झारखंड में SIR- 2003 के वोटर लिस्ट से मैपिंग बना जी का जंजाल, आम लोग से लेकर बीएलओ की बढ़ी परेशानी
वोटर SIR में अनमैप्ड वोटरों की मैपिंग में तकनीकी अड़चन आ रही है. मतदाता-बीएलओ दोनों परेशान हैं. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : May 26, 2026 at 8:21 PM IST
रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की तैयारियां चल रही हैं. चुनाव आयोग के अनुसार 70 लाख से अधिक अनमैप्ड मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग किया जाना है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों के कारण पूरा काम ठप सा पड़ा हुआ है.
2003 की लिस्ट में नाम जरूरी, फिर भी सर्च में समस्या
मैपिंग के लिए मतदाता या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है. साथ ही सही मतदान केंद्र की जानकारी भी जरूरी है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. मतदान केंद्र पर अनमैप्ड लिस्ट में नाम देखकर बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क करने पर पहले वोटर आईडी या आधार मांगा जाता है. उसके बाद 2003 की लिस्ट चेक की जाती है.
बूथ नंबर 181 के बीएलओ राकेश मुंडा का कहना है, “मोबाइल पर सर्च करने पर सिर्फ दो पेज खुलते हैं, जिसमें मात्र 100 वोटरों के नाम दिखते हैं. 2003 की पूरी लिस्ट आसानी से नहीं मिल पा रही है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है.”
गलत मतदान केंद्र पर भटक रहे मतदाता
अधिकांश मतदाता पिछले चुनाव वाले मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें बताया जा रहा है कि यह उनका केंद्र नहीं है. इससे उन्हें दूसरे केंद्र पर जाना पड़ रहा है. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि नाम ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि मोबाइल पर सीमित पेज ही खुलते हैं. हरमू के कोलेश्वर महतो पिछले दो दिनों से अपना सही मतदान केंद्र ढूंढ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह पहले डीएवी कपिलदेव और संत फ्रांसिस स्कूल बूथ जा चुके हैं, अब संत कुलदीप स्कूल पर आए हैं.
मतदाताओं की मांग
कोलेश्वर महतो ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को अनमैप्ड सूची के साथ उन लोगों की सूची भी प्रकाशित करनी चाहिए जिनकी मैपिंग हो चुकी है. साथ ही 2003 की वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी भी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा हो.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि मैपिंग बहुत जरूरी है. जिनकी मैपिंग हो जाएगी, उन्हें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल गणना प्रपत्र भरने से काम पूरा हो जाएगा. जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें नोटिस भेजकर दस्तावेज जांचा जाएगा, जिसमें जन्म तिथि अहम भूमिका निभाएगी.
घर बैठे चेक करने की सुविधा
सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर जिला, विधानसभा और मतदान केंद्र का नाम डालकर अनमैप्ड सूची देखी जा सकती है. इसके बावजूद परेशानी होने पर घबराने की जरूरत नहीं. चुनाव आयोग के अनुसार विशेष कैंप के बाद बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की मैपिंग करेंगे. शिकायतों के आधार पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान की जानकारी भी जल्द सार्वजनिक की जाएगी. गर्मी के बावजूद मतदाता उत्सुकता से अपने नाम चेक करने पहुंच रहे हैं, लेकिन सही केंद्र न मिलने और तकनीकी दिक्कतों के कारण निराश होकर लौट रहे हैं.
ये भी पढ़ें:
झारखंड में SIR: बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए ये हैं खास नियम, ऐसे रह सकता है वोटर लिस्ट में नाम
झारखंड में SIR: अनमैप्ड लिस्ट में नाम आने पर करें ये काम, नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम