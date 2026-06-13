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SIR मैपिंग को लेकर मतदाताओं की उलझन दूर करने में जुटा चुनाव आयोग, रांची में अनमैप्ड वोटर की संख्या कम करने के लिए विशेष कैंप

झारखंड में SIR-2003 वोटर लिस्ट के साथ मैपिंग करना एक सिरदर्द बन गया है, जिससे आम लोगों और BLOs की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

SIR IN JHARKHAND
मतदाताओं के साथ मैपिंग करते बीएलओ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 5:01 PM IST

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रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले चल रहे वोटर मैपिंग में राजधानी रांची सबसे पीछे है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 65.84% मैपिंग हुई है. यदि विधानसभा स्तर पर देखें तो इस जिले में सबसे कम हटिया विधानसभा क्षेत्र में मैपिंग हुई है जो 50.84% है, जबकि मांडर विस क्षेत्र में मैपिंग सर्वाधिक हुई है जो 82.98% है.

मतदान केंद्र पर आए लोग खासे परेशान

मैपिंग की धीमी गति के कारण चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा 13 जून से दो दिवसीय विशेष कैंप हर मतदान केंद्र पर लगाया गया है. पहले दिन मतदान केंद्र पर मैपिंग कराने को लेकर लोगों की भीड़ लगी रही. मतदान केंद्र पर आए लोग मैपिंग को लेकर खासे परेशान थे. हरमू संत कुलदीप स्कूल पहुंची सविता देवी कहती हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी 2003 वोटर लिस्ट से मैप कराने में हुई. लोगों को सबसे पहले उस समय के मतदान केंद्र को जानना है जिसको लेकर वे इधर उधर भटक रहे हैं. इसी तरह डीएवी कपिलदेव स्कूल पहुंचे मतदाता अरविंद कुमार अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में मैप कराने के लिए खासे परेशान दिखे. उनका कहना है कि मतदान केंद्र को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है क्योंकि हर चुनाव में अलग अलग मतदान केंद्र रहे हैं.

जानकारी देते मतदाता (Etv Bharat)

चुनाव आयोग का निर्देश, 15 जून तक ही होगी मैपिंग

राज्य में अनमैप्ड वोटर की मैपिंग 15 जून तक ही होगी. चुनाव आयोग ने स्पष्ट रुप से इस संबंध में निर्देश जारी किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार राज्य में 15 जून तक ही मतदाताओं का मतदाता सूची में मैपिंग का कार्यं होगा. मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामान्यतया किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं समर्पित करने होंगे. यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं कटेगा, ऐसे मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ERO द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे एवं ERO द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.

बहरागोड़ा विधानसभा में सर्वाधिक 93.48% मैपिंग

राज्य में 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग 15 जून तक होगी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बहरागोड़ा में सर्वाधिक मैपिंग हुई है. यहां सर्वाधिक 93.48% मैपिंग हुई है. इसी तरह मधुपुर में 91.42 %, सारठ में 91.28% मैपिंग हुई है. यदि ओवरऑल सभी विधानसभा की बात करें तो 78.60% मैपिंग हुई है. इस तरह से अभी भी करीब 21% मैपिंग अभी होना बांकी है. गौरतलब है कि 23 मई को अनमैप्ड मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब तक 14,03,354 मतदाताओं की मैपिंग हो चूकी है.

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