारित है. जबकि देश-विदेश से भी आदिवासियों का जमावड़ा यहां लगना तय माना जा रहा हैं.

महासम्मेलन में झारखंड के अलग-अलग जिलों के लोग जुटेंगे. जिसमें लोगों की संख्या लगभग 50 हजार के आसपास रहने की उम्मीद है. इसके अलावा असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों से समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे. वहीं, पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान से भी प्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है. आयोजन समिति के अनुसार, महासम्मेलन में करीब तीन हजार प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी. इसके अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे.

आयोजन समिति सदस्य और अन्य के बयान (Etv Bharat)

पारंपरिक पूजा के साथ होगा शुभारंभ

आयोजकों के अनुसार महासम्मेलन का आरंभ 4 नवंबर को मारांग बुरु माझी थान में पारंपरिक पूजा पद्धति के अनुसार विधिवत पूजा-अर्चना के साथ होगा. महासम्मेलन में संथाल समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, रीति-रिवाज, पूजा पद्धति, हासा भाषा, धोरोम, संस्कृति तथा जल, जंगल और जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन मंथन किया जाएगा. इसके साथ ही समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों और धोरोमगढ़ के संरक्षण, संवर्धन तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत चर्चा की जायेगी. सम्मेलन में समाज के भविष्य की दिशा तय करने के उद्देश्य से कई सामाजिक एवं धार्मिक प्रस्ताव भी पारित किए जायेंगे.

फुटबॉल मैदान में होगा ओपन सेशन

महासम्मेलन के दूसरे दिन 5 नवंबर को ओपेन सेशन का आयोजन मधुबन फुटबॉल मैदान में होगा. यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. आयोजन समिति की ओर से मुख्यमंत्री के स्वागत एवं कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है. इस दौरान समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे.

आयोजकों के साथ प्रशासन भी एक्टिव

मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए आयोजन समिति से लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है. जबकि इसे लेकर गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉ बिमल कुमार लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहें हैं. वहीं झामुमो नेता बिनोद पांडेय, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह भी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं.

तैयारियों से केंद्रीय समिति संतुष्ट

कार्यक्रम को लेकर मारांग बुरु धोरोमगढ़ मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा के नेतृत्व में समीक्षा बैठक लगातार होती रही है. वहीं इस कार्यक्रम की तैयारी में मारांग बुरु नायके बाबा चांदोलाल टुडू, महासचिव हिरालाल मांझी, कोषाध्यक्ष सोमय टुडू, प्रवक्ता दुर्गा चरण मुर्मू, माझी बाबा बिंदे सोरेन, टीएसी सदस्य जोसाई मार्डी, महावीर मुर्मू, बिष्णु किस्कू, सनातन सोरेन, अशोक मुर्मू, एतो बास्के, सुधीर बास्के, जगजीवन मांझी, डॉ. हेंब्रम, भगवान किस्कू, शनिचर बेसरा, दशरथ किस्कू, प्रेमचंद मुर्मू, सनातन चोंणे, राजेश किस्कू और बाबूराम सोरेन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे.