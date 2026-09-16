UP ATS की बड़ी कार्रवाई: प्रतिबंधित आतंकी संगठन AQIS मॉड्यूल से जुड़ा मकसूद अली कोयंबटूर से गिरफ्तार
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बना युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और हिंसात्मक गतिविधियों की साजिश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 7:19 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता प्राप्त की है. एटीएस ने इस आतंकी विचारधारा से जुड़े 19 वर्षीय युवक मकसूद अली को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही एक अन्य आरोपी मोहम्मद नबील को गिरफ्तार कर चुकी है.
ATS के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और हिंसात्मक गतिविधियों की साजिश की जा रही थी. जांच में सामने आया कि आरोपी युवाओं को अपने साथ जोड़ने, उन्हें मुजाहिद बनने के लिए प्रेरित करने और धन व आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दिलाने की योजना पर काम कर रहे थे.
पूछताछ में ATS को पता चला कि मकसूद अली पाकिस्तान के हैकरों के संपर्क में था और कथित तौर पर हैकिंग टूल बनाने का प्रयास कर रहा था. उसने ऑनलाइन माध्यमों से पायथन, जावा, कोडिंग और हैकिंग की जानकारी हासिल करने की बात बताई है. इसके अलावा उसने ‘CAPTAIN M NETWORK’ नाम का एक सिक्योर एप भी बनाया था. इस एप का मोटिव 'एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, यूनिटी, प्लान एंड एक्शन' बताया गया है.
ATS के अनुसार, मकसूद के इस्तेमाल में दो व्हाट्सऐप अकाउंट मिले हैं, इनसे कई ग्रुप जुड़े थे और इनमें पाकिस्तानी नंबर भी थे. जांच में इन ग्रुपों के जरिए जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार-प्रसार की बात सामने आई है.
एडीजी अमिताभ यश ने दी जानकारी
अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक, यह मॉड्यूल केवल कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंसात्मक गतिविधियों की साजिश से भी जुड़ा था. नबील से पूछताछ और विवेचना के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ATS मकसूद तक पहुंची. इसके बाद तमिलनाडु ATS के सहयोग से कोयंबटूर में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार मकसूद अली मूलरूप से सिद्धार्थनगर का रहने वाला है और फिलहाल कोयंबटूर में रह रहा था. उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है. संबंधित न्यायालय के सामने पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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